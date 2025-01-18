Новая политика Трампа: от антикитайской риторики к реформированию мирового порядка

Перед инаугурацией 20 января избранный президент США Дональд Трамп начал процесс утверждения назначений на ключевые посты.

Перед инаугурацией 20 января избранный президент США Дональд Трамп начал процесс утверждения назначений на ключевые посты.

Ключевые западные СМИ уже активно обсуждают концепцию "Вселенной Трампа", где важным игроком наряду с самим Дональдом стал Илон Маск, которого Forbes называет "прорабом англосаксонской перестройки". Маск, известный как самый богатый человек в мире и "техно-олигарх", приобретает все большее влияние в новом Белом доме, несмотря на мнение некоторых политических фигур, таких как Стив Бэннон, бывший главный стратег Трампа. Бэннон считает, что Маск, несмотря на его участие в обсуждениях по отбору министров, не имеет реальных полномочий для принятия решений. Однако его роль выходит за рамки бюрократических ограничений, и его влияние неоспоримо.

Коллаборация Трампа и Маска представляет собой синергию технологий и капитала, направленную на переустройство англосаксонского мира, что, по мнению экспертов, может нести угрозу глобальному порядку. Важными фигурами в этой новой политической реальности являются не только Маск, но и другие представители техноолигархата, такие как Питер Тиль и Дэвид Сакс, а также близкие родственники Трампа, включая Дональда Трампа-младшего и Лару Трамп.

Важными игроками в команде Трампа также стали такие фигуры, как Сьюзан Уайлс и Стивен Миллер, которые имеют свои стратегические и идеологические цели. Среди бизнесменов, поддерживающих Трампа, стоит отметить Скотта Бессента и Говарда Лутника, которые занимают ключевые посты в экономическом блоке.

Марко Рубио, кандидат на пост госсекретаря, выдвигает новую внешнеэкономическую политику, акцентируя внимание на антикитайской риторике и утверждая, что "послевоенный мировой порядок" устарел. Он подчеркивает, что либеральный мировой порядок, поддерживаемый американской элитой, должен быть отвергнут, и новые международные отношения должны быть направлены на защиту интересов США.

Предполагается, что большинство назначений Трампа получат поддержку в Конгрессе, где республиканцы имеют большинство в обеих палатах. Большая часть демократов, возможно, также поддержит ключевые кандидатуры. Тем не менее, возможны столкновения с оппозицией, особенно с уходящим президентом Джо Байденом, который в своей прощальной речи подчеркнул угрозу демократии со стороны новой финансовой элиты.

По мнению экспертов, Трамп заручился поддержкой Сената для большинства своих назначений. Он предполагает, что одна кандидатура может быть отклонена, чтобы продемонстрировать независимость Сената, но кто это будет, пока неизвестно.

Так называемая "Вселенная Трампа" – это не просто политическая структура, но и новая модель, в которой соединяются технологии, капитал и амбиции на уровне глобального масштаба. Илон Маск и другие техноолигархи играют ключевую роль в формировании нового мирового порядка, который может кардинально изменить международные отношения и внутреннюю политику США.

Напомним, что период первого президентства Трампа его администрация была известна своей агрессивной позицией на международной арене, особенно в отношении Китая и России. Трамп активно поддерживал политику "Америка прежде всего", что означало приоритет национальных интересов США и минимизацию вовлеченности страны в международные конфликты. Важным элементом внешней политики стала критика НАТО и требование от европейских союзников увеличения их расходов на оборону, что способствовало укреплению позиций США в глобальной геополитической борьбе.

В новой администрации акценты смещаются в сторону меньшей вовлеченности США в международные конфликты, что особенно заметно в контексте текущей ситуации в Украине. В отличие от более активной позиции старой команды, новая администрация намерена сосредоточиться на укреплении внутренней политики США и решении проблем экономики и безопасности, что также находит отражение в изменениях в ключевых фигурах команды. Бывшие высокопрофильные должностные лица, такие как Майк Помпео и Никки Хейли, которые занимали ключевые посты в старой администрации, в новой команде отсутствуют.

Также вместо Джона Болтона, известного своими решительными мерами на мировой сцене, в новой администрации появится Майк Уолтц, который отличается более сдержанными и прагматичными подходами. Эти изменения подчеркивают желание новой команды Трампа снизить агрессивность внешней политики, сосредоточив внимание на более реальных и сбалансированных решениях.

Подходы к внутренней политике также претерпели изменения. Старая администрация Трампа уделяла значительное внимание таким вопросам, как налоговая реформа, борьба с иммиграцией и поддержка внутренней промышленности. Эти приоритеты находили поддержку в ряде законопроектов и инициатив, направленных на стимулирование роста американской экономики и улучшение условий для бизнеса.

Новая администрация, в свою очередь, может сосредоточиться на более серьезных вопросах внутренней безопасности и экономического развития. Одним из ключевых направлений может стать развитие новых технологий, таких как искусственный интеллект и кибербезопасность.

Таким образом, отличие новой администрации Трампа от старой заключается не только в изменении ключевых фигур, но и в значительном сдвиге внешнеполитической стратегии. Акценты на меньшую вовлеченность США в международные конфликты, переосмысленный подход к глобальной безопасности и акцент на внутренние вопросы, такие как экономика и технологии, становятся основными признаками новой команды. Эти изменения могут значительно повлиять на стратегический курс США и на их место в глобальной политике в ближайшие годы.