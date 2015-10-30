​Новые "интриги" в Центральной Азии - борьба за регион начинается вновь - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Распространяются различные сведения о намерении России ввести войска на таджикско-афганскую границу, а также проведении Москвой в Афганистане антитеррористической операции.

Кроме того, планы касательно визитов госсекретаря США Джона Керри в страны Центральной Азии - Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан в конце октября-начале ноября, дают основание предполагать, что выдвигаемые предположения касательно сообщений и сведения о регионе распространяются не случайно.

Отметим, что протяженность границы между Таджикистаном и Афганистаном составляет 1344 км. Вдоль границы протекает река Пяндж. Во времена СССР безопасность границы охраняли 25 000 советских солдат. После распада СССР на этой территории 13 лет служили 19 000 российских военнослужащих. С 2005 года контролировать границу стали таджикские солдаты. Наряду с этим, около 200 военных консультантов проводят учения с таджикскими солдатами, проходящими службу на границе.

Следует также учесть, что в Таджикистане находится 201-ая военная база Москвы.

Распространение информации о возвращении России на таджикско-афганскую границу не случайно. Причины могут быть следующие:

- Подписание на саммите СНГ в Астане документа о совместной защите стран СНГ от террористов;

- Фраза, высказанная президентом Владимиром Путиным о том, что расстояние между Кундузом и военной базой России в Таджикистане составляет 121 км;

- Начало Москвой в Сирии авиаопераций;

- Мысли, озвученные Владимиром Путиным после операций в Сирии: "Улицы Ленинграда научили меня одному правилу: если драка неизбежна, нужно бить первым. В принципе, террористы ненавидят Россию. Они ведут борьбу против нас. В этом случае, нам нужно сражаться против них там, нежели здесь (Предусматривает Россию - С.И.);

- Признание бывшими и нынешними официальными лицами Исламабада подготовки движения "Талибан" Пакистаном против России;

- Сосредоточение "Талибаном" сил на границе с Таджикистаном и пр.

29 октября президент России Владимир Путин встретился с руководством делегаций органов спецслужб СНГ. Распространилась информация об обсуждении на встрече вопросов борьбы с террористами, прошедшими обучение в Сирии и Афганистане.

Отметим, что в Москве прошло 39-е заседание Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Участники мероприятия провели обмен мнениями об опасности террора в транспортной сфере и обсудили проект программы сотрудничества по борьбе с экстремизмом на 2017-2019 годы.

Уже более 36 лет в Афганистане с участием третьих сил продолжается гражданская война.

В Таджикистане же борьба внутри страны началась после распада СССР в 1992 году и продолжалась примерно 5-6 лет.

С этой точки зрения, не исключается наличие в стране потенциальных "талибановцев". Наши мысли подтверждает недавняя операция заместителя министра обороны Таджикистана генерала Абдухалима Назарзода против сторонников.

Кстати, убитый в результате операции замминистра был одним из ведущих фигур оппозиционного единства Таджикистана. Для завершения гражданской войны в стране в 1997 году между этой группировкой и властью был заключен контракт.

Однако, во всех случаях официальный Душанбе не обращался к Москве для защиты своих границ.

С другой стороны, если Россия ощутит нужду в этом, необходимости для обращения не будет, так как Таджикистан является членом Организации договора о коллективной безопасности СНГ и на территории страны действует российская военная база №201.

Перечислив факты и юридические основания, Россия в любой момент может защитить границу или же войти на территорию Афганистана.

Существует немало фактов, подтверждающих, что Москва может принять подобный шаг. В Комитете госбезопасности Таджикистана сказали, что с начала 2015 года военные страны 19 раз предотвращали вооруженное нападение со стороны Афганистана. В результате вооруженного столкновения были обезврежены 16 нарушителей границы, 10 из которых граждане Афганистана. У них изъято огнестрельное оружие и крупная партия боеприпасов.

В министерстве иностранных дел России сказали, что ИГ уже разместился в 25 из 34 провинций Афганистана.

СМИ США распространили информацию об обращении президента Афганистана Ашрафа Гани Ахмадзая к России для приобретения артиллерии, вертолетов "Ми-35" и боеприпасов.

Недавний визит первого заместителя президента Афганистана Абдула Рашида Достума в Москву, заявление премьер-министра Афганистана Абдуллы Абдуллы о поддержке ими любой помощи в борьбе с терроризмом, заявление посла Москвы в Кабуле Александра Мантицкого "власти просматривают представленный афганской стороной список", дают основание предположить, что подобное обращение существует.

Активизация России в Центральной Азии, включая и Афганистан, безусловно, беспокоит США. Визит госсекретаря Джона Керри в регион, распространенное вчера заявление сенатора США, участника вьетнамской войны Джона Маккейна, дают основание выдвигать подобное предположение.

Д.Маккейн считает, что Иран и Россия могут заполнить пустоту, сохраняемую США на Ближнем Востоке: "Руководство Афганистана обращается к России по поводу оружия и отмечает, что Барак Обама ограничил вмешательство в события в этой стране. Потеря США лидерства в Ираке, Сирии, Украине и пр. в очередной раз создает пустоту, которую заполняют наши противники".

Таким образом, в Центральной Азии начинается новая "интрига". Безусловно, одной из основных причин является желание России активизироваться в регионе.

Следует учесть, что эта территория богата запасами углеводородов. Кроме того, в регионе преобладает опасность террора.

Основные игроки этой опасности находятся вне Центральной Азии. Поэтому, для защиты от возможной в перспективе опасности и угроз, не исключается вероятность обращения к Западу или же России. К кому обратятся страны региона в подобных условиях? Чьими союзниками будут? Ответы на эти вопросы как бы будут даны после результатов возможного соревнования.