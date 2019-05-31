Неудачный визит в Нур-Султан или как Пашинян без ордена остался - КОММЕНТАРИЙ

Новые политические силы в Армении во главе cпремьер-министром Николом Пашиняном никак не придутся ко двору ни в США, ни в СНГ, ни в Евразийском экономическом союзе.

В середине мая секретарь Совета нацбезопасности Армении Армен Григорян совершил неудачный визит в США. Несмотря на старания посольства Армении в США, никто из высокопоставленных должностных лиц Америки Григоряна не принял. Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон тоже дал от ворот-поворот армянскому переговорщику. И в ходе своего визита в Ереван, состоявшегося 26 октября прошлого года, Джон Болтон решительно отказался встречаться с глазу на глаз с Арменом Григоряном. Во время визита в США секретарь Совета нацбезопасности Армении добился аудиенции главы Бразильского космического агентства Карлоса де Моурла, за что получил ироничное прозвище "космонавт Грануш Акопян".

Стоит отметить, что посол США в Армении Линн Трейси выразила недовольство антиамериканскими заявлениями армянского премьера. Она также посетовала на вечное недовольство Пашиняна финансовой помощью, оказываемой Америкой Армении. Официальный Вашингтон осудил Армению за участие военного контингента страны в составе российских войск, посланных в Сирию, и оказание правительством Пашиняна помощи режиму Башара Асада.

Не радужней деятельность Пашиняна и его команды на пространстве СНГ, ОДКБ и Евразийского экономического союза. Главной тому причиной могут быть выступления Пашиняна и его соратников в бытность оппозиционерами в пику вышеназванным структурам. 25 января этого года, выступая в Москве в штаб-квартире Евразийского экономического союза, он заявил, что, будучи депутатом, выступал против вступления Армении в эту структуру. А спустя некоторое время инициировал слушания о выходе Армении из ЕАЭС. На том совещании он заявил, что нужно сделать все возможное, чтобы обеспечить большую эффективность, пользу и перспективность членства Армении в ЕАЭС и ОДКБ. Предпринимаемые им на посту главы правительства шаги, направленные на исправление промахов, допущенных во время нахождения в рядах оппозиции, пока не принесли желаемого результата. США не желают сближения Пашиняна с Россией, а все его попытки сблизиться с Москвой подрывают доверие Вашингтона. В случае реверансов Пашиняна Вашингтону злится Кремль, причем даже не скрывает своего негодования в курируемых структурах. Вот так и мечется Пашинян между молотом и наковальней.

Неудачным для Пашиняна оказался и саммит ЕАЭС в Нур-Султане. Это было заметно даже невооруженным глазом. Примечательно то, что на саммите армянскому премьеру так и не вручили орден Назарбаева, учрежденный в честь экс-президента Казахстана, почетного председателя ЕАЭС Нурсултана Назарбаева. До начала заседания этой чести удостоились президенты России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а Пашинян сидел, как в воду опущенный.

В начале мая официальные лица Армении трижды заявляли о предстоящей встрече Пашиняна с Путиным. Одна из них должна была состояться в Нур-Султане. Однако позже, когда встреча так и не состоялась, было заявлено, что она и вовсе не планировалась. Выходит, в Нур-Султане Путин даже не счел нужным поздороваться с Пашиняном. Одна из двух предполагаемых встреч должна состояться на полях Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, а другая – в рамках визита президента России в Ереван.

В ходе визита в Казахстан Пашиняну довелось встретиться с Нурсултаном Назарбаевым, но и на этой встрече он допустил грубейшую ошибку, заявив, что в соглашении, подписанном в Беловежской пуще, стоит подпись Назарбаева тоже. Однако всем известно, что этот документ был подписан Ельциным, Шушкевичем и Кравчуком, потому, что именно Россия, Беларусь и Украина стояли у истоков СССР.

Опростоволосившись в Нур-Султане, Пашинян спешно вернулся восвояси. Это второй по счету неудачный визит Никола Пашиняна в Казахстан. Ранее в Армении полагали, что на саммите ОДКБ в Астане будет принято их предложение и выдвинутый Арменией кандидат вновь займет пост генсека этого блока. А все потому, что ранее занимавший этот пост Юрий Хачатуров был отозван с должности в связи с обвинениями в попытке конституционного переворота. В ответ на требования Пашиняна Назарбаев заявил, что замещение Хачатурова на посту генсека ОДКБ невозможно: "У нас коллизия возникла в связи с тем, что (Юрий Хачатуров – ред.) представитель Армении был у нас генсеком и он был отозван. Я не буду называть причины – это дело армянской стороны. У нас по уставу, по алфавиту после Армении идет Беларусь. Конечно, Армения хочет продления, а все главы государств сказали, что остается один год, он даже не успеет объехать эти страны. Поэтому нам нужен нормальный, действующий генеральный секретарь, от белорусской стороны", - проинформировал Назарбаев.

Казахстан является очень привлекательной страной для армянской диаспоры. Данный вопрос был обсужден между Нурсултаном Назарбаевым и Николом Пашиняном. В этой связи весьма уместно припомнить одно событие. 1 января 2019 года в ресторане "Древний Рим" произошла драка, в которой оказались замешаны представители армянской этнической группы, в которой был убит 23-летний гражданин Казахстана, три человека получили различные телесные повреждения. В отношении трех человек – Малхасяна Торга Манвеловича, Малхасяна Сохака Самвеловича и Надырбекова Каира Хамитовича была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. Еще один подозреваемый по делу – Нарек Гурурян сбежал с места происшествия и был объявлен в розыск.

Нынешняя политическая элита Армении никак не может сделать себе место в международном сообществе. Наглядным тому свидетельством является отношение к Армену Григоряну в США и к Николу Пашиняну в Казахстане.