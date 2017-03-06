На завтрашнем валютном аукционе ожидается снижение курса доллара

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ На завтрашнем совместном валютном аукционе Центробанка Азербайджана (ЦБА) и Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) ожидается снижение официального курса доллара.

Аналитическая группа Report сообщает, что за последнюю неделю на депозитных аукционах ЦБА и аукционах по размещению облигаций и нот министерства финансов было стерилизовано около 270 млн манатов. В результате, в банковской системе возник дефицит манатов, что сказалось сегодня на рынке наличной валюты. Некоторые банки ввели лимит на покупку доллара.

Аналитическая группа Report полагает, что из-за дефицита манатов в банках на завтрашнем аукционе предложение превысит спрос, вследствие чего курс доллара снизится. Аналитическая группа также прогнозирует дальнейшее снижение курса доллара на мировом валютном рынке после повышения учетной ставки Федеральной резервной системы США (ФРС) на следующем заседании, которое состоится 14-15 марта. Тем не менее, несмотря на все вышесказанное, резкого колебания маната не ожидается. Официальный курс останется на уровне 1,75 AZN/USD, а снижение курса доллара не превысит 0,01 маната.