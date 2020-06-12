Новая оппозиция в Армении - послание России - КОММЕНТАРИЙ

Два года назад на политической сцене Армении возникли новые действующие лица. Тем самым произошло некое обновление и оживление в рядах власти и оппозиции, чего не наблюдалось за последние 29 лет. Часто меняя состав своей команды, пришедший к власти в Армении Никол Пашинян, словно, готовит новых оппозиционеров. Однако наблюдаемые в Армении громкие отставки говорят о том, что ситуация вовсе не походит на банальную политическую борьбу. Смещение Эдуарда Мартиросяна и назначение на пост директора Службы национальной безопасности 29-летнего Аргишти Карамяна подлило масла в огонь, накалив страсти. Наиболее категоричной реакцией на события в политической, экономической и социальной жизни Армении отличился экс-глава СНБ Артур Ванецян. Некоторое время назад он призвал политические силы в стране сплотиться во имя устранения плачевной ситуации в Армении и потребовал отставки Никола Пашиняна.

В интервью одному из местных телеканалов Ванецян подчеркнул, что назначение нового директора таит угрозу для национальной безопасности Армении. Отметив неопытность Карамяна, он заявил: “Располагать крайне важной информацией в столь юном возрасте, не имея за плечами опыта работы в органах безопасности представляет угрозу национальной безопасности Армении. Национальная безопасность - это не борьба с экономическими или коррупционными преступлениями. Перед СНБ поставлены серьезные задачи, такие как разведка и контрразведка. Для этой работы требуется большой опыт".

Артур Ванецян родился в 1979 году. В 1999 году окончил Сельскохозяйственную академию Армении, Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей и Академию Федеральной службы безопасности России. В 2016-2018 годах работал заместителем начальника ереванского управления Службы национальной безопасности, а с мая 2018 года по сентябрь 2019 года - директором Службы национальной безопасности Армении. Несмотря на российское образование, Ванецян позиционирует себя как один из самых преданных соратников Пашиняна. Cтоль рьяный протест и бурное негодование Ванецяна, вероятно, продиктованы опасениями сбора в отношении него компрометирующей информации. И его опасения небеспочвенны. Ранее депутат от фракции “Мой шаг”, шурин Никола Пашиняна - Грачья Акопян заявил о том, что Ванецян является агентом зарубежных спецслужб и именно поэтому был отстранен от занимаемой должности.

Генпрокурор Армении Артур Давтян на своей странице в Facebook написал о том, что сведения о возможной работе Ванецяна на зарубежные спецслужбы расследуются и по данному вопросу уже возбуждено уголовное дело.

В этой связи вполне вероятно, что новый глава СНБ вплотную займется данным вопросом. По мнению Ванецяна, обеспокоенного личностью нового главы СНБ, Пашинян может использовать своего ставленника в качестве инструмента для сокрушения политических противников.

Так кто же такой Аргишти Карамян? Он родился 22 мая 1991 года в селе Еранос Гегаркуникского района Армении. В 2013 году окончил юридический факультет Ереванского государственного университета, в 2013-2014 годах работал следователем в полиции Еревана. С 2016 года по июнь 2018 года работал прокурором. С 2018 года был начальником управления в Комитете государственных доходов. Учитывая молодость и отсутствие опыта Карамяна, Ванецян склонен заявлять, что в настоящее время спецслужбы Армении бездействуют. Экс-директор также вступился за Россию. Он опроверг бытующее мнение о влиянии России на деятельность армянских спецслужб. По словам Ванецяна, эту ложь распространяют представители гражданского общества, финансируемые различными странами и ведущие подрывную, антироссийскую деятельность: “Многие из них (предположительно, финансируемых фондом Джорджа Сороса - прим. ред.) сегодня находятся во власти и выполняют поручения заказчиков".

По словам Ванецяна, у Армении серьезные разногласия с основными союзниками. Он считает, что представители нынешней власти не в состоянии строить партнерские отношения с этими государствами: “Отношения между Арменией и Россией весьма проблематичны”. По сути, говоря об "основных союзниках", Ванецян, очевидно, имел ввиду Россию, хотя свои мысли он все же не конкретизировал. Тем самым экс-глава СНБ Армении направил своеобразное послание России, продиктованное, по всей вероятности, желанием заручиться подспорьем для будущей политической деятельности. Ванецян заявил, что в случае возвращения к власти первым делом наладит отношения с Москвой.

Затронув карабахский вопрос, он отметил, что для достижения политических целей намерен задействовать экс-представителей власти из числа карабахских армян и их сторонников. По словам Ванецяна, урегулирование нагорно-карабахского конфликта в условиях нынешней внешней политики Армении приведет либо к односторонним уступкам, либо к войне. Ванецян отметил, что Армению не устраивает ни один из этих вариантов. Тем самым экс-глава СНБ дал понять, что и в этом вопросе он будет руководствоваться установками Кремля. До сих пор Москва не предпринимала никаких действенных шагов в направлении освобождения оккупированных азербайджанских земель.

Сообщается также о разногласиях между Пашиняном и его замом - Тиграном Авиняном. Вице-премьер Т.Авинян родился 28 февраля 1989 года. Он окончил факультет прикладной математики Российско-Армянского университета и получил образование по специальности Математическое моделирование экономики в Лондонском Университете королевы Марии. 11 мая 2018 года получил назначение на пост вице-премьера Армении.

В перспективе Ванецян может выступить в дуэте с Авиняном. В этом смысле не исключен объединяющий их фактор. Комментируя происходящее, Никол Пашинян заявил следующее: "Летом 2018 года не прошло и пары месяцев с момента формирования нового правительства, как “Дашнакцутюн” требовал моей отставки”. По его словам, в настоящее время в Армении распространен не только коронавирус, но и политический вирус: "Они будут полностью отстранены от общественно-политической жизни в Армении. Уже сейчас они роют себе политические могилы".

По информации СМИ, Пашинян готовит отставку своего заместителя, а его пост займут либо министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян, либо министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян.

Таким образом, в правительстве и политической жизни Армении грядут перемены. Пашинян пытается усилить свое влияние, выведя из игры инакомыслящих. Не имея политического веса и авторитета, ему будет трудно осуществить реформы. Этим реформам, вероятно, препятствуют пророссийски настроенные силы в Армении. Вполне возможно, что Россия поддерживает эти реформы, но особую важность представляет то, под чьими знаменами они будут претворяться в жизнь. Иными словами, кто будет у руля в Армении. Маловероятно, что это будут Роберт Кочарян или Серж Саргсян. Их срок уже, как говорится, вышел. Ванецян больше подходит на эту роль. Об этом говорят и недвусмысленные послания Ванецяна в адрес Москвы.

Ну а пока парламент Армении готовится к обсуждению вопроса о продлении чрезвычайного положения в стране. Заседание парламента запланировано на 13 июня. Дискуссии обещают быть жаркими. В целом, это лето выдастся знойным для политической жизни в Армении.