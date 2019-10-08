Политолог: Назначение нового премьера олицетворяет дальнейшие экономические реформы - МНЕНИЕ

"Лица, отвечающие за экономический блок, приносят с собой новые идеи, новые планы реформаторского содержания. С этой точки зрения в Азербайджане и кадровые изменения, и сами реформы находят свое продолжение и решение в соответствии с данной традицией".

Этими мыслями с Report поделился политолог Тофиг Аббасов, комментируя назначение нового премьер-министра.

По словам политолога, Али Асадов – один из гибких, умелых экспертов, хорошо знающих экономическую сферу: "Если выбор главы государства пал на Али Асадова, этого говорит о том, что он готов претворить в жизнь идеи, программы в соответствии с идеологией реформ, реализуемых в Азербайджане. Это вовсе не говорит, что Новруз Мамедов продвигал какую-то линию. Он выполнил свою миссию, будучи в должности. В связи с изменением начинается новый этап, это будет наблюдаться и в качественных изменениях. Кто назначается на эту должность, осознает ответственность этой работы".

Т.Аббасов с уверенностью отметил, что Али Асадов на этой должности достойно продолжит курс реформ, проводимый президентом: "Он внесет свою лепту в этот процесс. Через некоторое время мы получим более полную информацию. То есть назначение – это олицетворение дальнейших экономических реформ. Основная цель Азербайджана развить ненефтяной сектор. Глава государства уделяет этому вопросу огромное внимание. Али Асадов довольно подготовленный, энергичный кадр. Его интеллектуальный уровень, умение, опыт были достаточным основанием для того, чтобы стать премьер-министром страны".

Политолог добавил, что высокопоставленные чиновники должны обладать умением применять зарубежный опыт в соответствии с реалиями Азербайджана: "С этой точки зрения требования высокие, потому что развитие страны в достаточной степени обеспечивается. Президент Ильхам Алиев в своих выступлениях всегда подчеркивает, чтобы министры постоянно работали в соответствии с требованиями дня. Это позволяет говорить, что действовать нужно не в соответствии с требованиями, стандартами сегодняшнего дня, а будущего. Если каждое несущее ответственность лицо будет требовательно относиться к своей работе, значит мы сможем добиться больших успехов. А успехи заключаются в хорошем жизненном уровне, что отражается на благосостоянии людей. Глава государства всегда говорит, что мы строим социально ориентированную экономику".