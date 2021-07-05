Новая трудовая политика Грузии обернулась скандалом

С этого года грузинские мигранты могут отправиться на временные заработки в Германию и Израиль

В этом году граждане Грузии впервые отправились на сезонные заработки в Германию. Предполагалось, что инициатива поможет в борьбе с безработицей, но у трудовых мигрантов почти сразу же начались проблемы.

По данным Национальной службы статистики Грузии, в первом квартале 2021 года уровень безработицы в стране составил 21,9% (рост за год на 3,7 процентных пункта). Жителям городов сложнее найти работу - уровень безработицы среди городских жителей составляет 23,65% (+5,7 п.п.) против 19,3% (+0,4 п.п.) сельских.

Примечание: Для 2021 года взяты данные за I квартал

Проблема с высокой безработицей в Грузии не новая, а инициативу с сезонными работниками еще 3 года назад предложил основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили.

С этого года грузинские мигранты могут отправиться на временные заработки в Германию и Израиль. Схожие обсуждения ведутся и с правительствами Греции, Франции, Португалии, Испании, Чехии, Хорватии, Кипра, Венгрии, Бельгии и Финляндии.

Что пошло не так?

В Германии граждане Грузии должны были работать в течение 1-3 месяцев по 5-6 дней в неделю и 8-10 часов в сутки. За это они получали бы 9,5 евро в час (без учета налогов, платы за питание и проживание). Спрос оказался колоссальным, на специальном портале с этой целью зарегистрировались почти 100 тысяч человек! Конечно же, отправить всех на заработки невозможно. Изначально говорилось о 500 трудовых мигрантов, потом Германия увеличила квоту до 5 000 человек.

Но, когда трудовые мигранты приехали в Германию, то выяснилось, что платить им никто не собирается. Ситуацию быстро решили - перевели к другому работодателю. Но он также нарушил условия контракта и платил за количество урожая, а не за часы работы.

Несколько дней назад стало известно, что консультационная служба Германии "Мирам" внесла иск от имени граждан Грузии в суд по трудовым тяжбам города Фридрихсхафен по вопросу возмещения зарплат.

Это был первый поток трудовых мигрантов в Германию, дальнейшие перспективы сотрудничества в этом направлении во многом зависят от результатов судебных разбирательств. К слову, в Израиле кажется ситуация лучше. По крайней мере, новостей оттуда пока нет.

В Грузии открывается мало рабочих мест

В Грузии имеются сложности с созданием новых рабочих мест. Точнее рабочие места создаются, но не соответствуют темпам экономического роста.

По данным Всемирного банка (ВБ), количество работающих людей в стране в первом квартале 2021 года сократилось на 10,5% год к году. Но текущие цифры понять можно - многие страны еще не оправились от коронавируса.

С другой стороны, в одном из своих докладов ВБ отмечал, что микро и малые предприятия в стране, хоть и открываются с высокой частотой, но не могут дорасти до средних размеров и зачастую просто закрываются. Подобная же ситуация наблюдается и со средними компаниями.

Согласно последнему опросу ВБ, проведенному с марта 2019 по январь 2020 года, главными проблемами для бизнеса в Грузии все еще являются политическая нестабильность (где-то с 2013 года этот пункт традиционно находится в первых местах списка), доступ к финансам, квалифицированная рабочая сила, высокие налоги и транспортные проблемы.

Все эти факторы давят на компании, в результате чего складывается текущая ситуация.

Какие у Грузии есть альтернативы?

Собственно, открытие постоянных рабочих мест - главный инструмент в борьбе с безработицей, но не единственный.

Например, можно привлекать к общественным работам внутри страны. Это один из способов борьбы с безработицей, который существует в Азербайджане. В 2020 году к оплачиваемым общественным работам были привлечены порядка 90 тысяч человек.

Занятость в таком случае бывает неполная - на полдня или же несколько раз в неделю.

Самозанятость - еще один способ, который активно и вполне успешно применяется в Азербайджане. Программа самозанятости в стране действует уже несколько лет. Граждане получают от государства активы, необходимые для начала работы. Это может быть и скот, и швейные принадлежности, и т.д.

В 2020 году к программе самозанятости в Азербайджане были привлечены 12 тысяч человек, в этом году - 16 тысяч семей.

Поощрение частного предпринимательства также может стать хорошим способом стимулировать открытие рабочих мест. Важно не столько предоставлять льготы, сколько проводить работы по просвещению - курсы для предпринимателей по финансовой грамотности, ведению бизнеса, бухгалтерии, менеджмента и другие.

Мало начать свой бизнес, важно понимать, как его удержать на ногах.

Переквалификация сотрудников в сферы, где есть нехватка рабочей силы. Как уже отмечалось выше, неправильное распределение ресурсов по секторам экономики является одной из преград для развития рынка труда. Центры по переподготовке или повышению квалификации могли бы частично помочь решить эти проблемы.

В прошлом году дополнительную нагрузку рынок труда получил из-за пандемии коронавируса. Около трети официально занятых на какой-либо работе людей не могли работать из-за различных ограничений, связанных с коронавирусом. В такой ситуации в Грузии необходимы более гибкие условия труда, чтобы обеспечивать постоянную занятость части населения.

Кроме того, службы занятости, центры по безработице или центры по профессиональной переподготовке должны применять иной подход к ищущим работу - буквально направлять их от повышения квалификации вплоть до нахождения работы, как это действует, например в Швеции.

Азад Гасанли, аналитик