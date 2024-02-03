Новая "коричневая чума" в Европе поднимает голову и несет опасность для всего континента

После крупного скандала с участием экстремистской ультраправой партии AfD, потрясшего немецкое общество, вопросы о росте популярности ультраправых движений по всей Европе становятся как никогда актуальными. В этом месяце журналисты раскрыли, что высокоп

После крупного скандала с участием экстремистской ультраправой партии AfD, потрясшего немецкое общество, вопросы о росте популярности ультраправых движений по всей Европе становятся как никогда актуальными.

В этом месяце журналистские расследования раскрыли, что высокопоставленные члены AfD обсуждали планы массовой высылки иностранцев и неассимилированных граждан из Германии в случае прихода к власти.

В ноябре 2023 года политические инсайдеры AfD собрались на вилле в Потсдаме вместе с членами неонацистских движений, сторонниками ХДС и бизнесменами, финансирующими ультраправых. Там они выслушали Мартина Зеллнера, лидера австрийского ультраправого экстремистского движения Identitarian, который рассказал о плане так называемой "реэмиграции", то есть массового переселения, и о возможности его реализации.

Руководство AfD дистанцировалось от этих утверждений, обвинив при этом оппонентов в клеветнической кампании, и представило его как план "последней надежды", чтобы остановить приход AfD к власти, поскольку популярность партии высока как никогда.

Вслед за встречей и темами, обсуждавшимися AfD с неонацистскими движениями, по всей Германии прокатилась массовая и неутихающая волна протестов, в которых приняло участие более миллиона человек.

Одобрение AfD в округе Заале-Орла на прошлой неделе сократилось примерно на 1,5%, но с 21,5% она занимает второе место по популярности после ХДС и опережает все три партии левоцентристской коалиции канцлера Германии Олафа Шольца, которые вместе набирают около 32%, сообщает Guardian.

Ситуация в Германии, безусловно, представляет собой угрозу европейским демократическим институтам, учитывая, что подобные политические движения поднимаются по всей Европе.

В Португалии антииммиграционная политическая партия Chega ("Хватит") поднимается в опросах с космической скоростью.

В Испании лидер партии Vox (Голос) Сантьяго Абаскаль был переизбран на пост главы партии и планирует воспользоваться полученным доверием.

Во Франции сближение двух партий Les Republicains и Rassemblement National по многим вопросам, включая закон об иммиграции, представляет собой продолжение тенденции, которая захлестнула европейскую политику и разъедает ее изнутри.

В Италии "Лега" Матео Сальвини постепенно отдаляется от партии Джорджии Мелони, которая, по его мнению, предает политику идентичности, которую Мелони и Сальвини ранее поддерживали вместе.

Неизбежный приход лидера ультраправой Партии свободы Геерта Вилдерса на пост премьер-министра Нидерландов и рост популярности Австрийской партии свободы также сигнализируют о продолжении политической тенденции, захлестнувшей европейский континент.

В Скандинавии - образце политической умеренности на протяжении многих десятилетий - правые также находятся на подъеме. Правые популисты стали второй по величине партией в национальных парламентах Швеции и Финляндии.

По мнению многих аналитиков и политиков, нынешнее положение дел вызывает тревогу и представляет опасность для будущего не только европейских институтов, но и демократии в целом. В нынешнем состоянии все политические партии левого спектра политического мышления высказывают свои опасения и тревоги, предупреждая своих граждан о необходимости ответственного подхода к голосованию.

Но неоспоримая правда заключается в том, что в своем нынешнем состоянии европейская политика переживает кризис идентичности, что может показаться парадоксальным и ироничным: именно на идентичность, расовый и религиозный подход и убеждения делают упор ультраправые движения.

Как же противостоять подобным политическим тенденциям, захлестнувшим страны Европейского союза? На этот вопрос можно ответить по-разному. Для многих подъем ультраправых закончится их неминуемым успехом, для других единственным способом борьбы с ними является создание альянса левых, зеленых и правоцентристских политических партий.

Долгое время ультраправые партии Европы объединяла оппозиция иммиграции, исламу и ЕС. Теперь появились новые причины: культурные войны, права меньшинств, климатический кризис и несправедливые жертвы, которые, по мнению правительств, потребуются для борьбы с ним, пишет Guardian.

Их привлекательность еще более усилилась в связи с кризисом стоимости жизни, вызванным пандемией и войной России на Украине, быстрыми и запутанными социальными и цифровыми изменениями и повсеместно растущим недоверием к мейнстриму.

Независимо от того, получат ли ультраправые партии полную власть или меньшинство в соответствующих коалициях в правительстве, Европа уверенно вступает в новый этап политики. Перед социалистами и левыми партиями стоит сложная, но крайне важная задача: если не остановить подъем ультраправых, то хотя бы затормозить рост "идентитаризма". До лучших времен.

Джамал Мустафаев