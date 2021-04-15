НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ… Объем безнала побил новый рекорд в Азербайджане

Сегодня 6 из 10 транзакций в Азербайджане уже совершаются с использованием бесконтактных платежных инструментов

- Это именно то, что я искала, сколько стоит?

- 40 манатов, ханум.

- Ой, у меня столько нет наличных, можете отложить, я сейчас быстро найду банкомат и…

- Не надо ничего искать, у нас же POS-терминал есть, самый современный, с wi-fi, дайте вашу карту…

Свидетелем этого диалога я был на днях в одном из маленьких магазинчиков … в подземном переходе недалеко от парка Физули. Признаюсь, даже года два назад никто не мог бы поверить, что даже в таких мелких лавках Баку можно будет без труда оплатить товар банковской картой. Да, правительство вложило много усилий, чтобы популяризировать безналичные расчеты - ввело административные меры, перевело на карты выплату зарплат, пенсий и т.д., поощряло льготами, лотереями и т.д. Но процесс шел не так быстро, как бы хотелось, хотя и банковское сообщество активно совершенствовало свои приложения по мобильному банкингу, выпускала карты с кредитной линией, возможностями кэш-бека, сбора милей и т.д. и т.п.

Но как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло – грянула пандемия и карантин. С одной стороны среди населения активно муссировались (не без основания) разговоры о том, что вирус COVID-19 может жить на поверхности банкнот, следовательно, лучше к ним притрагиваться меньше. С другой, в период жестких ограничений люди наглядно, так сказать, осознали удобство онлайн-заказов и, соответственно, онлайн-оплаты. Благо, в Азербайджане практически не осталось ни одного товара или услуги, которое невозможно было бы оплатить безналичным способом.

Рекордная статистика

Итог – рекордная статистика. Согласно ей, в 2020 году в Азербайджане по сравнению с 2019 годом общее количество операций, обрабатываемых через межбанковский карточный центр (МЦК), увеличилось в 2,4 раза, а стоимость - в 2 раза, в долларах США - на 42%, в евро - на 4%. Число бесконтактных операций выросло в 4,3 раза, объем операций - в 5,4 раза, а количество операций в рамках электронной торговли увеличилось на 55%, а стоимость - на 22%.

Еще цифры - как сообщил на днях председатель Ассоциации банков Азербайджана (AБA) Закир Нуриев, число безналичных операций с платежными картами в Азербайджане в 2020 году составило около 118 миллионов. Доля этих операций в общем числе составила 58,3%. То есть, таким образом, впервые число безналичных операций с платежными картами превысило число операций по обналичиванию с карточек.

И еще данные: В 2020 году объем клиентских переводов с текущих счетов посредством электронного банкинга, а также объем безналичных операций по платежным картам внутри страны достигли исторического максимума.

«Наши глобальные исследования показывают, что с ее началом потребители отдавали предпочтение бесконтактным платежам как более безопасному и быстрому способу платежей, среди прочего, в стремлении минимизировать количество физических контактов. Как результат, сегодня 6 из 10 транзакций в Азербайджане уже совершаются с использованием бесконтактных платежных инструментов», - отметила региональный директор Visa на Кавказе Кристина Дорос.

К слову, аналогичная ситуация наблюдается и в других странах постсоветского пространства, где развитию безналичных и бесконтактных платежей в последние годы уделялось много внимания. Например, эксперты Boston Consulting Group (BCG) характеризовали скорость отказа от наличных в России как «русское чудо». По данным BCG, в период пандемии Россия вошла в мировой топ-5 по темпам отказа населения от наличных в пользу безналичных платежей. Чистое изменение потребительских платежей наличными (доля потребителей, более активно использовавших наличные в пандемию, минус процентная доля потребителей, которые стали менее активно использовать наличные) в России составило минус 48%, оценили в BCG. Ее опережают только Великобритания (минус 62%), Канада (минус 59%) и Австралия (минус 53%). Четвертую позицию вместе с Россией делит Румыния, а на пятом месте — Нидерланды (минус 47%).

Также в Казахстане объем безналичных платежей в 2020 году вырос в 2,6 раза, доля безналичных операций увеличилась с 45,5% до 67,4%, количество кредитных карт в обращении удвоилось.

В целом, согласно исследованию Международного валютного фонда, именно во время пандемии количество людей, использующих цифровые платежные инструменты, увеличилось на 21% по сравнению с предыдущим годом.

Поддержать темпы

При этом, согласно опросам экспертных групп, практически половина потребителей (49%) говорят о том, что возможность платить бесконтактно - одна из самых действенных мер для безопасного шопинга, которую офлайн торгово-сервисные точки могут предложить своим клиентам. При этом 65% потребителей отмечают, что они будут отдавать предпочтение бесконтактным платежам даже в постковидный период и только 16% могут вернуться к привычным формам платежей.

Таким образом, как бы карантин не вредил глобальной экономике в целом, следует признать, что рынку безналичных платежей и цифрового банкинга он открыл новые возможности. Теперь необходимо, чтобы финансисты и банкиры поддерживали темпы развития и в постпандемический период.

Впрочем, как уверяет глава Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев, именно развитие цифровой платежной экосистемы, поддержка расширения применения цифровых платежных технологий и являются одними из основных стратегических целей на 2021-2025 годы.

По его словам, в этом направлении планируется создание нескольких цифровых платформ и углубление связей между ними, также необходимо развить продуктовую базу банковских услуг с возможностью заказа и управления в режиме онлайн.

По мнению же гендиректора Центробанка Фарида Османова, банковскому сообществу следует и дальше работать над повышением доступа к финансовым услугам, расширением финансовой интенсивности. Нужно, чтобы цифровизация банковских услуг была одинаково развита не только в столице, но и регионах. И в этих целях мероприятия по повышению финансовой грамотности населения все еще актуальны.

Положительная роль цифровизации платежей для экономики Азербайджана очевидна: как справедливо указывал ранее заместитель председателя правления Центрального банка Азербайджана Алим Гулиев. Между развитием безналичных расчетов и теневой экономикой существует прямая связь: чем выше развитие первых, тем меньше бизнес находится в тени. И это один из весомых причин того, что несмотря на карантин и связанные с ним трудности, в первом квартале текущего года прогноз по налоговым поступлениям в госбюджет Азербайджана был выполнен на 121,1%, причем большая часть дополнительных поступлений пришлась на ненефтяной сектор.

Другими словами, сохранив прогресс по цифровизации платежей, правительству удастся ускорить и темпы «обеления» экономики и, таким образом, добиться отражения реального объема ненефтяного сектора страны в официальной статистике.

Эксперт Гулу Нуриев