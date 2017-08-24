Новая стратегия центробанков может обвалить финансовые рынки

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Переход ведущих центробанков к новой стратегии может вызвать кризис на финансовых рынках.

Аналитическая группа Report отмечает, что в сентябре ожидается начало продаж Федеральной резервной системой США (ФРС) находящихся на ее балансе активов, а до конца года завершение политики монетарной экспансии Европейского Центробанка (EЦБ). Напомним, что в настоящее время ведущие мировые центробанки предоставляют финансовым рынкам дополнительную ликвидность в размере 150-160 млрд долларов. Именно по этой причине глобальная финансовая система и фондовые биржи смогли достичь стабильности.

Аналитики Report полагают, что на очередном заседании ФРС в сентябре ожидается решение о сокращении баланса на 10 млрд долларов в месяц на первоначальном этапе. Решение коснется гособлигаций на 6 млрд долларов и ипотечных ценных бумаг на 4 млрд долларов. Постепенно лимиты вырастут соответственно до 30 млрд долларов и 20 млрд долларов в месяц. До конца года ожидается привлечение ФРС долговых обязательств посредством выпуска облигаций на 501 млрд долларов или 2,5% от совокупного долга. В результате ожидается отток средств с финансовых рынков развивающихся стран в облигации США. Эти шаги могут привести к снижению ликвидности на финансовых рынках, в результате чего прогнозируется девальвация многих нацвалют по отношению к доллару и резкий спад на фондовых биржах, индексы которых достигли своих исторических показателей.

"Скорее всего, сырьевые цены, в частности, цены на нефть останутся высокими до конца 2019 года. Причина в том, что высокие цены способствуют ускорению инфляции в глобальном масштабе, что создает возможность для центробанков проводить жесткую монетарную политику", - отмечают аналитики Report.