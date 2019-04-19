Украинские депутаты: Незадолго до второго тура президентских выборов все может измениться в любой момент

"Несмотря на небольшой срок, оставшийся до второго тура президентских выборов в Украине и большое волнение среди населения, в стране наблюдается стабильность. Несмотря на это, правоохранительные органы и другие структуры находятся в состоянии готовности. Потому что в любой момент все может измениться".

Об этом европейскому бюро Report сообщил депутат Верховной Рады Георгий Мепаришвили, комментируя процесс очередных президентских выборов в Украине.

Он отметил, что результаты первого тура стали для них неожиданными: "Последняя статистика такова, что на выборах 55% избирателей на стороне Зеленского, 45% поддерживают действующего президента Порошенко. Тем не менее, во втором туре мы ждем перемен. Нынешняя ситуация, несмотря на то, что до выборов остался всего день, на стороне Зеленского. Однако все может зависеть и от последних дебатов между ними. Я во втором туре ждал другого кандидата. Однако видимо, народ хочет покончить с многолетними трудностями и выбрать президента, которого желает видеть. Правда, за период президентства у Порошенко не мало заслуг. Укрепилась армия, были проведены коренные реформы, ускорилась интеграция в Европу и прочее. Однако, в особенности молодежь желает видеть новое лицо".

Депутат отметил, что осенью ожидаются парламентские выборы и в связи с этим текущий год в Украине решающий: "Результаты этих выборов, безусловно, скажутся на результатах парламентских выборов. Кстати, мы на очередных парламентских выборах также хотим видеть обновленным законодательный орган. Есть такие люди, нации, которые очень активны в Украине, но до сих пор не представлены в Верховной Раде. Например, я сам этнический грузин, однако не только я, но многие хотят, чтобы в украинском парламенте был представлен азербайджанец. Президент Украинской ассамблеи наций Ровшан Тагиев потенциальный кандидат в депутаты. Его деятельность похвальна не только для азербайджанцев, но и для всех украинцев и Украинского государства. Было бы хорошо, если бы его соотечественники полностью его поддержали и работали перед выборами".

Депутат Максим Поляков сказал Report, что нынешний избирательный процесс таков, что, к сожалению, ни один кандидат не отвечает на конкретные вопросы народа: "Поэтому нынешний избирательный процесс я называю мультфильмом, а не нормальной избирательной кампанией. Лично я недоволен процессом, нет конкретных рамок, на конкретные вопросы не отвечают. Мы ждем сегодняшние дебаты. Посмотрим, о чем они будут говорить. Сейчас основные средства массовой информации, телеканалы тоже не соблюдают баланс. Поэтому я не исключаю, что в любой момент может возникнуть напряженность. В политических кампаниях СМИ считаются основным фактором, и это создает беспокойство. Тем не менее, народ делает свой выбор несмотря на это. Именно с этой точки зрения, если во втором туре победит Порошенко, для нас это станет сюрпризом".

Депутат не исключил и попыток стороннего внешнего вмешательства в нынешние процессы в Украине: "Мы, украинцы, умеем сказать свое слово".

М.Поляков сказал, что действующие политические процессы в Украине не закончатся этими выборами, а продолжатся осенью на очередных парламентских выборах. Он также сказал, что результаты нынешних выборов отразятся на парламентских выборах и выразил поддержку представлению в парламенте энических наций, а также выразил поддержку азербайджанским кандидатам: "Если азербайджанцы не выдвинут кандидата на очередных парламентских выборах в Украине, это будет их большой ошибкой".