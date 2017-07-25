На заседании ФРС не ожидается серьезных решений

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Сегодня начинает работу очередное двухдневное заседание Федеральной резервной системы США (ФРС). Как сообщает Report, на заседании состоятся обсуждения в связи с состоянием экономики и изменениями учетной ставки. Завтра в 22.00 по бакинскому времени будет опубликован протокол заседания ФРС и Федерального комитета по открытому рынку (FOMC).

Аналитическая группа Report полагает, что на этом заседании не ожидается повышения учетной ставки. Наряду с этим, маловероятно, что протокол по итогам заседания будет содержать сигналы о дате начала сокращения баланса. Так, низкий показатель роста экономики США на уровне 1,4%, незначительный рост заработных плат (0,1%), снижение инфляции до 1,6% в первом квартале вынудят ФРС еще немного подождать с решением. В настоящее время в экономике США одним из лучших является показатель безработицы. Так, на этой неделе обращения по безработице снизились до 247 тысяч человек. Но этого фактора недостаточно для ужесточения монетарной политики. Основное внимание ФРС направлено на показатель инфляции.

Если в итоговом протоколе ФРС даст сигнал о временном ограничении жесткой монетарной политики, доллар по отношению к евро может повыситься до диапазона 1,18-1,20 USD/EUR с нынешнего 1,1650 USD/EUR. Однако скорее всего ФРС не допустит заявлений, которые могли бы серьезно повлиять на валютный рынок.