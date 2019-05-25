Незаконные притязания армян на Карабах - источник угроз независимости Армении - КОММЕНТАРИЙ

Армения – нестабильная страна, представляющая опасность для всего региона. Пустопорожние, необоснованные территориальные притязания Армении к соседним государствам лишний раз доказывают ее подрывную деятельность. Тем самым Армения препятствует интеграции Южного Кавказа с Западом, содействует обеспечению интересов третьих сил в регионе, нарушению стабильности и росту угрозы безопасности для всего региона.

Освобождение под залог экс-президента Роберта Кочаряна, сыгравшего ключевую роль в том, что Армения признана страной-оккупантом и жестоким палачом ни в чем не повинных людей, а также прислужницей иноземных господ, продемонстрировало сложившуюся в стране обстановку. Стало очевидно, что судебная система в Армении стоит на страже не правосудия, а все тех же иноземных господ.

Именно Апрельские бои 2016 года развенчали миф о военной мощи Армении, породив раскол среди общественности и правящей верхушки страны. Движение, возникшее в стране в 2018 году на волне революции, в некотором смысле консолидировало общественность страны. Однако решение освободить Кочаряна из-под ареста всколыхнуло страну. Недовольство предвзятостью принятого судом решения, привели к массовым пикетам, что показало всему миру разобщенность армянского общества. Выступления против европейской интеграции, столкновение интересов армян в самой Армении и на оккупированных землях Азербайджана, развеяли очередной армянский миф – о единстве армянского общества. Как выяснилось, в стране верховодят армяне, выходцы из оккупированного Арменией региона Азербайджана - Нагорного Карабаха. Во всяком случае, об этом красноречиво говорит освобождение Кочаряна под залог.

Вот уже почти 28 лет как восстановлена независимость Армении. За минувшие 20 лет у власти в стране были бывшие граждане Азербайджана – Роберт Кочарян (1998-2008 гг.), Серж Саргсян (2008-2018 гг.). Второй в течение пяти дней - 17-23 апреля 2018 года возглавлял пост премьера страны. Экс-граждане Азербайджана – армяне, представляющие карабахский клан, занимали различные посты в Армении. В их числе экс-министр обороны Сейран Оганян, экс-глава генштаба Мовсес Акопян и многие другие. Этот список можно продолжить. Напрашивается вывод о том, что среди армян не было подходящих кадров для управления страной и самыми доверенными и верными оказались экс-граждане Азербайджана.

По сути, армянское общество свергло власть в 2018 году именно для того, чтобы избавиться от столь ненавистного карабахского клана. Видимо, на большее сил не хватило. Тем не менее, экс-граждане Азербайджана сохраняют авторитет во властных кругах. Их деятельность углубляет противоречия и раскол армянского общества. Это признает уже и правящая верхушка страны. По информации армянской газеты “Past”, премьер-министр страны Никол Пашинян поручил силовым структурам выяснить причины возникновения раскола армянского общества. В статье подчеркивается бытующее в армянском обществе условное разделение на “карабахских армян” и “армян самой Армении”. И это, разумеется, неслучайно. Как выясняется, карабахские армяне тоже недолюбливают "ереванских армян". Никол Пашинян из числа вторых. По утверждению армянской газеты “Жаманак”, армянские генералы родом из Карабаха намерены свергнуть Пашиняна: "Несколько дней назад в одном из особняков состоялась встреча армянских олигархов и карабахских генералов. Участники встречи поклялись сделать все для свержения Никола Пашиняна. Встречу организовал Самвел Карапетян ("бывший замминистра обороны" сепаратистского режима – прим. ред.)". В ней принял участие и Самвел Алексанян (бизнесмен, депутат от бывшей правящей Республиканской партии), - сообщает издание.

То есть если ситуация в стране выйдет из-под контроля Пашиняна и ереванских армян, возможен очередной демарш против властей, предугадать исход которого отнюдь несложно. Все это говорит о том, что оккупация Арменией Нагорного Карабаха способна ныне подорвать армянскую государственность. Иными словами, армянские притязания на Карабах обернулись большими проблемами для Армении, которая независима лишь формально. Всем прекрасно известно, кто правит балом в стране. Тотальная зависимость армянской экономики от России, участие в содержании страны представителей карабахского клана, проблемы во внешнеполитическом курсе, постоянное пребывание населения страны в страхе и ужасе, общественная, политическая и экономическая нестабильность всецело порождены армянскими притязаниями на азербайджанские земли.

Результаты социологического опроса, проведенного известной американской компанией “Gallup” (“Gallup International Association”), свидетельствуют о том, что граждане Армении считают основной проблемой вовсе не карабахский конфликт, а безработицу. Такого мнения придерживается 45% респондентов. 40,5 % считают важным вырулить экономическую ситуацию в стране. 26,8% опрошенных посетовали на низкие зарплаты и пенсии и лишь 26,1% армян считают основополагающей проблемой неурегулированность карабахского конфликта. В числе основных проблем были также указаны эмиграция, коррупция и террор. Результаты исследования показали, что армяне пребывают в состоянии психоза. 45% опрошенных заявили, что испытывают злобу, стресс и раздражение.

Наконец, Никол Пашинян и его сподвижники привержены Западу. А карабахские армяне пророссийские. Результаты опроса говорят о том, что ереванские армяне отдают предпочтение западной интеграции, а удержание азербайджанских земель в оккупации для них вопрос не приоритетный. Более того, карабахские армяне дестабилизируют ситуацию в стране, препятствуя развитию Армении. События за прошедший год свидетельствуют о том, что удержание Карабаха в оккупации наносит удар международному имиджу Армении. Эту реальность уже не отрицают даже покровители страны-оккупанта. Выходит, карабахский вопрос и карабахские армяне являются основными угрозами независимости Армении. Выход напрашивается сам собой. Нужно только вывести оккупационные силы из Нагорного Карабаха, отказаться от территориальных притязаний к соседям, перестать быть марионеткой в чужих руках и избавиться от злобы и агрессии. Это положит конец подрывной деятельности Армении в регионе и ускорит интеграцию Южного Кавказа в Запад. Но, увы, Армения пока далека от этого. Оккупация Нагорного Карабаха и карабахские армяне ставят под угрозу независимость и суверенитет Армении.