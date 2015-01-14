Новый этап в отношениях между США и Ираном и Евросоюзом и Ираном - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама считает важным повысить дипломатическое давление, чтобы воспрепятствовать приобретению Ираном ядерного оружия.

Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, об этом Б.Обама сказал на встрече, проведенной с руководителями обеих палат конгресса.

Глава Белого дома в очередной раз заявил, что выступает против принятия закона о дополнительных санкциях против Исламской Республики: "Это может привести к прекращению переговоров и международной изоляции США".

Комментарий Report

В последние месяцы встречи официальных лиц США с иранскими коллегами стали принимать интенсивный характер. Сегодня в Женеве ожидается двусторонняя встреча между госсекретарем США Джоном Керри и министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Хотя отмечается, что на встрече в основном коснутся ядерной программы Ирана, не исключается обсуждение перспектив развития отношений между двумя странами и ситуации на Ближнем Востоке.

Кстати, распространилась также информация о проведении 15-18 января в Женеве очередного этапа переговоров между представителями стран "шестерки" и Ирана вокруг ядерной программы ИРИ.

А теперь по поводу заявления президента США. Впервые президент Барак Обама отмечает, что применение новых санкций может привести к международной изоляции США.

Ссылаясь на данное заявление главы Белого дома можно предположить, что Вашингтон и Тегеран пришли к определенной договоренности в решении ряда вопросов, в том числе ядерной проблемы Ирана.

На нынешнем этапе представители стран "шестерки" и Иран обсуждают окончательный процесс на пути решения вопроса.

Уже около 20-ти лет на различных уровнях проводятся переговоры в данном направлении.

А в последние 10 лет США призывают Иран отказаться от ряда требований, связанных с ядерной программой. Хотя США предлагали Ирану приобрести ядерное топливо из-за рубежа, разрешить представителям Международного агентства по атомной энергии посетить ядерные объекты и обеспечить прозрачность в данной области, противоположная сторона отказывалась принимать эти и другие условия.

Однако с прошлого года в переговорном процессе стали ощущаться заметные изменения. Ирану разрешили снять с замороженных банковских счетов определенную сумму, компании ряда государств изъявили желание работать на нефтяных и газовых месторождениях страны, продавать самолеты для гражданской авиации.

Видимо, и иранская сторона не прочь сделать определенные шаги в этом направлении. В конце прошлого месяца пресс-секретарь Организации по атомной энергии Ирана Бахруз Кямалвенди заявил, что импорт ядерного топлива обходится Ирану более дешево и поэтому реализация данного варианта более приемлема.

По его словам, по сравнению с прошлым годом в переговорах со странами "шестерки" (США, Германия, Великобритания, Франция, Россия и Китай) по ядерной программе Ирана был достигнут некоторый "прогресс".

Отметим, что несколько дней назад президент Франции Франсуа Олланд заявил, что "Иран является важным партнером" на пути возникновения стабильности в Ираке и Сирии.

Таким образом, последнее заявление президента США по поводу Ирана дает основание предположить о возможном начале в ближайшее время нового этапа в отношениях между США и Ираном и связях между Евросоюзом и Ираном.