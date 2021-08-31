Новый халифат в сердце Азии - в Афганистане в пику талибам активизируется "ИГ-Хорасан"

Группировка "Исламское государство" (ИГ) вновь напомнила о себе, совершив 26 августа теракт в Международном аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле. В результате теракта погибли около 200 человек, в том числе 15 военнослужащих США. Ответственность за этот

Группировка "Исламское государство" (ИГ) вновь напомнила о себе, совершив 26 августа теракт в Международном аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле. В результате теракта погибли около 200 человек, в том числе 15 военнослужащих США. Ответственность за этот кровавый инцидент взяло на себя подразделение ИГ в Афганистане, именующее себя "Вилаят Хорасан".

Вероятно, тем самым "Вилаят Хорасан" дает следующие месседжи:

- намеревается быть представленной во власти;

- претендует на часть Афганистана;

- напоминает о своем присутствии.

Как известно, в Афганистане нет региона под названием Хорасан. Под этим названием некогда существовала провинция на северо-востоке Ирана. В 2004 году эта провинция была разделена на Северный Хорасан с центром в Боджнурде, Южный Хорасан с центром в Бирдженде и Хорасан-Резави с центром в Мешхеде. В исторический регион Великий Хорасан некогда входили территории современного Ирана, Таджикистана, Афганистана, Узбекистана и Туркменистана. "Вилаят Хорасан" заявляет о создании на этих территориях "халифата". Цель этой группировки, как они заявляют, охватить территории от Хорасана до Иерусалима.

Несмотря на некоторую схожесть, идеологически талибы и ИГ все же разнятся. "Талибан" ведет борьбу за власть в Афганистане, в то время как ИГ ведет борьбу за объединение мусульманских стран в составе халифата. В 2015 году эта группировка столкнулась с "Талибаном" в афганских провинциях Нангархар, Гильменд, Фарах и Забул. Обе стороны тогда понесли потери. После этого столкновения появились сообщения о том, что к рядам "Вилаят Хорасан" примкнули выходцы из "Талибана". После захвата Кабула в августе 2021 года талибы освободили из тюрем всех заключенных, кроме иговцев.

Были казнены 9 лидеров группировки ИГ, в том числе бывший лидер ячейки ИГ в Афганистане Абу Омар Хорасани. Все это свидетельствует о противоречиях между "Талибаном" и "Вилаят Хорасан".

США утверждают, что "Вилаят Хорасан" может привести к эскалации напряженности в Афганистане и новым стычкам и заявляют, что нанесли авиаудары по позициям "хорасанцев". Это дает основание говорить о том, что их присутствие в Афганистане давно известно Соединенным Штатам. Возможно, что пробуждение ИГ таит в себе угрозу государствам, в том числе Ирану, некогда входившим в "Великий Хорасан", а также России. Следует иметь в виду, что у России есть военная база на территории Таджикистана.

Таким образом, в этом регионе под сводом ислама формируется новое правительство. После Пакистана и Ирана талибы вновь предпринимают попытку осуществить задуманное в Афганистане. Пакистан более привержен демократическим ценностям, политически конкурентоспособен и толерантен. Иран же управляется религиозным режимом, которое нацелено на уничтожение Израиля и США, что вызывает раздражение у последних.

Так какую модель применят талибы в Афганистане?

Согласно распространенной талибами информации, новая власть в Афганистане будет сформирована в течение ближайших двух недель. Уже назначены главы 33 из 34 провинций Афганистана. Сообщается, что в новой власти будут представлены лидеры всех этнических групп. Накануне лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматияр опроверг содержание под домашним арестом экс-главы государства, пуштуна Хамида Карзая и экс-министра иностранных дел - таджика Абдуллы Абдуллы.

Талибы устанавливают свои порядке в Афганистане. В первую очередь, они намерены назначить министров юстиции, внутренней безопасности, обороны, иностранных дел, финансов, информации и утвердить состав особой администрации по делам Кабула.

Вероятно, в правящую коалицию войдут бывший вице-президент Афганистана маршал Абдул Рашид Достум и сын Ахмад шаха Масуда - Ахмад Масуд, либо их сподвижники. Такой вывод позволяет сделать их отказ от вооруженного сопротивления новым властям. Отношение Турции к новой власти в Афганистане будет зависеть от их отношения к туркам.

Между тем, США предупредили совершивших теракт в аэропорту Кабула. В своем обращении к нации после совершенного в Афганистане теракта президент Джозеф Байден заявил, что ответственные за нападение будут найдены и наказаны: "Мы не простим, мы не забудем... Мы выследим вас и заставим заплатить".

Вполне возможно, что США окажут содействие талибам в Афганистане с тем, чтобы отслеживать действия ИГ. После того, как Америка и ее союзники по НАТО покинули Афганистан, талибы в течение трех месяцев захватили контроль над Афганистаном, свергнув легитимную власть. Наряду с этим в стране активизировалось движение "Вилаят Хорасан". Получается, что эта группировка будет выступать в роли оппозиции "Талибану", препятствуя его сближению с Ираном и антизападным блоком.

А пока талибы пытаются навести порядок в стране…