Неизменная 200-летняя политика России - искажение топонимов, а в качестве инструмента - армяне

Преднамеренное переименование топонимов другой страны - показатель недоброжелательности. Азербайджан сталкивается с этой проблемой уже более 200 лет. После оккупации Южного Кавказа царской Россией здешние тюркские топонимы в целом были либо русифицированы

Преднамеренное переименование топонимов другой страны - показатель недоброжелательности. Азербайджан сталкивается с этой проблемой уже более 200 лет. После оккупации Южного Кавказа царской Россией здешние тюркские топонимы в целом были либо русифицированы, либо арменизированы.

До российской оккупации азербайджанский диалект тюркского был самым распространенным языком на Кавказе и служил основным средством межнационального общения. Известный русский писатель и декабрист А.A.Бестужев-Марлинский, называя азербайджанский тюркский “татарским языком”, писал: “Татарский язык Закавказского края мало чем отличается от турецкого. Как зная французский, можно полностью объездить Европу, ровно так же, зная татарский язык, можно полностью объездить всю Азию”. Известный русский писатель Михаил Юрьевич Лермонтов тоже высоко оценивал азербайджанский язык: “Я начал изучать татарский язык, здесь, да и вообще в Азии, этот язык необходим, как французский в Европе”. Вспомним высказывание русского историка, археолога и государственного деятеля Степана Дмитриевича Нечаева об азербайджанском тюркском языке: “Ныне, как и французский язык в Европе, татарский является языком, используемым среди всех народов Кавказа”.

Таким образом, в России царского периода, периода СССР, а также современного периода, знали о масштабах использования азербайджанского языка, его значении. За прошедшие 190 лет (1801-1990) царская Россия и СССР на Кавказе, в особенности на Южном Кавказе, в Азербайджане, изменяли географические названия, разрушали историко-культурные памятники. Тем самым они пытались стереть с лица региона следы азербайджанского тюркского языка и тюркского этноса. Примеров тому множество - переименование древних городов Азербайджана в честь членов царской семьи, в том числе переименование Гянджи в Елизаветполь, в советское время - в “Кировабад“, а также переименование реки Араз в “Аракс”, Туршсую в “Кисловодск” и т. д. Этот процесс не прекращался и в советское время. В Азербайджане города, села, колхозы, совхозы, школы переименовывались в честь лидеров большевиков, армян, таких как Ленин, Киров, Шаумян и др.

Кстати, в Армении тюркские топонимы также арменизировались. По сей день Армения и Россия представляют миру армянские версии топонимов. Специалисты делят посягательства на тюркские топонимы на следующие периоды: 1918-1920, 1920-1930, 1930-1960,1960-1980, и период с 1991 года. Только в начале XX века в Западном Азербайджане (ныне Армения) из 2 310 топонимов около 2000 имели тюркское происхождение. Одной из первых “работ”, проделанных Арменией после оккупации Карабаха и прилегающих районов Азербайджана, было изменение географических названий.

Ни в советский период, ни в современный в Кремле не возражали против арменизации тюркских топонимов. Напротив, в Кремле тоже использовали названия на армянский лад.

Политика царской России и СССР ныне продолжается современной Россией. На интернет-странице Министерства обороны России названия населенных пунктов Азербайджанской Республики отмечены вымышленными армянскими топонимами. Минобороны Азербайджана обратилось в связи с этим в соответствующее ведомство России. Однако противоположная сторона по-прежнему предпочитает армянские названия местностей. В официальном сообщении российского миротворческого контингента от 24 ноября 2022 года говорится о якобы ”фиксации нарушения прекращения огня" со стороны Азербайджана в направлении населенного пункта "Магавуз". Азербайджан довел до сведения российской стороны, что официальное название этого населенного пункта - Чардаглы. Также было подчеркнуто, что подразделения Азербайджанской армии не нарушали прекращение огня. Также Минобороны России называет Агдамский и Ходжавендский районы соответственно “Мардакертом” и “Мартуни”, а Карабахский экономический район “Нагорным Карабахом”.

В целом, односторонние заявления о нарушении прекращения огня и искажение географических названий Азербайджана являются показателем предвзятого отношения России к ситуации в регионе. Этим российское министерство нарушает суверенные права Азербайджана. Официальные органы Азербайджана используют российские географические названия в таком виде, в каком они официально приняты в России. Без искажений... В связи с этим заявление российского министерства о нарушении прекращения огня также считается предвзятым. В каком же документе закреплено право армян на содержание незаконных вооруженных формирований на территориях Азербайджана? В трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года про это нет ровным счетом ничего. Получается, что Россия держит на территории Азербайджана незаконные вооруженные формирования армян. Даже боеприпасы перевозятся по Лачынскому коридору, открытому для гуманитарных целей. Поэтому можно сделать вывод, что российские миротворцы действуют в Азербайджане не в соответствии со своим мандатом. Тем самым Россия препятствует интеграции армян в азербайджанское общество, дает им пустые надежды.

За 200 лет не произошло каких-либо прогрессивных изменений в политике России в отношении Азербайджана, Кавказа, в которой армяне используются в качестве инструмента.