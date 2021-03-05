НЕФТЯНАЯ «НЕОЖИДАННОСТЬ» - Решение ОПЕК+ для баланса на рынке или его перегрева?

Для Азербайджана важна не сиюминутная возможность заработать больше, а долгосрочный баланс и стабильность рынка

«Неожиданное решение» - так в целом охарактеризовали последнее решение ОПЕК+ по итогам заседания в четверг о том, чтобы сохранить текущий уровень добычи нефти для всех стран альянса, кроме России и Казахстана. Только эти страны смогут увеличить производство на 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки (б/с) соответственно. При этом Саудовская Аравия продлит на апрель действие добровольно взятых ею обязательств по дополнительному сокращению добычи на 1 млн баррелей в сутки.

Осторожный оптимизм

Почему неожиданное? Дело в том, что страны ОПЕК+ вообще-то обсуждали повышение добычи со следующего месяца на 500 тыс. б/с, из которых российская доля должна была составить около 20%. К этому решению подталкивали и заявления аналитических агентств о позитивных прогнозах по восстановлению спроса – несмотря на сохранение ограничительных мер во многих странах в рамках пандемии, рост охвата вакцинации настраивает прогнозы в позитивном ключе. Правда, совместный министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (Joint Ministerial Monitoring Committee, JMMC) на своем 27-ом заседании 3 марта предпочел ограничиться выражением «осторожный оптимизм», указав, что рынок по-прежнему подвержен неопределенностям из-за COVID-19, растущего числа мутаций коронавируса и медленного темпа вакцинации. Кроме того, весной традиционно начинается ремонт на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) во многих частях мира, которые также провоцируют снижение спроса.

Похоже, именно эти доводы сыграли решающую роль в желании членов ОПЕК+ удержать достигнутый после кризиса баланс.

Что касается исключения для России и Казахстана, то, как объяснил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире "России 24", он обусловлен наличием сезонного спроса в этих странах. «Нам необходимо увеличивать объемы переработки на нефтеперерабатывающих заводах и обеспечить растущий спрос на нефтепродукты", — пояснил чиновник. По его словам, Россия войдет в общий график, когда страны ОПЕК+ начнут наращивать добычу при восстановлении спроса.

К слову, он один из тех, кто уверен в позитивном течении для рынка нефти, более того, считает, что текущий год станет ключевым в восстановлении спроса на нефть.

Цены нагреваются

"Решение ОПЕК+ показывает, что страны очень осторожно оценивают перспективы спроса", - отмечает аналитик Wood Mackenzie Анна-Луиза Хиттл. Wood Mackenzie, по ее словам, ожидает увеличения глобального спроса в 2021 году на 6,3 млн б/с и прогнозирует повышение стоимости Brent в апреле до 70-75 долларов США за баррель.

Впрочем, прогноз вполне убедительный, учитывая, что буквально сразу же рынок на решение ОПЕК+ отреагировал взлетом цен - на Brent она выросла до 67 долларов США за баррель, то есть больше чем на 5%.

Но ведь именно этого и опасались сторонники увеличения квот: перегрев на рынке – явление далеко не позитивное, хоть и позволяет нефтедобывающим государствам пополнить казну «лишними» доходами, но всегда имеет обратный эффект: рост цен провоцирует аппетиты добывающих стран, не ограниченных квотированием, они выбрасывают на рынок новые объемы, цены вновь падают.

Однако министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман считает эти опасения излишними: «Для принятия решения о действиях ОПЕК+ важны не цены на нефть, а уровень коммерческих запасов», - заявил он, дав понять, что картель держит ситуацию под контролем. Более того, ряду стран ОПЕК+ было разрешено компенсировать недосокращенные объёмы добычи нефти до конца июля, что также будет балансировать объемы поступлений на рынок.

По мнению А.Новака же, "восстановление цен говорит об оптимизме, о том, что все-таки рынок постепенно восстанавливается. Есть дефицит на рынке, это тоже хорошо, что есть дефицит, потому что он снижает излишки остатков".

При этом российский вице-премьер согласен с тем, что "надо внимательно смотреть за тем, чтобы перегрева не было на рынке с тем, чтобы цены не были завышены, чтобы они отражали реальный баланс спроса и предложения, интересы производителей, интересы потребителей".

Между тем, аналитические службы уже успели пересмотреть свои прогнозы цен в сторону повышения. Так, Goldman Sachs повысил прогноз цены Brent на 5 долларов США за баррель и ожидает ее подъема до 80 долларов США за баррель в третьем квартале. Аналитики JPMorgan, Australia & New Zealand Banking Group, а также Citigroup также улучшили прогнозы для стоимости Brent.

В агентстве Fitch также указали на то, что рынок продолжит функционировать в состоянии дефицита, что может поддержать цены в диапазоне 60–70 долларов США за баррель.



Азербайджан – за баланс и стабильность

Для Азербайджана сегодняшнее развитие событий, конечно, имеет только положительный оттенок – чем выше цена на нефть, тем больше поступлений, что было весьма кстати как для ускорения процесса восстановления освобожденных от оккупации земель в Карабахе, так и купирования последствий карантинного застоя.

Надо сказать, цена на сырую нефть марки "Azeri LT CIF", поставляемую Азербайджаном на мировой рынок, сегодня уже повысилась на 2,95 долларов США или на 4,56%, составив 67,70 долларов США.

На заседании ОПЕК+ страна полностью поддержала решение большинства. Таким образом, в апреле 2021 года мы сохраним добычу на уровне 595 тыс. б/с, что соответствует показателю первого квартала текущего года.

Но вместе с тем, министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, комментируя достигнутые договоренности, отметил, что в настоящее время рынок нефти несколько сбалансирован, но определенные риски сохраняются. В связи с этим он призвал к осторожному подходу в процессе регулирования. «Нынешний рост цен на нефть больше связан с глобальной конъюнктурой, нежели показателем спроса. В связи с этом оптимальным шагом является некоторая отсрочка корректировки объема добычи», - подчеркнул П.Шахбазов.

Таким образом, Азербайджан также еще подчеркнул, что для нас важна не сиюминутная возможность заработать больше, а долгосрочный баланс и стабильность рынка. Это в конечном итоге дает больше дивидендов для экономики, позволяя ставить и успешно реализовывать не только краткосрочные цели, но смело программировать экономическое будущее на годы вперед.

Эксперт Гулу Нуриев