Начался новый виток азербайджано-российского экономического сотрудничества - МНЕНИЕ

"Состоявшийся 20-25 ноября визит первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Россию придаст серьезный импульс двусторонним отношениям".

Об этом Report заявил политолог Ильгар Велизаде.

Напомним, что в рамках визита первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева возложила венок к мемориальному комплексу “Вечный огонь” в Александровском саду, посетила Третьяковскую галерею, побывала в Центре художественной гимнастики, провела встречи с президентом России Владимиром Путиным, главой правительства Дмитрием Медведевым, председателем Совета Федераций Валентиной Матвиенко, приняла участие в открытии после реконструкции павильона Азербайджана на ВДНХ, а также в работе Х российско-азербайджанского межрегионального форума. Программа визита была довольно насыщенной.

Отметив особую значимость двустороннего экономического сотрудничества, Мехрибан Алиева подчеркнула, что Россия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана, а по импорту ненефтяной продукции занимает первое место: "Если мы посмотрим показатели, они внушают очень большой оптимизм. Мы отмечаем ежегодный рост товарооборота – в прошлом году он вырос на 19%, составив 2,6 млрд долларов. За девять месяцев текущего года уже наблюдается рост на 24%. Хорошие показатели во взаимном инвестировании. Объем российских инвестиций в азербайджанскую экономику составляет 4,9 млрд. долларов, Азербайджан инвестировал в Россию 1,2 млрд. долларов. Что важно: согласно анализу межправительственной комиссии, этот потенциал реализован не полностью, возможно увеличение в два-три раза. Хорошие показатели и в сфере туризма. Растёт количество посещающих нашу страну российских туристов. В прошлом году Азербайджан посетили 900 тысяч россиян, в этом году также ожидается рост этих показателей".

Политолог Ильгар Велизаде: "Россия не хочет потерять азербайджанский рынок".

По словам И.Велизаде, довольно большое значение в экономических отношениях придается межрегиональному сотрудничеству: "Азербайджан поддерживает экономическое сотрудничество с более чем 70 областями России. Подписаны соглашения. Огромная доля торгового оборота приходится на регионы. Визит показал, что крупные российские компании и региональные субъекты заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в плане привлечения инвестиций. За эти годы инвестиционный аспект играл важную роль в российско-азербайджанских отношениях. Объем взаимных инвестиций растет. Учитывая, что Азербайджан не такая уж большая страна, интерес российских бизнесменов к Азербайджану показал, что наша страна привлекательна с точки зрения инвестирования, и российский бизнес оценил это по достоинству. Азербайджан вкладывает средства в перерабатывающие отрасли России. Визит продемонстрировал, что Россия не хочет терять азербайджанский рынок, заинтересована в развитии отношений и предпринимает шаги для этого”.

Председатель правления Центра исследований и развития "Спектр" Рамиль Аббасов: "Все еще существуют сферы, в которые могут инвестировать как российские, так и азербайджанские компании".

"Я высоко оцениваю визит М.Алиевой, как в политическом, так и в экономическом аспектах".

Об этом Report заявил председатель правления Центра исследований и развития "Спектр" Рамиль Аббасов.

"Это сближение, разумеется, способно повлиять на позицию России, играющую ключевую роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Кроме того, ряд стран ныне ведут торговые войны. В некоторых странах наблюдаются попытки расширить сферу экономического влияния путем введения экономических санкций или ослабления какой-либо страны. Очевидно, что Россия, постоянно подвергающаяся давлению со стороны Запада, ищет себе постоянного экономического партнера в регионе. Это ощущается по российским инвестициям в нашу страну. Не стоит забывать, что экономическая мощь играет решающую роль. Россия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана. Именно Россия лидирует среди стран, куда больше всего экспортируется азербайджанская ненефтяная продукция. Претворяются в жизнь комплексные меры по наращиванию и диверсификации торгового оборота. Первое торговое представительство за рубежом Азербайджан открыл именно в России. Созданы и успешно функционируют азербайджано-российские и российско-азербайджанские деловые советы.

До сих пор между Азербайджаном и Россией было заключено около 140 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. А в прошлом году был подписан план по ключевым направлениям российско-азербайджанского сотрудничества до 2024 года. Этот документ включает 5 "Дорожных карт", нацеленных на повышение торговли и взаимных инвестиций, развитие транспортного потенциала, создание совместных предприятий, обмен опытом в области цифровизации, бюджетно-налогового сектора, а также на развитие гуманитарного сотрудничества.

На мой взгляд, новые документы, подписанные в рамках визита Мtехрибан Алиевой в Россию, внесут вклад в развитие двустороннего сотрудничества в области цифровизации, сельского хозяйства, туризма и в гуманитарной сфере. Учитывая, что визит носил в большей степени экономический характер, он представляет важную значимость с точки зрения инвестирования в нашу страну. Как отмечалось, потенциал двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Россией реализован не полностью, все еще существуют сферы, в которые могут инвестировать как российские, так и азербайджанские компании".