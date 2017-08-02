Население Армении уменьшается - оставшиеся в стране - это заложники интересов - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Есть такая поговорка: "Думающие о животе своем", и одно из философских изречений звучит так: "Носители родины на подошвах".

Оба выражения больше относятся к тем, кто покинул родину, жилье, прервал с ней связи и находится в эмиграции.

Это относится также и к армянам, как к этнической группе. Относящиеся к данному этносу не имеют своей земли и жилья, они, думая о своем животе, переносили землю, называемую родина, на своих подошвах. Место, где они проводили хорошие дни, они называют своей родиной. Затем, назвав эти земли "родиной", утверждают, что это их земли. Армяне в нынешнем состоянии мира считают Армению своим государством, с помощью своих покровителей наложили руку на Нагорно-Карабахский регион Азербайджана, который они держат под оккупацией.

Однако в результате происходящих событий в мире и регионе, существующей в Армении политической, социальной и экономической ситуации ощущается уменьшение количества расселенных на Южном Кавказе армян.

В Национальной службе статистики республики отметили, что население страны сократилось на 15,2 тыс. человек. По состоянию на 1 июля 2017 года численность населения Армении составила 2 млн 979 тыс. 9 человек. Это по сравнению с тем же периодом 2016 года меньше на 15,2 тыс. человек.

За первые 6 месяцев 2017 года число новорожденных сократилось на 6,6 процентов и составило 17 тыс. 169 человек, за это время число умерших повысилось на 2,1 процента, составив 14 тыс. 709 человек.

После распада Советского Союза численность населения Армении впервые в 2016 году стала меньше 3 млн человек. В 1990 году численность населения страны составила 3 млн 574 тыс., согласно переписи 2011 года - 3 млн 18 тыс. 900, а в 2016 году - 2 млн 998 тыс. 600 человек. Уменьшение данной цифры на 15 тыс. в последнем году - показатель псевдолюбви населения Армении к своей родине.

Кстати, президент Армении Серж Саргсян, выступая перед членами новоизбранного парламента, отметил, что численность населения страны к 2040 году должна быть доведена до 4 млн.

Ни для кого не секрет и то, что среди бывших советских республик Армения - единственная моноэтническая страна. 98,2% населения республики составляют армяне. Согласно распространенной информации в 66 государствах мира проживают 5 млн армян.

В Армении за первые 7 месяцев текущего года количество браков по сравнению с прошлым годом сократилось на 6,5%, а число разводов за этот отчетный период выросло на 11,2%.

Начальник отдела переписи населения и демографии Нацстатслужбы Армении Карине Куюмджян сообщила, что с начала 2017 года было зарегистрировано 7 234 брака, в аналогичный период прошлого года 7 739 браков. В текущем году имели место 1 949 разводов, в аналогичный период прошлого года 1753.

Министр финансов Вардан Арамян на внеочередном заседании парламента заявил в выступлении, что в последние три года объем денежных переводов в Армении сократился на 830 млн долларов или на 38,4%.

Одной из причин этого, несомненно, является увеличение отъезда из Армении целых семей навсегда.

Демографическая ситуация в стране становится предметом беспокойства общественно-политических лиц Армении. Член армянского парламента Мигран Акопян отметил, что иммиграция и безопасность - главная задача властей и государства: "Все остальное - пустые разговоры".

Граждане Армении не хотят служить в армии. Дети малообеспеченных с социальной точки зрения семей отправляются служить на оккупированные азербайджанские земли в Нагорном Карабахе. Они становятся жертвами других интересов.

Гражданин Армении по имени Анаит Арутюнян сообщил, что не отправит младшего сына на воинскую службу. Он сказал, что в 2016 году во время апрельских боев проходящий воинскую службу на оккупированных Арменией азербайджанских землях в Нагорном Карабахе его старший сын Григор Арутюнян пропал без вести: "Последние 10 лет за мной ухаживали Григор и Серж. После смерти Григора моим опекуном является только Серж. Я предоставил в военный комиссариат, министерство обороны все документы по освобождению Сержа от несения воинской службы. Они могут забрать Сержа в армию только через мой труп".

Это образцы многочисленных фактов социального положения населения в Армении. Такие факты доказывают, что жители страны, население которой за последние 27 лет сократилось больше чем на 1,5 млн (в 1990 году население страны составляло 3 млн 574 тыс. человек, на 1 июля 2017 года – 2 млн 979 тыс. 9 человек), склонны к переезду. Это также может считаться показателем того, что армяне не являются местными.

Согласно этому показателю, можно предположить, что оставшееся в Армении население является заложником чьих-то интересов.

Так, развитие событий позволяет говорить, что до 2040 года армяне не смогут выполнить желания Сержа Саргсяна.