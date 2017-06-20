Неразрешенные конфликты и потраченные ОБСЕ миллионы - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Завершился визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Баку, а также в оккупированный Арменией нагорно-карабахский регион Азербайджана и в Ереван.

По итогам визита сопредседатели Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд (США), Стефан Висконти (Франция), Игорь Попов (Россия) и специальный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжи Каспшик выступили с совместным заявлением.

Отметим, что 10 июня сопредседатели встретились с президентом Армении Сержем Саргсяном, а 19 июня – с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Кроме того, 12 июня они посетили оккупированные азербайджанские районы Зангилан, Губадлы, Кельбаджар и Лачин, встретились в Карабахе с представителями армянской общины, а в Баку – азербайджанской общины Нагорного Карабаха.

Сопредседатели отметили, что 3 июля встретятся в Вене.

Дипломаты вновь сделали заявление, не отличающееся по своей сути от предыдущих. В документе отмечается, что сопредседатели вновь совершат визит, 3 июля отправятся в Вену, чтобы проинформировать Минскую группу ОБСЕ о ситуации с урегулированием нагорно-карабахского конфликта. Они выделили, что намерены в ближайшее время вновь встретиться с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

Традиционно была высказана озабоченность нарушением режима прекращения огня на линии соприкосновения войск, отмечено, что для установления продолжительного мира единственным выходом являются субстантивные переговоры и политическая воля. Было отмечено, что президенты высказали намерение продолжать политический диалог для нахождения компромисса по самым спорным вопросам в связи с урегулированием конфликта.

Как видно, ни в поведении международных посредников, ни в их заявлении нет никаких подстрочных высказываний в связи с освобождением из-под оккупации азербайджанских земель.

Эти визиты они тоже совершают ради визитов. За эту работу они получают очень высокую зарплату.

К слову сказать, на Минскую группу ОБСЕ, занимающуюся урегулированием нагорно-карабахского конфликта мирным путем, ежегодно тратится 1 млн евро. В этом году на деятельность Минской группы ОБСЕ были выделены средства на сумму 911 200 евро.

Бюджет офиса специального представителя действующего председателя ОБСЕ Анжи Каспшика составит 1 235 800 евро.

Отметим, что ОБСЕ в целом выделило для региона Южного Кавказа 3 861 900 евро.

Напомним, что 1 июня Постоянный совет ОБСЕ в Вене утвердил бюджет организации на 2017 год. ОБСЕ финансируется за счет выплат 57 стран-членов.

Ввиду того, что Нагорный Карабах до сих пор находится под оккупацией, можно прийти к заключению, что ОБСЕ выделяет средства для сохранения азербайджанских земель под оккупацией. Это подтверждают заявления сопредседателей и неизменность ситуации. До сих пор посредники не говорили, что азербайджанские земли оккупированы, не называли имя агрессора. Они считают свою работу выполненной, заявляя в различных формах о прекращении огня и мирном урегулировании конфликта. Они не сторонятся говорить о бессмысленном компромиссе. Что имеют в виду посредники, говоря о компромиссе? О какой уступке может идти речь, если все ясно как день. Известен оккупант и агрессор - имя ему Армения. Владелец оккупированных территорий – Азербайджан, а оккупированная территория – Нагорный Карабах.

Чего хотят посредники, когда все и так ясно и понятно, о каком говорят компромиссе? Из их поведения и политики представляемых ими стран становится ясно, что на уступки должна идти азербайджанская сторона. Хотя на деле Армения должна закончить вопрос с компромиссом, выйдя с оккупированных территорий и прекратив территориальные претензии к соседнему государству. После этого между сторонами могут решаться различные вопросы, в том числе быть подписан мирный договор.

Это может считаться общей позицией азербайджанского общества.

Однако долгие годы на международных посредников по мирному урегулированию конфликта тратятся миллионы финансовых средств. Кроме того, более 25 лет Азербайджан помогает своим гражданам, ставшим переселенцами, тратит финансовые средства. Другими словами, урегулирование этого конфликта поглощает миллиарды долларов, а результат ноль.

Ни один из конфликтов, возникших на территории бывшего СССР, не решен. Выходит, что конфликты являются для международных посредников еще и проектом по трате финансовых средств.