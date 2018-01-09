"Наследие" СССР - ведущие силы стремятся снизить напряженность на Корейском полуострове - КОММЕНТАРИЙ

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Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Одним из противоречивых регионов мира, в том числе Дальнего Востока, является Корейский полуостров. Противостояние и напряженность в этом регионе возникли не на почве межэтнического конфликта или территориальных притязаний. Противоречия на Корейском полуострове насчитывают почти 68-летнюю историю. Это многолетнее противостояние вошло в историю под названием "Корейская война" – кровопролитная война, в которой схлестнулись два брата. Война между Северной и Южной Кореей началась 25 июня 1950 года и продолжилась до 27 июля 1953 года. Официально война между этими разделенными надвое государствами еще не объявлена оконченной. По сути, это стало проявлением "холодной войны" между США и бывшим СССР. Правительство Южной Кореи поддерживали США и его союзники в НАТО, в том числе Турция, на стороне Северной Кореи выступили бывший СССР и КНР. Несмотря на то, что со дня развала СССР минуло 26 лет, в наследие от той эпохи остались многочисленные конфликты, одним из которых является Корейский, до сих пор не нашедший своего решения.

Сменявшие друг друга у власти в Северной Корее представители династии Ким, можно сказать, стали марионетками в противостоянии двух полюсов. В настоящее время эту противоречивую, марионеточную политику, доставшуюся ему от отца и деда, успешно продолжает Ким III (Ким Чен Ын). После краха Советского Союза напряженность между югом и севером несколько поубавилась. В период правления Ким Чен Ира (его отец Ким Ир Сен был основателем Северной Кореи) на повестке было чуть ли не объединение сторон. Однако после смерти Ким Чен Ира и возрождения России на международной арене возникла напряженность в вопросе Северной Кореи. После противостояния группировке ИГ в Сирии и Ираке, Россия намерена играть активную роль и в вопросе Северной Кореи. Шаги, предпринятые двумя республиками в отношении друг друга, могут быть расценены как следствие сближения позиций США, Японии, Южной Кореи, России и Китая в вопросе снижения напряженности между Сеулом и Пхеньяном.

7 января лидер КНДР Ким Чен Ын подписал распоряжение о создании условий для улучшения отношений с Южной Кореей. В связи с этим официальное информационное агентство Северной Кореи опубликовало следующую информацию: "Тем самым глава государства ясно дал понять, что наша страна должна решительно поддержать политику, позволяющую совершить скачок в деле независимого союза".

Согласно информации, лидер КНДР призвал не ворошить прошлое, а взять курс на улучшение отношений между Северной и Южной Кореей. Он отметил, что нет нужды ворошить прошлое, припоминая взаимоотношения с официальным Сеулом: "Вместо этого следует наладить связи между Севером и Югом".

Южная Корея предложила организовать в феврале этого года встречу членов семей, раскиданных волею судьбы по двум странам. Официальный Сеул выступил с инициативой проведения переговоров и в военной сфере.

Кстати, переговоры между Северной и Южной Кореей были заморожены с декабря 2015 года. Делегации, участвующие на встрече 8 января, возглавили министр объединения Южной Кореи Чо Мён Гён и председатель Комитета Северной Кореи по мирному объединению родины Ли Сон Гвон. Эта встреча между сторонами стала первой официальной за последнее время.

Чо Мён Гён заявил, что они не будут форсировать переговоры для достижения успеха: "Встречи с участием двух сторон будут продолжены".

В своем новогоднем обращении Ким Чен Ын заявил, что отправит команду своей страны на Зимние Олимпийские Игры, которые стартуют в Южной Корее 9 февраля 2018 года. КНДР направит на игры своих танцоров и музыкантов, а также демонстрационную команду по тхэквондо. В целом, схожие переговоры и сближение позиций наблюдались и ранее. Однако после разрыва отношений руководство Северной Кореи выступало с жесткими заявлениями в адрес ЕС и США, проведя испытания ядерной бомбы и баллистических ракет. А это, в свою очередь, заставило Запад быть осторожнее в отношении Северной Кореи.

Вчера ЕС в рамках исполнения резолюции Совбеза ООН по КНДР добавило к списку лиц, в отношении которых должны быть применены санкции, 16 физических лиц и северокорейское министерство по делам армии. Таким образом, учитывая новые ограничения в отношении этой страны, в санкционный список ООН вошли 79 физических лиц и 54 организации. Санкции в отношении 41 физического лица и 10 организаций ЕС ввел сам. В своем выступлении 8 января постпред США при ООН Никки Хейли направила месседж в адрес Северной Кореи: "Я бы хотела напомнить им, что мы тоже можем уничтожить их. Поэтому будьте внимательнее к своим действиям". Она заявила о готовности встречи с Северной Кореей: "У нас нет особых перемен в позиции относительно встречи. Однако для этого нужно, чтобы Северная Корея приостановила ядерные испытания".

Кстати, 3 января президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в "Twitter" написал, что его ядерная кнопка "больше и сильнее", чем у Ким Чен Ына. Стоит отметить, что для нанесения ядерного удара президенту США не требуется согласование с Конгрессом и военными силами. В связи с ядерной кнопкой лидер Северной Кореи днем ранее заявил следующее: "Это не угроза, а реальность, на столе в моем офисе есть ядерная кнопка. Вся сухопутная часть США находится в зоне досягаемости для нанесения нами ядерного удара". В целом, на фоне подобных обоюдных обвинений несколькими днями ранее, начало переговоров между Северной и Южной Кореей может быть расценено хорошим событием для населения полуострова. Начало переговоров по инициативе Северной Кореи можно расценить как стремление России и Китая взять в свои руки инициативу по урегулированию конфликта в регионе. После развала СССР Россия считается его юридические преемником и выступает посредником в урегулировании конфликтов. Некоторые ограничительные мероприятия и переговоры России и Китая в отношении Северной Кореи видятся как их отступление в данном вопросе. Несмотря на попытки скрыть очевидное, КНДР обзавелась атомной технологией и технологией ядерного оружия благодаря России и Китаю. На фоне роста напряженности между Северной и Южной Кореей, угроз КНДР в адрес Японии и Южной Кореи, наращивания ядерных испытаний, США и его региональные союзники развивают свое военное присутствие на полуострове и в Тихоокеанском бассейне. Это вряд ли устроит Китай и Россию. Москва и Пекин, мягко говоря, опасаются усиления военного присутствия США в регионе. Это в то же время означает военное усиление США в соседстве с Россией и Китаем.

Поэтому есть предположение, что эти и другие факторы способствовали отступлению России и Китая в вопросе Северной Кореи или принудили их к снижению напряженности. Поскольку события в Сирии усилили позицию США в регионе, а также благотворно сказались на усилении военного присутствия США.

Простые люди не желают войн, военных противостояний, напряженности и иных противоречий. С этой точки зрения переговоры между Северной и Южной Кореей могут быть расценены жителями региона как благая весть. Участвуя в олимпийских играх на юге, граждане КНДР в то же время станут хозяевами соревнований с моральной точки зрения.

Таким образом, предпринимается благой шаг в направлении сближения народа, разделенного на протяжении 68 лет. Можно предположить, что противоречия между мировыми силами не окажут влияние на нарастание напряженности между Северной и Южной Кореей.