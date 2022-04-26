Насколько национальная экономика устойчива к внешним шокам и стрессам?

Мировая экономика, еще не оправившаяся от негативных последствий пандемии коронавируса (COVID-19), оказалась под воздействием новых стрессов. В первую очередь, речь идет о войне, развязанной Россией против Украины. Не прошел мимо и резкий скачок цен на эн

Мировая экономика, еще не оправившаяся от негативных последствий пандемии коронавируса (COVID-19), оказалась под воздействием новых стрессов. В первую очередь, речь идет о войне, развязанной Россией против Украины. Не прошел мимо и резкий скачок цен на энергоносители. Соответственно подорожали удобрения, продукты питания.



Все это в конечном итоге стало факторами, обусловившими глобальную инфляцию. Еще до войны инфляция в США и ряде европейских стран достигла рекордных максимумов за последние 40 лет. В последнее время ожидания роста снизились с 4,1% до 3,2%. Всемирная торговая организация (ВТО) понизила прогноз с 4,1% до 2,8%. Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз по экономическому росту в мире в этом году с 4,4% в январе до 3,6%. Тем не менее, ожидания международных финансовых институтов относительно перспектив экономического роста в Азербайджане достаточно оптимистичны. В обновленном прогнозе МВФ ожидания по росту экономики Азербайджана возросли до 2,8%.



Почему же МВФ столь оптимистичен в отношении экономики Азербайджана?



По мнению экономиста Амаля Гасанли, прогноз МВФ говорит об устойчивости нашей экономической модели к внешним шокам и стрессам: "Азербайджан был одной из немногих стран, преодолевший пандемию коронавируса с наименьшими потерями. Об этом свидетельствуют и социально-экономические итоги I квартала текущего года. Доходы госбюджета в I квартале 2022 года исполнены с превышением прогноза на 6,3%. Цены на нефть и газ сегодня находятся на достаточно высоком уровне. Так, в бюджете заложена цена на нефть в пределах 50 долларов США. Тот факт, что цена на это сырье в последнее время превышает 100 долларов США, обеспечивает бюджету дополнительные доходы”.



Эксперт отметил, что в стране успешно реализуется стратегия перехода к ненефтяной экономике: “Большая часть - около 90% - перевыполнения прогнозов Государственной налоговой службы при Минэкономики в I квартале произошло за счет роста доходов ненефтяного сектора. В то же время в нашем ненефтяном экспорте зафиксирован рост на 45%. Либерализация национальной экономики, наличие конкурентной среды, устранение бюрократических проволочек, создание благоприятных условий для инвестиций являются факторами, стимулирующими развитие ненефтяного сектора”.



Восстановление инфраструктуры ускорит интеграцию Карабаха с другими территориями



В Карабахе и Восточном Зангезуре дан старт широкомасштабным реконструкционным работам. В 2022 году на реализацию инвестиционной программы, касающейся Карабаха и Восточного Зангезура, предусмотрено 2,2 миллиарда манатов. В прошлом году на освобожденных территориях были построены 4 гидроэлектростанции мощностью 20 мегаватт (2 в Суговушане, одна в селе Гюлябирд Лачинского района и в Кяльбаджарском районе на реке Лев). Планируется широкое использование потенциала этих территорий в области возобновляемых источников энергии. Большой потенциал прочат ветряным электростанциям в Кяльбаджарском и Лачинском районах, солнечным электростанциям в Джабраильском и Зангиланском районах.



Проведена международная оценка потенциала возобновляемых ресурсов в Карабахе и Восточном Зангезуре. По предварительным оценкам, потенциал ветряной энергии составляет около 7 200 мегаватт, а солнечной - более 2 000 мегаватт. Стратегический партнер Азербайджана в нефтегазовой сфере - BP проявляет большой интерес к работе на освобожденных территориях, особенно в Джабраильском районе. В настоящее время ведутся переговоры с BP о строительстве в районе возобновляемых источников энергии мощностью более 200 мегаватт.



Восстановление дорожной инфраструктуры продолжается высокими темпами



В рамках восстановления освобожденных территорий сдана в эксплуатацию дорога Зяфяр, в следующем году будет запущена железная дорога Барда-Агдам; строится автомобильная дорога Кяльбаджар-Лачин и 4-километровый туннель; магистраль через Худаферин в Губадлы, а оттуда - в Лачин; шоссе Джабраил-Гадрут; проложена 4-полосная магистраль Физули-Шуша; дороги Горадиз-Агбенд, Агдам-Физули. В этом году планируется сдача в эксплуатацию автомобильной дороги Физули-Гадрут, дороги из Губадлы в Эйвазлы и др. Прокладка автомобильной дороги Тогана-Кяльбаджар и 12-километрового туннеля устранит необходимость преодолевать Муровдагский перевал.

Всю эту масштабную работу Азербайджан осуществляет за счет собственных финансовых средств.

Карабах и Восточный Зангезур - цели иностранных инвестиций

На освобожденных территориях продолжаются широкомасштабные работы по благоустройству, реализуются крупные инфраструктурные проекты. Многие из них уже завершены. Для участия в проектах в Карабахе поступило около 1 100 обращений от субъектов предпринимательства, из них около 390 - от иностранных компаний. Освобожденные территории обладают богатыми природными ресурсами. Возрождение и выход на внешние рынки традиционных секторов экономики, таких как сельское хозяйство, туризм, промышленность, аграрно-перерабатывающие, народные промыслы и др., сулит большие перспективы не только Карабахскому и Восточно-Зангезурскому экономическим районам, но и экономике Азербайджана в целом.



Российско-украинская война требует реорганизации логистических каналов



В связи с войной, развязанной Россией в Украине, страны Запада во главе с США сократили до минимума торгово-экономические связи с Россией. В сложившейся обстановке Россия находится в поиске новых рынков, в то же время расширяя связи с такими партнерами как Китай, Индия и Иран. Азербайджан, расположенный на стыке Европы и Азии, является важной составной частью глобальных логистических каналов и транспортных коридоров.



Предполагается, что около 10% грузов, перевозимых из Центральной Азии в Европу через Россию, будет проходить через Азербайджан, Казахстан и Грузию. А это означает увеличение грузоперевозок через Азербайджан как минимум в 5-6 раз. Посредством коридора TRACECA планируется дополнительно перевезти около 35 тысяч автомобилей, что обусловлено перевозок через Россию и Украину.



В настоящее время между странами коридора ведутся консультации по вопросам готовности инфраструктуры, проведения соответствующих процедур для осуществления контейнерных перевозок.



Увеличение объемов грузоперевозок означает увеличение транзитных доходов Азербайджана. Наряду с материальными дивидендами это сулит и политические выгоды нашей стране. А значит, авторитет Азербайджана в качестве лидера Южного Кавказа, еще более укрепится.