​Нефть марки Brent может подешеветь до 40 долларов

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Цена на нефть марки Brent на мировом рынке может снизиться до 40 долларов/баррель. Аналитическая группа Report отмечает, что, согласно техническому анализу нефти марки Brent, после удешевления в ближайшие дни до 40 долларов/баррель, цены могут вновь показать рост. Однако если Brent подешевеет на фоне новостей, способных негативно повлиять на нефтяные цены, то следующей целью станет уровень в 37 долларов/баррель, затем минимальный уровень в 27 долларов/баррель.

В настоящее время эта вероятность очень низкая, примерно 5-10%. Основной базовый прогноз предполагает рост цены на Brent в мае до 50 и даже до 53 долларов/баррель в краткосрочном периоде. Существует также незначительная вероятность роста до 65 долларов за баррель. Однако для этого должны возникнуть серьезные проблемы с нефтедобычей в США или одной из основных стран-производителей нефти.

Аналитическая группа Report считает, что цены на Brent в летние месяцы сохранятся в диапазоне 43-53 долларов/баррель. В целом, маловероятен рост нефтяных цен до 50 долларов/баррель и сохранение их на высоком уровне из-за активизации производителей сланцевой нефти в США. Стоит добавить, что, по мнению представителей присоединившейся в этом году к ОПЕК Индонезии, нефтяные цены на уровне 45 долларов/баррель полностью соответствуют нынешней ситуации, поэтому нет необходимости в переговорах по заморозке нефтедобычи.