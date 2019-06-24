Новые предложения сопредседателей: оккупация продолжается - КОММЕНТАРИЙ

Состоялась очередная встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

Встреча, состоявшаяся 20 июня в Вашингтоне при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шефера (США) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика, продолжалась три часа. Это третья по счету встреча министров за последние полгода. До этого главы внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении встречались 16 января в Париже и 15 апреля в Москве.

Предположительно, январская встреча была организована Францией, апрельская – Россией, а нынешняя – Америкой.

Со стороны все это кажется попыткой добиться освобождения оккупированного Нагорного Карабаха и 7 районов вокруг него. Однако на самом деле устремления Вашингтона, Парижа и Москвы нацелены не столько на урегулирование конфликта, сколько на проверку исправности рычагов давления. Организуя встречи, посредники, словно, меряются силами, доказывая, кто сильнее. Но воз, как говорится, и ныне там. И как тут не вспомнить знаменитую цитату: "когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет…" Пока сопредседателям особо нечем похвастаться - встречи этого года больше посвящены связям в гуманитарной сфере, ну и своего рода достижением является согласие сторон на продолжение переговоров.

Последовавшие после встречи заявления министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова тоже не вселяют особого оптимизма, указывая на непродуктивность состоявшихся переговоров. Об этом говорят его слова "между нами все еще есть серьезные разногласия", "те же предложения", "на протяжении 15 лет мы наблюдаем один и тот же план мирного урегулирования", "были некоторые разногласия в деталях, но суть кроется именно в деталях". Иными словами, нерешенность конфликта связана с некими деталями, серьезными расхождениями в позициях стороны и отсутствием новых предложений.

Безусловно, в первую очередь, Армения должна вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана. Мамедъяров охарактеризовал этот основополагающий принцип как "солдаты должны вернуться в казармы". Но на Армению, как на страну-оккупанта, давления не оказывают и манящих предложений тоже пока, судя по всему, не предвидится. А значит, оккупация продолжится. Но готов ли ждать Азербайджан?! И каким будет выход из создавшейся тупиковой ситуации?! И есть ли он при нынешнем раскладе?! Пока Армения удерживает в оккупации азербайджанские территории, разумеется, ни о каком мире и речи быть не может, а значит, и встречи, инициируемые сопредседателями, останутся безрезультатными.

В последнее время все чаще слышится тезис "о подготовке населения к миру". Но это, похоже, тоже не более, чем громкие слова. Как готовить население к миру, если исконное население Карабаха – азербайджанцы не могут вернуться в отчие края, как уговорить их, если в их домах живут пришлые, оккупанты, а их родной край, где многие годы жили они, а до того – их предки, - в руинах? И почему никто не хочет ответить на элементарный вопрос: Карабах – оккупированная территория Азербайджана, что признается всем мировым сообществом, закреплено в резолюциях ООН и других международных организаций, так что делает армянская армия на этой земле? Почему она там? И отчего бы посредникам вместо громких слов просто не сорвать маски и не назвать вещи своими именами?! Может, признание оккупанта оккупантом и станет отправной точкой решения конфликта!

На встрече в Вашингтоне сопредседатели представили сторонам конфликта конкретные предложения. О содержании этих предложений остается только догадываться. Судя по обнародованным заявлениям, в общих чертах эти предложения, представленные сторонам по итогам трехчасовой встречи, состоят в следующем:

- сопредседатели призвали стороны следовать режиму прекращения огня;

- рекомендовали готовить азербайджанскую и армянскую общины к миру;

- было предложено продолжить переговорный процесс. По мнению сопредседателей, ситуация на линии соприкосновения не должна препятствовать продвижению переговоров к заключению мирного договора;

- сопредседатели призвали стороны воспользоваться прямыми переговорами и избегать эскалации конфликта;

- отметили важность гуманитарного обмена для укрепления доверия между посредниками и сторонами;

- министрам рекомендовано встретиться вновь.

Много слов и мало дела, впрочем, как всегда. Посредники много раз выступали с аналогичными предложениями. Но судя даже по этим предложениям, Армения хочет продолжить политику удержания под оккупацией азербайджанских территорий.

Стороны согласились обсудить в Вашингтоне договоренности, достигнутые ранее в Париже и Москве. Только вот какие договоренности были достигнуты – каков суммарный итог всех трех встреч.

За всеми этими громкими словами не было сказано самого главного – а именно, посредниками так и не было предъявлено требование к Армении положить конец оккупации азербайджанских земель! Ведь факт оккупации их странами признан, причем много лет назад! Факт оккупации признан, а оккупанта никак не назовут по имени! Есть оккупация – есть и оккупант, как ни пытайся спрятать голову в песок, факты – вещь упрямая. Достаточно просто назвать всё своими именами, а не ходить вокруг да около, прячась за громкими словами. И как после этого азербайджанскому обществу, которое посредники настоятельно рекомендовали готовить к миру, верить в искренность этих самых посредников. Как поверить, что они хотят решить конфликт, а не потакают Армении?

Встречи в Париже, Москве и Вашингтоне не дали результата, а значит, Армения продолжает удерживать в оккупации азербайджанские земли…