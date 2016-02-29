​Нет никаких обещаний касательно соблюдения режима прекращения огня в Сирии - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Согласно достигнутой между США и Россией договоренности, 27 февраля с 02:00 по бакинскому времени в Сирии вступил в силу режим прекращения огня.

Можно сказать, что данное условие приняли все стороны вооруженного противостояния.

От ИГ и "ан-Нусра" аналогичного шага не ожидается. Однако вероятность соблюдения режима не велика.

Существуют также указывающие на это подозрения.

Так как, с точки зрения сути и деятельности, боевики в Сирии отличаются друг от друга. Отношение к Башару Асаду также не однозначно.

После достижения договоренности о режиме прекращения огня госсекретарь США Джон Керри сказал, что в ближайшие один-два месяца станет известно, будет ли выполнена договоренность об урегулировании конфликта в Сирии и удастся ли решить проблемы политическим путем.

По его словам, в противном случае будет реализован план "Б": "Для политического урегулирования ситуации потребуется принятие Башаром Асадом решения. Если этого не произойдет, существует план "Б", который мы должны оценить".

Россия и Иран, защищающие режим Асада под видом борьбы с терроризмом, заявляют о неосведомленности касательно плана "Б".

Правда, говоря о невечности Башара Асада, официальные Москва и Тегеран хоть и косвенно, но намекают на то, что поддерживают уход главы сирийского режима.

Однако не ощущается никаких признаков того, в чем же будут состоять данные России, Ирану и Башару Асаду обещания.

В канун режима прекращения огня российские истребители расширили масштабы авиаударов. Сирийские крылья террористического ПКК "YPG" и "PYD" проявляются и в блоке России и Ирана.

В канун режима прекращения огня президент США Барак Обама сказал, что осуществление и продолжительность данного режима в большей степени зависят от России и Башара Асада: "Военное вмешательство России усилило позиции Асада и усугубило гуманитарное положение".

Он отметил, что из-за межрелигиозного конфликта в Сирии соблюсти режим прекращения огня будет не так уж и просто.

Картина присоединившихся к режиму прекращения огня в Сирии приблизительно следующая: противники режима Башара Асада и ИГ - европейские страны во главе с Соединенными Штатами, Турция, Саудовская Аравия, другие арабские государства, туркменские силы самообороны и пр.

В блоке же России есть вооруженные силы Башара Асада, Иран, сирийские крылья ПКК ("YPG" и "PYD"), ливанский "Хизбуллах".

Иногда отзвуки "YPG" и "PYD" слышны и со стороны США.

В данной сцене заметны некоторые контрасты.

Во-первых, зачем в случае, когда ведется борьба против ИГ, договоренность о режиме прекращения огня достигается между США и Россией?

Во-вторых, удастся ли достичь договоренности между сторонами при наличии фактора Башара Асада?

Не будет ли заниматься сирийское крыло ПКК подрывной деятельностью на территории входящей в блок США Турции? Кто понесет ответственность за соблюдение режима прекращения огня не воспринимаемыми Россией и США другими вооруженными формированиями?

Количество вопросов можно и увеличить.

Помимо согласившихся на режим прекращение огня, наличие боевиков и сил, испытывающих в блоках неприязнь друг к другу, ставит под вопрос перспективность режима прекращения огня. К примеру, какие меры будут приняты в случае нарушения режима прекращения огня Башаром Асадом, "PYD", "ан-Нусра" и др.?

Многочисленность сторон в решении конфликта в Сирии также приведет к серьезным проблемам в соблюдении режима прекращения огня.

Вчера Барак Обама сказал, что из внутренней войны конфликт в Сирии перерос в региональную войну. Так как за группировками в этой стране стоят как страны региона, так и государства вне региона.

Приведем пример касательно режима прекращения огня. С 1994 года в оккупированном Нагорном Карабахе Азербайджана применяется режим прекращения огня. Данный режим ежедневно нарушается армянами. Однако в случае получения Ереваном особого указа от стоящих за Арменией сил, они соблюдают режим. То есть, в касающемся Нагорного Карабаха вопросе нарушители режима прекращения огня известны.

С этой точки зрения Азербайджану ясны суть режима прекращения огня и природы последующих событий. Со дня применения данного режима в течение 22 лет международное сообщество и посредники не приняли никаких решающих шагов на пути освобождения азербайджанских территорий.

Если брать это в качестве примера, не исключается, что режим в большей степени подойдет желающим расколоть Сирию курдским боевикам.

Поэтому вполне возможно, что конфликт будет продолжаться и на других территориях страны.

Однако в Сирии стороны, которые понесут за это ответственность, не полностью сформировались как блок. Поэтому применение режима прекращения огня является попыткой мирного урегулирования конфликта в указанной стране.

Кстати, 97 придерживающихся оппозиционной позиции по отношению к Башару Асаду и поддерживаемых международным сообществом вооруженных группировок заявили об участии в режиме прекращения огня. В этом случае также возможны попытки объединения в период режима прекращения огня указанных вооруженных группировок в одной вооруженной организации.

Таким образом, наблюдается конфликт между желающими принести в Сирию новшество, демократию, спокойствие, процветание и идеальный религиозный подход.

Режим прекращения огня заключается именно между закулисными силами. А это, скорее всего, в ближайшее время не принесет пользы сирийскому народу. В любом случае, данным режимом пользуются для того, чтобы покончить с конфликтом. Что же касается вопросов обеспечения территориальной целостности страны и воцарения мира в регионе, это по-прежнему остается только в мечтах. Так как те, кто изъявил желание присоединиться к процессу урегулирования конфликта, в большей степени обладают опытом продлить его, нежели решить.

Возникла довольно печальная картина: ни одна из присоединившихся к режиму прекращения огня сил не обещает не открывать огонь.

В конечном счете нет никаких обещаний касательно соблюдения режима прекращения огня в Сирии...