Нарушение режима прекращения огня: "Политика страуса" Армении и ее покровителей - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ 5 апреля при участии представителей Вооруженных сил Азербайджана и Армении в Москве удалось достичь соглашения о соблюдении режима прекращения огня.

Однако после визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Ереван армяне постоянно нарушают режим прекращения огня.

Непрофессиональные в бою армянские боевики открывают огонь из установленной на оккупированных территориях Азербайджана тяжелой артиллерии по мирному населению сел, расположенных вдоль линии соприкосновения войск.

Как сообщили Report в Исполнительной власти Агдамского района, в результате нарушения армянами прошлой ночью режима прекращения огня и нанесенных артиллерийских ударов были ранены 8 мирных жителей, один человек погиб, разрушено 10 домов, 7 домов пострадали, погибли 12 голов крупного рогатого скота и т.д.

Открывая огонь по мирному населению, имуществу людей, армянские боевики, выдающие себя на протяжении долгих лет за бедных и обездоленных, показали, что у них имеется психологический комплекс.

Безусловно, армяне прибегли к тому же методу при изгнании азербайджанцев в 1988 году из Армянской ССР и жителей Нагорного Карабаха и прилегающих районов в начале 90-х годов прошлого столетия. Угрожая гражданскому населению в Армении, с помощью советских солдат при СССР, они изгнали людей с родных земель. С помощью России армяне учинили в Нагорном Карабахе, Ходжалы и Агдабане геноциды, мирные жители были вынуждены покинуть свои дома.

Как видно, в противостоянии с Азербайджаном армяне в основном пытаются нанести ущерб мирному населению. Это является традиционным методом, используемым после 90-х годов прошлого века силами, желающими создать в Азербайджане противостояние. Этим методом недоброжелатели хотят вновь создать в стране хаос и гражданское противостояние.

Поведение Армении и ее покровителей напоминает 1997 год. В то время тогдашний президент Армении Левон Тер-Петросян осознал, что возможным вариантом урегулирования конфликта является план "поэтапного решения".

Несколько лет назад, в интервью BBC, на вопрос о том, когда стороны были очень близки к мирному урегулированию конфликта, он ответил: "Это было в 1997 году. В тот год вопрос можно было решить. То есть, можно было вернуть Азербайджану какие-то территории, и, подписав мирное соглашение, предоставить Нагорному Карабаху промежуточный статус, а вопрос об окончательном статусе отложить на будущее. Однако этого не произошло. Так как карабахцы (то есть сепаратистские армяне в Нагорном Карабахе - ставший в последствии президентом Армении Роберт Кочарян и его команда - пр. "Report") подошли к вопросу максимально. Они считали, что этого мало и, надавив, можно получить больше. Так думали не только они, но и кое-кто в моей команде. Тогда я сказал, что если они верят в существование более лучшего пути урегулирования, пусть сделают это. Я сказал, что не могу пойти против этого, и предоставил им возможность в надежде, что что-то получится".

Тер-Петросян представил картину о том, каким он видит Армению через 20 лет. Он сказал, что в самом худшем случае будет противостояние с Азербайджаном: "Однако я оптимист. Считаю, что все будет хорошо. У нас сейчас одна проблема - искаженная власть. Если мы решим этот вопрос, Армения будет нормальной и свободной страной. Удастся решить проблему и с Азербайджаном, отношения с Турцией наладятся. То есть, если Армения столкнется с плачевной ситуацией, в этом будем виноваты только мы".

24 апреля в интервью агентству Bloomberg нынешний президент Армении Серж Саргсян отметил, что война в зоне нагорно-карабахского конфликта может начаться в любой момент и перспектив переговоров по урегулированию конфликта очень мало.

Впервые в интервью президент Армении открыто сказал, что официальный Ереван отказывается от переговоров и при нынешних условиях не планирует участвовать в переговорном процессе: "Достигнутого при посредничестве России режима прекращения огня недостаточно для предотвращения войны в более крупном масштабе".

Вчера с аналогичным заявлением также выступил министр обороны Армении Сейран Оганян: "Пока нарушается режим прекращения огня, о переговорах не может быть и речи".

Однако, освобождение согласно распоряжению Сержа Саргсяна с занимаемых должностей заместителя министра обороны Армении по материально-техническому обеспечению Алика Мирзабекяна, начальника службы связи, генерал-майора Комитаса Мурадяна и главы разведывательного управления Генштаба Аршака Карапетяна дают основание предположить, что в этой "стране" произойдут более серьезные изменения.

Все события показывают, что в захватнической стране происходят процессы, напоминающие события 19-летней давности. То есть, вопрос освобождения оккупированных азербайджанских территорий вынесен на повестку. Армянские боевики проигрывают бой. В стране переживают политическую, экономическую и общественную напряженность. На основе новой Конституции страна будет управляться в форме правления парламентской республики.

Для этого должна быть создана новая команда. Должна появиться команда, которая не повернется к Москве спиной. Наряду с этим, в стране происходят антироссийские выступления. То есть, в Армении есть силы, желающие возвращения к событиям 19-летней давности, другими словами, отдающие предпочтение интеграции на Запад. Однако Ереван и Москва пытаются повернуть суть и русло этого. Этим они пытаются укрепить власть Сержа Саргсяна и оставить неизменной ситуацию, связанную с оккупированными территориями Азербайджана.

В действительности, это заявление демонстрирует отношение Москвы к урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Фраза "не надо проливать кровь" была политическим ходом Дмитрия Медведева. Все прекрасно знают виновного в кровопролитии.

Таким образом, сегодня - 28 апреля день оккупации большевиками Азербайджана. Сегодня 96-годовщина со дня падения Азербайджанской Народной Республики. При помощи, а во многих случаях и при участии покровителей армян, с помощью различных военных и политических приемов велась борьба против Азербайджанской Народной Республики, Азербайджанской ССР, Азербайджанской Республики.

Этот неверный путь продолжают и сегодня, так как они зачастую служат чужим интересам. Ситуация такая же, как и 96 лет назад. Просто власти Армении и покровители ведут себя как страусы. Это также называют "политикой страуса". Он не может скрыться, спрятав голову в песок.