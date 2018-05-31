Надломленный режим Асада против Грузии - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ 29 мая Сирия под руководством Башара Асада признала "независимость" непризнанных "Республики Южная Осетия" и "Республики Абхазия". Даже была распространена информация об установлении между режимом Асада и сепаратистами "дипломатических отношений" на уровне "посольств". В качестве ответного реверанса, эти самые "республики", действующие в пределах международно признанных границ Грузии, заявили о "признании" независимости Сирии. Как и ожидалось, последовала жесткая реакция официального Тбилиси. Замминистра иностранных дел Грузии Давид Дондуа заявил, что дипломатические отношения с Сирией будут разорваны.

Стоит напомнить, что сепаратистов, помимо России, признали Венесуэла, Никарагуа, Науру, Вануату и Тувалу. В 2008 году сообщалось, что нынешний президент Беларуси Александр Лукашенко тоже обещался признать "независимость", однако, несмотря на стратегический характер отношений между Россией и Беларусью, этот шаг так и не последовал. В связи с данным вопросом упоминается и Иран. В августе 2008 года после пятидневного российско-грузинского военного противостояния Иран старался быть безучастным. Тогдашний министр иностранных дел Ирана Манучехр Моттаки заявлял, что конфликт может обернуться новой "холодной войной". В то время официальный Тегеран даже выразил готовность стать посредником между Россией и Грузией. Однако после признания Россией "независимости" сепаратистов, Иран отказался от своей инициативы. Пока отношение Исламской Республики к сепаратистам не изменилось.

В этом году 9 августа исполнится 10 лет со дня нового военного вторжения России в Грузию. Михеил Саакашвили, руководивший Грузией в то время, для восстановления территориальной целостности страны 8 августа того же года начал широкомасштабную операцию в Южной Осетии. Тогда части 58-й российской армии на 150 танках вторглись со стороны Северной Осетии в Южную Осетию, отбросив грузинские войска с занимаемых позиций. В результате, Грузия потеряла 20% своей территории. В пятидневной войне с грузинской стороны воевали 18 000 солдат, 10 000 бойцов запаса, 2000 служивших в Ираке миротворцев, 810 сотрудников Отряда полиции особого назначения (ОПОН). В вооруженном противостоянии погибли 215 человек, сообщалось о 283 раненых. В Южной Осетии было размещено 10 000, а в Абхазии – 9 000 российских военнослужащих. В Южной Осетии насчитывалось 2900, а в Абхазии – 5000 боевиков. Сообщалось о гибели около 400 человек, большинство из которых были гражданскими лицами.

После этой войны дипломатические отношения между Грузией и Россией были разорваны. Официальный Тбилиси вышел из состава СНГ. В те годы президент Михеил Саакашвили занимал жесткую позицию в отношении России. Поэтому предполагалось, что тем самым Москва наказала непокорный Тбилиси. Однако ситуация ничуть не изменилась и после ухода Саакашвили. Россия все еще защищает сепаратистов. Более того, 29 мая поддерживаемый Россией режим Башара Асада признал сепаратистские образования на территории Грузии. Тем самым РФ продемонстрировала свое отношение к союзникам. Значит, режим Асада ближе России, чем Беларусь. Учитывая жесткую позицию властей Венесуэлы и Никарагуа в отношении США, они готовы плясать под дудку Кремля, что, собственно, и делают. Об этом наглядно свидетельствует "признание" ими сепаратистов. В этом вопросе Иран занял более сдержанную позицию, показав, что вовсе не намерен действовать по указке Кремля. Иными словами, Иран - союзник России поневоле, поскольку их сблизило давление, оказываемое Западом.

Напомним, что Россия проголосовала за принятие всех трех резолюций Совбеза ООН по иранской атомной программе, задержав и поставку Ирану зенитно-ракетного комплекса S-300. Выходит, Иран в данном вопросе действует с осторожностью. Башар Асад же своим решением показал, что возглавляет некую область на уровне тех же самых сепаратистов. Это событие еще раз доказало, что Асад полагается больше на Москву, нежели на Иран. В противном случае он не решился бы на подобное. Иными словами, Россия хочет создать новую Сирию под своим руководством.

Вне всяких сомнений, Россия тем самым направила Западу своего рода послание о том, что верховодит в Сирии. С другой стороны, игры Асада с "признанием" сепаратистов выглядят смехотворно, ведь даже в своей стране он не полностью контролирует обстановку. Часть Сирии все еще в руках террористов ИГ и РПК/YPG-PYD. В одной части страны присутствуют войска и 8 военных баз США, армия Свободной Сирии, в другой части - иранские военные и другие силы. Помимо этого, режим Асада признается отнюдь не всеми странами, иными словами, власть Башара Асада считается нелегитимным. При таком раскладе "признание" Сирией сепаратистов выглядит несерьезно.

Как известно, в первое время вооруженного противостояния в Сирии армянская община в этой стране порядком растерялась. Они заявили о том, что примкнули к РПК, ведя борьбу против Башара Асада. Однако после вмешательства России в дела Сирии армянская община кардинально сменила позицию, ныне выдавая себя за ярых сторонников Асада. Они участвуют и в доставке гуманитарной помощи, направляемой под эгидой России в подконтрольные Асаду регионы. Это говорит о том, что режим Башара Асада для армян может стать своего рода потенциальным "аминем", как и в отношении с Грузией, они ждут знака из Москвы.

Таким образом, признание Россией Абхазии и Южной Осетии, деятельность Москвы в этом направлении вновь напоминают о том, кто формирует, поддерживает, защищает сепаратизм и сепаратистов. Между режимом Башара Асада и Грузией нет каких-либо серьезных взаимоотношений или связующего вопроса. Тогда в чем же дело? Грузия предпочла сближение со странами Запада во главе с США. Все эти силы против России. Запад желает ухода Асада, Москва же всячески защищает его. Выходит, здесь два полюса – Запад и Россия. Превратившийся в игрушку между ними режим Асада по желанию Кремля посягает на территориальную целостность и суверенитет союзника Запада.

Наконец, отметим и то, что защита сепаратизма и терроризма – политический принцип династии Асадов. В свое время отец Башара Асада, человек СССР – Хафиз Асад пригрел на груди РПК и ее лидера Абдуллу Оджалана, помогал манипулировать ими против Турции. Верно изречено мудрецами: каков поп, таков и приход, как говорится… Ну а "попом" Асадов, в данной ситуации, по-видимому, является Кремль.