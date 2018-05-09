Никол Пашинян стал премьером - реваншисты не дремлют - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Второй раз в течение последней недели парламент Армении проголосовал за Никола Пашиняна - единственного кандидата на пост премьер-министра. По сути, это нельзя считать демократическим событием, поскольку лидер оппозиции встал у руля правительства на волне революции. Было бы наивно считать разительную перемену в позиции депутатов от Республиканской партии, составляющих парламентское большинство, неким демократическим событием или ценностью. Выходит, эта партия возникла, зиждется и действует не на фундаментальных принципах, а на основе интересов власти или на основе зарубежных договоренностей. В любом случае, поддержка возглавляемой Николом Пашиняном "бархатной революции" имеет схожие черты. Говоря иначе, внутреннее недовольство, интересы власти, поддержка извне стали основными условиями для движения акций протеста к цели.

По сути, акции протеста в стране проводились всегда, недовольство нарастало. Однако власти вместо претворения в жизнь требований протестующих, всячески старались подавить их, заставить замолкнуть. А это сопровождалось ростом числа недовольных командой Сержа Саргсяна, пресытившихся его правлением.

Больше половины активной части общества составляли протестующие или недовольные. В одном из своих интервью в преддверии избрания премьером Серж Саргсян заявил о том, что 60% общественности Армении недовольно. Это недовольство вылилось в организованную акцию протеста, недовольные силы внутри и вне страны сумели верно оценить обстановку. В итоге власть Сержа Саргсяна была свергнута. Будучи премьером, он за одну неделю (с 17 по 23 апреля) набрал личный антирекорд.

Как известно, Серж Саргсян стал президентом на волне кровавых событий 1 марта 2008 года, однако в отношении участников апрельских акций протеста не была применена сила. Похоже, внешние силы сошлись во мнении по данному вопросу. Иными словами, Россия и диаспора не согласились на применение силы против участников акции. Вероятно, Москва воздержалась от повторения событий десятилетней давности. Силовое подавление акции вызвало бы ненависть к Кремлю в Армении или обострило бы это чувство. В Украине прибегли к этому ошибочному шагу. А может, тем самым были оставлены пути возврата к власти.

Таким образом, лагерь оппозиции смог продемонстрировать единство. Невзирая на различные посулы, оппозиция движется к намеченной цели. К слову, предстоит еще несколько шагов. Если первым шагом стала отставка Сержа Саргсяна, вторым – становление премьером кандидата из народа, то последующими шагами станут проведение внеочередных парламентских выборов, избрание нового премьер-министра и формирование правительства, очередные реформы в конституции (по мнению оппозиции, полномочия главы правительства велики, следует расширить полномочия президента), проведение президентских выборов. В противном случае, "бархатная революция" будет считаться не достигшей цели, а это создаст предпосылки для возникновения еще одной подобной.

Богатые армянские бизнесмены, пусть и с заминкой, но все же поддержали акции протеста. К примеру, сторонники армянского миллиардера, председателя партии "Процветающая Армения", лидера парламентского блока "Царукян" Гагика Царукяна в последний день примкнули к шествию протеста, что ускорило уход Сержа Саргсяна. Несомненно, главным вопросом является финансирование акций. Нет нужды искать в этом чего-то необычного. Ясно, что без финансовых вливаний революция не достигнет цели. Ведь это не акция протеста какой-то профсоюзной организации, выступившей с социальными требованиями. В перспективе, финансовый вопрос может создать проблемы Николу Пашиняну. Для предотвращения этого он обнародовал на странице в Facebook список лиц, оказавших финансовую помощь движению протеста. Общая сумма пожертвований с 10 по 23 апреля составила 6 млн 74 тыс. 350 драм (примерно, 12 тыс. 500 долларов). В опубликованном списке значатся имена людей из различных стран. Некоторые пожелали остаться инкогнито, другие же ограничились упоминанием имен. В перечне фигурируют имена десятков армян, проживающих в Швеции, США, Германии и России, среди которых знаменитый шахматист, оппозиционер Гарри Каспаров. Он перечислил движению протеста 10 000 драмов. Собранные средства были израсходованы на покупку флагов, еду и технические средства для проведения митинга. Однако армянские СМИ писали о том, что ткани на флаг Армении владельцы магазинов в те дни выдавали бесплатно, а ткачи шили безвозмездно. Выходит, на флаги не было потрачено заявленной суммы. Кроме того, участники акции протеста не работали с 13 апреля по 1 мая. Кто же покрыл 20-дневные расходы их семей? Не исключена и иная финансовая помощь. Никол Пашинян старался соблюсти прозрачность в финансовом вопросе. Однако вопрос пожертвований может в будущем оказать медвежью услугу движению "Мой шаг". Можно предположить, что финансовую поддержку акциям протеста наряду с Гагиком Царукяном, Самвелом Алексаняном, Хачатуром Сукиасяном оказали и другие армяне или пособники армян за рубежом. Этот финансовый вопрос может стать головной болью для команды Никола Пашиняна не сейчас, но спустя некоторое время. Так или иначе, время покажет.

После апрельских боев 2016 года общественность и власти Армении пребывали в смятении. Тогда Серж Саргсян выставил козлом отпущения министра обороны Сейрана Оганяна, принеся его в жертву. Но видимо это не удовлетворило диаспору и общественность Армении. На этот раз был дан клич о свержении являющихся гражданами Азербайджана членов карабахского клана, что и произошло впоследствии. Даже Кремль не смог заступиться за них. Апрельские акции позволили консолидироваться армянской общественности. Новое правительство постарается сплотить раздробленное, разбитое общество.

По словам Никола Пашиняна, его правительство не будет разбираться с представителями прежней власти. Он подчеркнул, что в возглавляемом им правительстве не будет олигархов. Никол Пашинян выразил намерение бороться с монополией, заявив, что деятельность его правительства будет открытой. Оппозиционеры уверены, что враг не будет сидеть, сложа руки и поэтому эти силы намерены воплотить в жизнь лозунг "Мы – хозяева своей страны!". Вне всяких сомнений, это, в первую очередь, относится к России. Официальные представители России хоть и заявляют, что отношения с Арменией будут такими же как и прежде, однако ведущие лица политической идеологии России выступают с антиармянскими заявлениями. Так, небезызвестный ведущий передачи "Однако" на Первом канале, а ныне вице-президент и пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев назвал "бархатную революцию" в Армении "проституцией". Михаил Юрьев же заявил, что не считает Армению суверенной страной, назвав известные события в этой стране "мятежом в губернии": "Россия обладает правом присоединения слабо развитого народа. Следует направить в Ереван два полка и утопить в крови "бархатную революцию"".

Подобные заявления говорят о том, что Россия так запросто не откажется от Армении и не покинет ее. Правда, на этот раз вооруженные силы туда направлены не будут. При отсутствии у власти Сержа Саргсяна, в политической элите страны не видится силы, способной позвать их в страну. А составляющая парламентское большинство Республиканская партия не в состоянии взять на себя такую ответственность. Таким образом, реванш прокремлевских сил остался на внеочередные парламентские выборы. Если до этого времени республиканцы сохранят свою целостность и не растеряют остаток сил, есть вероятность, что они вернуться к власти путем выборов. Для недопущения подобного сценария, "революционные силы" должны либо разрушить все ресурсы экс-правящей партии, либо нейтрализовать, либо же присвоить их. В противном случае, сторонникам Пашиняна будет трудно противостоять пророссийским силам. Не исключено, что в ходе внеочередных выборов между реваншистами и "шагающими" развернется острая и жестокая борьба, которая определит будущность Армении.

Никол Пашинян стал премьер-министром Армении. Как долго он продержится у власти? Ответ на этот вопрос дадут внеочередные выборы, если таковые состоятся. Если же выборы проведены не будут, в стране может воцариться кризис власти, что равнозначно поражению революционеров. Поэтому для достижения цели в Армении продолжается "революционный" процесс, но реваншисты не дремлют.