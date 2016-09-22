Нефть подорожала на фоне новостей из США - АНАЛИТИКА

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Нефть подорожала после опубликования 21 сентября двух экономических показателей. Так, стоимость барреля нефти на мировом рынке выросла на 4,5%, достигнув 47,2 доллара.

Как передает Report, одним из этих показателей является объем нефтяных резервов США.

Так, в отчете Минэнерго США за 15-21 сентября отмечается, что объем коммерческих запасов нефти сократился на 6,2 млн баррелей вопреки прогнозируемому росту на 3,361 млн баррелей. Помимо этого, за отчетную неделю запасы бензина сократились на 3,204 млн баррелей против прогноза в 1,3 млн. Незначительный рост нефтяных цен на фоне резкого сокращения запасов связан с увеличением ежесуточного объема добычи в США на 0,22% - до 8,512 млн баррелей.

На товарных биржах нефть подорожала также на фоне новостей о сохранении Федеральной резервной системой (ФРС) США учетной ставки. Это решение привело к удешевлению доллара и, в конечном итоге, росту стоимости нефти.

Аналитическая группа Report прогнозирует подорожание нефти в течение ближайшей недели. Стоимость Brent до неформального саммита стран-производителей нефти, которое ожидается в Алжире 26-28 сентября, предположительно достигнет 50 долларов за баррель, а в случае положительного исхода саммита прогнозируется ее подорожание до 55 долларов.