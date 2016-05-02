Нефтяные цены вновь пойдут на спад - ОБЗОР

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Ценовая разница между WTI (техасская нефть) и Brent уже сократилась до 1,3 доллара США и в ближайшие дни ожидается ее сокращение до минимума. Как сообщает Report, американская нефть подорожала на фоне сокращения количества активных буровых скважин в США 22-29 апреля на 3,2% или 11 единиц - до 332 единиц. Об этом говорится в отчете компании Baker Hughes.

Ежесуточные объемы нефтедобычи США в апреле упали ниже 9 млн. баррелей. Напротив, страны-производители Brent нарастили добычу. Так, в апреле Ирак увеличил ежесуточную нефтедобычу до 3,36 млн. баррелей, приблизившись к историческому рекорду ноября 2015 года в 3,365 млн. баррелей/сутки. Отметим, что этот показатель не отражает объем добываемой в северном регионе Ирака нефти. Наряду с этим, Ливия также планирует нарастить объемы добычи. Основной производитель нефти - Саудовская Аравия в программе по снижению до минимума зависимости экономики от нефти до 2020 года заложила базовую цену на нефть в 30 долларов/баррель. Это говорит о том, что в ближайшее время Саудовская Аравия может повысить нефтедобычу. В результате, нефть марки Brent за последние два рабочих дня подешевела на 1,70 долларов/баррель или 3,5% - до 46,8 доллара/баррель.

Аналитическая группа Report считает, что цены на нефть вновь пойдут на спад после роста до 50 долларов/баррель. Так, согласно The Wall Street Journal, значительный рост нефтяных цен в течение последних месяцев примерно на 79% вновь может привести к запуску буровых вышек США. В случае если цены сохранятся в диапазоне 40-50 долларов/баррель, стоимость американской нефти превысит Brent. Если же цены поднимутся выше 50 долларов/баррель, прогнозируется резкий спад цен до 30-40 долларов/баррель на фоне роста объемов нефтедобычи в США.