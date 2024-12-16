Неонацизм в Армении: новая реальность под прикрытием демократии

18 декабря, в преддверии годовщины смерти Гарегина Нжде - основателя армянского неонацизма - члены неонацистского политического движения "Хосанк" планируют провести пресс-конференцию в центре Еревана. Участники движения намерены поделиться своими "грандио

18 декабря, в преддверии годовщины смерти Гарегина Нжде, символа фашизма и основы для зарождения армянского неонацизма - члены неонацистского политического движения "Хосанк" планируют провести пресс-конференцию в центре Еревана. Участники движения намерены поделиться своими "грандиозными" планами по построению "армянского рейха". Пожалуй, ни в одной другой стране нацистская группировка не могла бы действовать так открыто, но в Армении это не вызывает особых вопросов.

Организованное гражданином США Айком Назаряном неонацистское движение "Хосанк" использует нацистскую символику и занимается распространением идей расового превосходства армян и антисемитизма. И все это происходит без какого-либо вмешательства властей или осуждения со стороны общества. К примеру, в январе этого года неонацисты провели акцию у памятника Нжде в Ереване, на которой группа одетых в черное молодых людей приветствовала прохожих нацистским жестом. Армянские СМИ часто всего лишь фиксируют подобные события без какого-либо осуждения, власти же по большей части на них не реагируют.

Нждеизм, армянский аналог германского нацизма, продолжает оказывать влияние на армянскую политическую и культурную жизнь. В основе этой идеологии лежат идеи этнической "чистоты" и превосходства армян над другими народами. Она пропагандирует идеи ненависти, что на практике выливается в акты насилия и жестокости.

В школьных учебниках и в армянских медиа история полностью искажается, в фильмах и книгах армяне изображены как праведные "освободители", целью которых тем не менее является захват территорий соседних стран. Все это создает у молодежи и общества ложное чувство величия и легитимизирует идеи, чуждые современным демократическим ценностям.

Различные неонацистские группировки и движения, все чаще возникающие в Армении в последние годы, используют современные инструменты, такие как социальные сети, для пропаганды своих взглядов и привлечения новых сторонников. Примечательно, что такие движения часто представляют себя защитниками демократии и свободы слова, что позволяет им избегать строгого контроля со стороны властей.

Некоторые из этих группировок активно участвуют в общественно-политической жизни, поддерживая определенные партии или политиков. Их риторика может включать призывы к сохранению "чистоты нации", дискриминации меньшинств или жесткой миграционной политике. Эти заявления нередко сопровождаются искажением исторических фактов и использованием псевдонаучных аргументов.

Запад продолжает восхищаться армянской "демократией", не обращая внимания на все шире распространяющиеся идеи неонацизма и пропаганду ненависти. Проблема не в том, что армянский народ не осознает угрозу, а в том, что его сознание настолько затуманено и "замусорено" историческими мифами и идеологической пропагандой, что он не может адекватно воспринимать реальность. В этой ситуации трагедия заключается не в вымышленном "геноциде", а в глубоком искажении общественного сознания, которое мешает видеть мир таким, как он есть.

Рост неонацизма в Армении также оказывает влияние на ее международный имидж. Партнеры по Евросоюзу и другим международным организациям внимательно следят за внутренней ситуацией в стране, и явный крен в сторону крайне правых идей может привести к потере внешней поддержки.