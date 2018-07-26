Несправедливость к Месуту Озилу: проявление фашизма - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Спортивные арены испытывают людей в том числе и на выдержку эмоций. Однако порой под прикрытием эмоций допускаются действия, совершенно далекие от человечности. Порой на пространствах спортивных соревнований государства или правительства вымещают свою злобу друг на друге.

Это особенно ярко проявляется в футболе, отличающимся зрелищностью от иных видов спорта. Скажем, новость об отказе иранских спортсменов от выступлений против израильтян вряд ли будет пользоваться особой популярностью, хотя спортивные структуры возражают против этого.

Зато произошедшие в футболе все события распространяются стремительно. В них активно вовлекается и общественность.

Информация об отказе Месута Озила выступать за сборную Германии обеспокоила не только любителей спорта, но и всех остальных, кому не чуждо чувство гуманизма. Печально, что этот футболист подвергся расовой дискриминации в такой стране как Германия.

В апреле 1938 года, то есть 80 лет назад в то время фашистской Германии состоялся референдум. Его лозунгом было "Во имя сильной и большой Германии". Следовало ответить либо "Да", либо "Нет". Не знавшие, какими последствиями обернется эта акция во всем мире, люди голосовали "За", и сами того не ведая, оказали политическую поддержку Гитлеру.

К чему все это привело ныне всем хорошо известно.

По прошествии 80 лет с того референдума и 73 лет со дня поражения Германии, аналогичное политико-идеологическое течение антигуманизма охватило общественности Германии и других стран Европы.

Кто же такой Месут Озил? Он родился 15 октября 1988 года в немецком городке Гельзенкирхен. Его родители - Мустафа и Гюлизар Озил. Другими словами, он гражданин Германии, но турецкого происхождения. То есть такой же полноправный гражданин, как, скажем, канцлер Германии Ангела Меркель. Но в отношении Меркель не допускается подобная дискриминация.

Свои причины о завершении футбольной карьеры М.Озил изложил в письме, размещенном в открытом доступе. Он заявил, что основной причиной нападок на него со стороны политиков и прессы является фотография, сделанная им и другим футболистом турецкого происхождения – Илкаем Гюндоганом с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. M.Озил признался, что эта встреча вовсе не носила политический характер, а состоялась в рамках благотворительной акции. Выступающий ныне в составе английского клуба "Арсенал" полузащитник Месут Озил обвинил Футбольный союз Германии и лично его президента Райнхарда Гринделя в дискриминации: "Когда мы побеждали, я был в глазах Гринделя и его соратников немцем, а стоило нам проиграть – я сразу стал эмигрантом. Я плачу налоги в казну Германии, перевожу свои заработки на счета немецких школ, выступаю за сборную этой страны. И даже был чемпионом мира в составе этой сборной. Несмотря на все это, общественность Германии не принимает меня, считая "чужаком". Они не считают немцами и моих друзей польского происхождения – Лукаса Подольски и Мирослава Клозе. Я родился в Германии, получил здесь образование. Почему же люди не считают меня немцем?".

Отметим, что М.Озил 10 лет выступал за сборную Германии. Ему доводилось играть за немецкие "Шальке" и "Вердер", а также за испанский "Реал Мадрид". 29-летний полузащитник, ныне выступающий за британский "Арсенал", имеет титулы чемпиона мира и чемпиона Европы среди юниоров.

М.Озил – победитель Кубков Германии, Англии, чемпионата Испании и Королевского Кубка. Пять раз он признавался лучшим футболистом сборной Германии. Сразу после обнародования обращения Озила с поддержкой в его адрес высказался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: "Подобная дискриминация на религиозной почве в отношении молодого человека, не щадившего себя ради сборной Германии, просто возмутительна. Я уважаю и полностью поддерживаю его заявление".

Президент Футбольной федерации Турции Йылдырым Демирорен тоже выразил поддержку М.Озилу, решившему отказаться от выступлений за сборную Германии.

Отметим, что М.Озил – дисциплинированный футболист, за время своих выступлений за сборную Германии в решающих встречах он лишь дважды получал желтую карточку.

Озил, с 2009 года входивший в состав сборной Германии, сыграл в 92 матчах, забив 23 гола и сделав 28 голевых передач. В 2014 году в составе сборной Германии он стал чемпионом мира.

На Чемпионате мира 2018 года сборная Германии не оправдала ожиданий. Но виноват ли в этом только Озил? А может сборная Германия стала бы чемпионом мира, не сфотографируйся Озил с президентом Турции?! Разумеется, нет! Основная причина нападок на Озила кроется в фашистском мышлении в Германии, а потворствует тому гневное отношение Ангелы Меркель к Реджепу Тайипу Эрдогану.

Иными словами, в результате озлобленной политики правительства Германии на власть Турции прославленный футболист, считающий себя немцем, вынужден был досрочно завершить карьеру в сборной Германии. Однако, несмотря на поражение, контракт с главным тренером Йоахимом Лёвом был продлен. Обычно в таких ситуациях главный тренер подвергается критике и отправляется в отставку.

Национальная, религиозная, расовая дискриминации часто имеют место на футбольных аренах Европы. Одним из футболистов, часто подвергавшихся расовой дискриминации, был Марио Балотелли. Он родился в Италии, но сам родом из Ганы. Стоит команде проиграть, как упреки сыпятся в адрес Балотелли, доводилось слышать ему и шовинистические выкрики. Однажды Марио, не вынеся послематчевых оскорблений, расплакался.

Подобная дискриминация встречается и в российском футболе. В прошлом году ФИФА зафиксировала свыше 200 фактов в российском футболе, произошедших на почве расовой дискриминации. В отчете ФИФА говорилось о том, что болельщики 72 раза выносили на трибуны плакаты с неонацистской символикой, 22 раза нападали на кавказцев, преимущественно, на чеченцев и дагестанцев.

Правозащитники констатируют наличие среди фанатов всех футбольных клубов ультраправых и неонацистов. Однако больше всех таких болельщиков у российских клубов "Спартак", "Зенит", ЦСКА, "Динамо" и "Локомотив".

Футбольная федерация Ирана тоже порой выносит неуместные и дискриминационные решения в отношении тебризского клуба "Tрактор Сази". Этот клуб был наказан Дисциплинарным комитетом Футбольной федерации Ирана за несколько дней до начала Суперлиги. Таким образом, в новом сезоне фанаты не смогут посмотреть с трибун первый матч команды на своем поле. По заявлению комитета, запрет болельщикам вынесен в связи с инцидентом, случившимся в ходе матча "Трактор Сази"- "Сайпа" 7 месяцев назад. Якобы, фанаты "Трактор Сази" на стадионе в Тебризе допустили оскорбительные высказывания в адрес главного тренера и футболистов гостей поля. Стоит отметить, что футбольная федерация всегда подвергала дискриминации азербайджанские клубы Ирана. Болельщики-персы, хоть и выкрикивали на стадионе оскорбительные расистские лозунги в адрес азербайджанских тюрков, их за это никак не порицали и не наказывали.

Ну, и конечно же Франция, во второй раз ставшая чемпионом мира благодаря стараниям футболистов африканского происхождения. Из 23 футболистов команды 14 – африканского происхождения, один филиппинец и двое из стран Карибского бассейна. Выходит, что в случае поражения сборной Франции французская общественность должна была гнобить и линчевать тех самых футболистов африканского происхождения, как в случае с Озилом, являющимся гражданином Германии?!

Спорт призван сближать людей, он стирает границы и различия, это прекрасное средство общения между народами. Придание ему политического окраса уродует, искажает эту красоту. Оградить спорт от подобных уродств и извращений – миссия всех и каждого.