Несостоявшийся переворот в Армении и готовящиеся сюрпризы - КОММЕНТАРИЙ

В верхнем эшелоне власти Армении царит сумятица, громкие отставки следуют одна за другой. Упоминание имени армянского премьера в ряде уголовных дел обострило и без того напряженную политическую обстановку в стране.

Имя главы правительства фигурирует в скандале с контрабандой алмазов, сигарет и оружия. Российские правоохранительные органы расследуют дело о контрабанде сигарет из Армении. По сообщению армянских СМИ, проблемы в связи с пандемией коронавируса и коррупционный скандал создали хаос вокруг премьер-министра Армении Никола Пашиняна: "В Армении попытались быстро замять дело о контрабанде сигарет, чего не скажешь о России".

Российские источники сообщают о том, что контрабанда сигарет из Армении находится в центре внимания российских правоохранительных органов, ведется тщательное и всестороннее расследование. В деле упоминается имя Никола Пашиняна и еще 17 человек. Утверждается, что из Армении в Россию был направлен человек, чтобы уладить вопрос, однако его усилия не увенчались успехом.

Вчера подали в отставку главы силовых структур Армении, в ближайшие дни ожидаются отставки в правительстве. Начальник Генштаба вооруженных сил страны Артак Давтян был уволен за то, что справил сыну свадьбу в период карантина. На его место назначен Оник Гаспарян. Закрыт и дом торжеств, в котором состоялась свадьба сына Давтяна. Подал в отставку и директор Службы национальной безопасности Эдуард Мартиросян. На этом посту его сменил Аргишти Карамян. Ранее Э.Мартиросян заявлял, что очистит свое ведомство "от шпионов". Вслед за этим бывший директор Службы национальной безопасности, председатель партии "Отечество" Артур Ванецян был уличен в шпионаже в польщу одной из зарубежных стран. Несколько дней назад ходили слухи о грядущей отставке членов правительства. Тогда Э.Мартиросян заявил, что уходить не собирается. Отставку Мартиросяна связывали с назначением его заместителем 29-летнего Аргишти Карамяна.

Вскоре слухи подтвердились. После отставки Мартиросяна Карамян тут же был назначен на его место. Лишился своего поста и начальник полиции Армении Арман Саркисян. На его место назначен Ваге Казарян.

А 4 июня с занимаемой должности был снят председатель Комитета государственных доходов Давид Ананян. Его отставку связывают с контрабандой сигарет. Сообщается, что вслед за начальником, заявления об увольнении подали и его заместители. Однако эти слухи пока не нашли подтверждения.

Среди членов правительства не принято разглашать сведения о предполагаемой отставке, однако армянские СМИ узнали об этом еще несколько дней назад. Так, например, издание "Грапарак" писало о том, что на столе армянского премьера лежат несколько заявлений об отставке: "Для снижения напряженности в стране в составе правительства произойдут изменения. Будут смещены заместитель премьер-министра Тигран Авинян, министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян, директор Службы национальной безопасности Эдуард Мартиросян и министр здравоохранения Арсен Торосян".

Cобытия разворачиваются довольно стремительно. Недовольные положением дел в стране и происходящим в правительстве покидают свои посты. Возможно, подобные изменения обусловлены нервозным состоянием Пашиняна. В своем видеообращении к населению армянский премьер заявил, что ситуация с коронавирусом в Армении достигла пиковой отметки. Он назвал ситуацию катастрофической.

На прошлом брифинге армянский премьер заявил, что обратился в частные клиники и выяснил, что некоторые лица пользуются ситуацией вокруг пандемии. По словам Пашиняна, определенные политические круги пытаются, улучив момент, воспользоваться положением, но их эпоха завершится по окончании коронавируса.

Он заявил, что те, кто использует ситуацию в политических целях, окажутся на мусорке: "Саботирующие избранное народом правительство окажутся в политической мусорке истории. В настоящее время они де-факто уже там, но вскоре будут де-юре".

Тем самым Пашинян ответил на выпады членов правительства, а также экс-соратников из числа оппозиционных сил.

Представляя 9 июня коллективу нового директора Службы национальной безопасности Аргишти Карамяна, Пашинян заявил, что поручил ему "оставаться верным идеям бархатной революции".

Отметим, что с мая 2018 года главы стратегических структур, среди которых глава Генштаба вооруженных сил Армении, директор Службы национальной безопасности и начальник полиции меняются уже второй раз. Только один из них - Артур Ванецян ведет активную политическую борьбу.

Артур Ванецян родился в 1979 году. В 1999 году окончил Сельскохозяйственную академию Армении, Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей и Академию Федеральной службы безопасности России. В 2016-2018 годах работал заместителем начальника ереванского управления Службы национальной безопасности, а с мая 2018 года по сентябрь 2019 года - директором Службы национальной безопасности Армении. Несмотря на российское образование, Ванецян позиционирует себя как один из самых преданных соратников Пашиняна.

Недавно Ванецян выступил с требованием отставки главы правительства: "В стране произошла трагедия, ситуация усугубляется день ото дня. Пашинян должен уйти в отставку!"

Ванецян обвинил премьер-министра в крахе всего достигнутого. "Это путь к гибели. Никол, остановись!" - призвал экс-соратника Ванецян.

Впервые требование об отставке премьера звучит на подобном уровне.

Отставки главы правительства также требует миллионер, лидер партии "Процветающая Армения" и фракции "Царукян" Гагик Царукян. Он призвал правительство уйти в отставку не на 97, а на все 100 процентов. Тем самым он доказал, что был вынужден участвовать в процессах, происходящих в 2018 году. А все потому, что Царукян сотрудничал и с предыдущими властями страны. Некогда он пытался убедить общественность страны в том, что является приверженцем реформ, однако в ходе проверок торговых объектов показал свое истинное лицо. Он оказался в высшем законодательном органе, как сторонник реформ. Однако вполне вероятно, что до формирования парламента достиг договоренности с прежними властями, благодаря чему и получил депутатский мандат.

Предположительно, Царукян замышляет очередной переворот. 2 октября 2018 года он примкнул к рядам Республиканской партии и вынудил Пашиняна пойти на внеочередные парламентские выборы. А теперь Царукян призывает главу правительства Армении к отставке. По его словам, все произойдет 2 октября.

Все эти сведения свидетельствуют о напряженности политической обстановки в Армении. Выходит, Пашинян утратил контроль над ситуацией? 1 июня армянский премьер признался в инфицировании коронавирусом. А спустя неделю стало известно об исцелении всей семьи армянского премьера, включая его самого. В это верится с трудом, уж больно неправдоподобной кажется информация.

Для сравнения - коронавирусом заразились премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его супруга Софи Грегуар-Трюдо, однако их выздоровление заняло более 14 дней.

Вполне вероятно, что Пашинян попросту пытался привлечь внимание общественности Армении к глобальной проблеме, коей является коронавирус, а сам, очевидно, изучал условия в системе здравоохранения. Он выгадал время для того, чтобы присмотреться к происходящему в правительстве и околовластных кругах, вероятно, даже проконсультировался с Левоном Тер-Петросяном, считающимся "крестным отцом" политических сил в Армении.

День его выздоровления и выхода на работу совпал с началом череды массовых отставок в правительстве, вероятно, ставших итогом этих политических консультаций. Выходит, в Армении готовился государственный переворот. Раскусив замысел противников, Пашинян поспешил устранить их. Массовые отставки в высших эшелонах власти, по-видимому, можно трактовать как уличение в предательстве членов правящей команды.

Пашинян устроил взбучку своим соратникам, основательно потрепав правящую элиту. Не исключено, что этот процесс будет иметь продолжение. Ни для кого не секрет, что армянские власти субсидируются из-за рубежа. Сторонние вмешательства могут повлечь новую волну отставок, и вероятность такого сценария только нарастает.

Преимущество в парламенте Армении позволит Пашиняну легко произвести все эти изменения. В парламенте Армении насчитывается 132 депутата, 88 из которых - представители правящего блока "Мой шаг", 44 - оппозиционеры. 25 депутатов из числа оппозиции состоят в блоке Царукяна, 17 являются членами фракции "Светлая Армения", прозванной выкормышем Сороса.

Согласно Конституции Армении, в случае отставки депутатов должны состояться внеочередные выборы. Последние выборы в стране происходили 9 декабря 2018 года.

Выступления и призывы дают основание предполагать, что царукяновцы подадут в отставку ранее остальных.

Учитывая проевропейскую настроенность "Светлой Армении" и ее лидера Эдмона Манукяна, маловероятно, что 17 депутатов от этой партии откажутся от мандатов.

В этом смысле парламентский переворот в Армении может и не состояться. Наиболее подходящим вариантом могло оказаться восстание силовых структур против правительства. Вероятно, именно поэтому, едва "оправившись" от коронавируса, Пашинян принялся трясти именно силовые структуры.

Массовые увольнения силовиков стали тяжелым испытанием для правительства Пашиняна. Но череда отставок вполне может продолжиться.

Не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что Армения не сможет самостоятельно выйти из кризиса. Всем известно, что своим существованием эта страна обязана России, за счет которой и кормится по сей день. До 2018 года Россия помогала Армении посредством "Газпрома" и банка VTB . Однако с приходом Пашиняна эта помощь была существенно урезана.

Противоречия в связи с использованием в стране цветных металлов не позволяют этой отрасли заработать в полную силу.

Втянувшись в контрабанду, Пашинян, вероятно, решил тем самым не только набить собственные карманы, но и пополнить казну. Одним словом, и самому навариться, и дыры в бюджете залатать. О преступных пируэтах Пашиняна впервые заговорил зять Сержа Саргсяна, экс-посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян. Он уличил главу правительства Армении в контрабанде табачных изделий, оружия и алмазов. До сих пор выдвинутые им обвинения не опровергнуты.

Все это дает основание ожидать новых сюрпризов.