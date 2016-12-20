Нацеленные на посла выстрелы попали в Турцию... - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Во фразе "посол и посланники неприкосновенны" собраны все его обязанности, неприкосновенность и др. функции.

С этой точки зрения, в любом государстве давление или же нападение на посла, дипломата посольства или же технического сотрудника становилось причиной международного скандала.

Убийство посла является самым худшим событием, бросающим тень на межгосударственные отношения. Не имеющие нормальных отношений государства расценивают это как нападение или агрессию на страну.

В результате совершенного вчера покушения на посла России в Турции Андрея Карлова получивший огнестрельные ранения дипломат скончался в анкаринской больнице Гювен.

Отмечается о ранении еще трех человек.

Покушение было совершено на церемонии открытия выставки, организованной муниципалитетом Чанкая Анкары в Центре современного искусства.

Во время выступления посла на выставке под названием "Турция глазами путешественников. От Калиниграда до Камчатки - Россия" неизвестный выкрикнул "Вы убили невинных людей. Мы не позволим вам этого. Я не уйду отсюда, пока не умру, не подходите ко мне" и ранил посла, выстрелив в него несколько раз. Затем он стал стрелять в воздух и потребовал присутствующих покинуть помещение.

Отметим, что стрелявший в посла 22-летний житель города Айдын, сотрудник группы спецназа Мевлют Мерт Алтынбаш 1994 г.р. был сразу же обезврежен.

МВД Турции упомянуло его имя среди лиц, участвовавших в попытке госпереворота 15 июля. Поэтому его уволили из органов полиции. Отмечается, что Мевлют Мерт Алтынбаш проник на выставку, показав полицейское удостоверение.

Президент России Владимир Путин расценил произошедшее как диверсию и заявил, что это направлено против мирного процесса в Сирии: "Этому может быть лишь один ответ: усиление борьбы с терроризмом". Он также отметил о важности усиления охраны диппредставительств и гарантии турецкой стороны на безопасность дипломатического представительства России в этой стране.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал покушение на посла России в Анкаре нападением на Турцию и провокацией, направленной на двусторонние отношения: "Для расследования инцидента Турция и Россия создадут совместную следственную комиссию".

В тот же день в Турции вооруженный мужчина пытался проникнуть в здание посольства США в Анкаре. Полиция предотвратила это и мужчина был задержан. Подробности инцидента не сообщаются.

Кстати, здания посольств США и России в Анкаре расположены недалеко друг от друга.

Отметим, что армянские террористические организации во главе с АСАЛА в период с 1973 по 1984 гг. совершили в отношении турецких дипломатов в различных странах мира 23 теракта. В результате погибли 31 турецких дипломатов, десятки людей получили ранения.

Доводим до вашего сведения некоторые из них:

В 1973 году от руки гражданина США Гургена Яникяна погиб генконсул Турции в Лос-Анджелесе (США) Бахадыр Демир.

В 1975 году трое террористов АСАЛА убили посла Турции в Австрии Даниша Туналыгиля.

Посол Турции во Франции Исмаил Эрез и его водитель Талип Йенер были убиты в 1975 году в Париже членами АСАЛА.

Посол Турции в Греции Галиб Озмен и его 14-летняя дочь Неслихан Озмен были убиты в 1980 году в Афинах членами АСАЛА.

В Париже были убиты посол Турции во Франции Рашат Моралы и советник по делам религии Теджели Ары.

В январе и мае 1982 года жертвами террора стали генконсул Турции в Лос-Анджелесе Кямал Арыкан и генконсул в Бостоне Орхан Гюндуз. В тот же год в результате вооруженного нападения в Оттаве погиб посол Турции в Канаде Атилла Алтикат.

В 1983 году тогдашний посол Турции в Югославии Галиб Балкар был убит югославским студентом.

В 1984 году боевики АСАЛА убили супруга секретаря посольства Турции в Ираке Шадие Йондер - Ишыка Йондера.

Россия является преемницей бывшего СССР. С этой точки зрения, факты убийства в прошлом столетии советских дипломатов можно отнести к истории МИД России.

В 1923 году белогвардеец застрелил в Лозанне полномочного представителя СССР в Швейцарии Вацлава Ворвского.

В 1926 году в результате вооруженного нападения убили дипломатического курьера СССР Теодора Нетте.

В 1927 году в результате вооруженного нападения был смертельно ранен полномочный представитель СССР в Польше П.Войков.



В том же году разгромили консульство СССР в городе Кантоне китайской провинции Гуанчжоу. Были застрелены 5 дипломатов консульства – вице-консул А.Хассис, П.Макаров, В.Уколов, К.Иванов и Ф.Попов.

В 1976 году жертвой вооруженного нападения стал сотрудник посольства Советского Союза в США С.Степанов.

21 марта 1985 года в Дели был убит сотрудник посольства СССР в Индии В.Хитирченко.

30 сентября 1985 года члены вооруженной группировки "Халид бин-Валид – Организация исламского освобождения" убили сотрудника консульства СССР в Берите Аркадия Каткпова.

Согласно поступившей из Ливии официальной информации, посол США в Ливии Джон Кристофер Стевенс был задушен в результате вооруженного нападения 11 сентября 2012 года в консульство США в Бенгази. Во время нападения погибли еще трое сотрудников посольства.

Очень жаль, что подобные факты в истории встречаются. Совершаются также нападения на здания посольств.

4 ноября этого года сторонники РПК напали на посольство Турции во Франции. Они забросали здание "коктейлем Молотова". Известны также факты, когда на здание посольства Турции во Франции повесили символы РПК.

Анкара и Москва сделали заявления о том, что совершенное 19 декабря в Анкаре покушение является терактом.

Это произошло в то время, когда при военной поддержке России и Ирана сирийский регион Алеппо перешел под контроль режима Башара Асада.

Согласно информации, в Алеппо наблюдается гуманитарный кризис. До сих пор оттуда эвакуированы 12 тыс. мирных жителей. Сообщается о поджоге автобусов, предусмотренных для эвакуации оттуда жителей.

Кроме того, министры иностранных дел Турции, России и Ирана Мевлют Чавушоглу, Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф, а также министры обороны этих же стран Фикри Ишык, Сергей Шойгу и Хусейн Дехган 20 декабря встретились в Москве и обсудили последнюю ситуацию в Сирии, в особенности в Алеппо.

Отметим, что встреча глав МИД была запланирована на 27 декабря.

Представительница МИД России Мария Захарова отметила, что Андрей Карпов занимался ситуацией в Сирии. Он поддерживал связь с признанной Россией и Ираном оппозицией.

С этой точки зрения, основной вопрос, связанный с данным инцидентом, следующий: "Почему произошел террор?".

Совершивший покушение бывший полицейский сказал, что сделал это, чтобы отомстить за кровь, пролитую "невинными людьми". Он не выбрал конкретной цели. Предположительно, он выбрал посла, чтобы создать ажиотаж.

Не исключается также его связь с террористической организацией FETÖ.

Отметим, что наряду с матерью и сестрой М.Мерта был также задержан его дядя, занимающий должность в школе, относящейся к FETÖ. С этой точки зрения, упоминание данной террористической организации может считаться нормальным.

С учетом произошедшего, можно сказать, что масштабы влияния теракта обширны. Предположительно, это направлено не только на обострение российско-турецких связей. Некоторые аналитики сопоставляют инцидент со сбитым в ноябре 2015 года российским истребителем.

С этой точки зрения, круг влияния террора можно расставить следующим образом:

- Создать недоверие в отношениях между США и Турцией;

- Усилить в Турции пропаганду против Запада и европейских стран;

- Держать Турцию в стороне от происходящих в Сирии процессов;

- Продлить решение сирийского кризиса;

- Перенести гуманитарный кризис в Алеппо на второй план;

- Занять внимание Турции внутренними проблемами, чтобы пресечь ее вмешательство в происходящие в регионе процессы;

- Помешать сближению Турции с Ираном и Россией;

- Добиться кризиса властей в Турции и пр.

Безусловно, основная цель данного теракта – Турция. Видимо, есть силы, пытающиеся нанести ущерб имиджу государства и разрушить его. Во всех случаях известны группировки, причастные к терактам в Турции: РПК, ИГ, FETÖ и марксистско-ленинские организации. Также известны силы, которые их поддерживают. Видимо эти и аналогичные террористические группировки обеспокоены деятельностью Турции в Сирии и Ираке.

И еще, мир не так велик. От этого не застрахованы и те, кто поддерживает террор и имеет собственных террористов. Это напоминает закон бумеранга. Как бы не было болезненно, хотелось бы отметить, что в результате наезда вчера водителя грузовика в Берлине на посетителей рождественской ярмарки погибли 12, были ранены 48 человек.

Таким образом, те, кто открыто поддерживает террористов, превратили их в "ангелов смерти". Рано или поздно они стучатся в каждую дверь.