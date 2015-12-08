На пути к независимости: Два события в один день - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Говорят, что сохранить свободу сложнее, чем завоевать ее.
Независимая Азербайджанская Республика является результатом 200-летней борьбы.
Многие из наших соотечественников пожертвовали своей жизнью на пути к независимости.
Нефтяники, потерявшие жизнь во время пожара на морской нефтедобывающей платформе "Гюнешли" 4 декабря, являются патриотами.
4 декабря стало в нашей истории еще одним важным днем, ведущим к независимости...
В ночь с 4-го на 5-ое декабря 1988 года участники движения, вставшие на защиту национальной независимости и охраны территорий Азербайджана, при помощи военных машин бывшего СССР были разогнаны с Площади Азадлыг (ранее Площадь Ленина). Большое количество людей получили ранения, многих арестовали.
В то время акция проходила в знак протеста истреблению армянами Топханинского леса на территории оккупированного Карабаха Азербайджана и изгнанию западных азербайджанцев с исконных территорий.
Затем выяснилось, что скрывается армянами под истреблением леса. Указанное движение приступило к борьбе за главную цель.
Азербайджан восстановил свою независимость спустя 71 год. Начавшееся 27 лет назад 4 декабря движение достигло части своей цели. На этом пути были и потери.
Азербайджан и сегодня продолжает деятельность на пути целостности и освобождения своих территорий.
Работники нефтегазовой сферы являются продолжателями этого пути. На первый взгляд кажется, что они работают ради заработка. Однако, в действительности, занимаясь добычей основных природных ресурсов страны - нефти и газа, они играют важную роль в укреплении экономики нашего независимого государства.
Из-за отличительного подхода иногда истинная суть их деятельности забывается. На данном этапе госсозидания создание сильной экономики во многом зависит от этой сферы.
Работники данной области являются опорой нашей экономики и стоят на ее страже также, как и наши солдаты выполняют свой долг на границе.
После обретения нами независимости, это - первый подобный случай на месторождении "Гюнешли".
С учетом этого и других аналогичных фактов, погибшие в "Гюнешли" наши соотечественники также считаются отдавшими жизнь за независимость. Погибших во время пожара можно считать борцами за независимость.
Борьба на пути защиты и укрепления независимости Азербайджана продолжается.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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