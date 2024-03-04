На пороге перемен: Сага о выдвижении Марка Рютте в НАТО близка к завершению

Марк Рютте, временный премьер-министр Нидерландов, наконец-то добился того, к чему стремился долгое время. Несмотря на первоначальную демонстрацию своей незаинтересованности стать новым главой НАТО, голландский политик незаметно и тихо обращался к сторона

Марк Рютте, временный премьер-министр Нидерландов, наконец-то добился того, к чему стремился долгое время. Несмотря на первоначальную демонстрацию своей незаинтересованности стать новым главой НАТО, голландский политик незаметно и тихо обращался к сторонам с просьбой поддержать его кандидатуру, пока наконец громко не заявил о своем интересе к этой должности осенью прошлого года.

Уже будучи фаворитом среди кандидатов на пост генсека НАТО, Марк Рютте в прошлый четверг заручился поддержкой трех крупнейших держав: США, Великобритании и Германии. Он сменит Йенса Столтенберга на этом важнейшем посту в разгар украинской войны. Альянс возлагает надежды на нидерландского политика, пытаясь контрбалансировать на случай переизбрания Дональда Трампа.

В отсутствие договоренности между союзниками о новом главе НАТО нынешний генеральный секретарь Столтенберг был переназначен прошлым летом еще на один год. К моменту смены норвежец будет руководить организацией уже десять лет.

Вашингтон дал понять своим союзникам, что премьер-министр Нидерландов станет "отличным генеральным секретарем", заявил в четверг пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби. Хотя за американцами обычно остается последнее слово при выборе, этот пост зарезервирован за европейцем.

"Нам нужен сильный кандидат", - заявил ранее представитель британского премьер-министра Риши Сунака, заявив, что он "решительно" поддерживает кандидатуру голландского лидера.

"Рютте пользуется большим уважением в Альянсе, имеет большой опыт в области обороны и безопасности и обеспечит, чтобы Альянс оставался сильным и готовым к обеспечению обороны и сдерживания", - сказал он, высоко оценив "лидерство" Йенса Столтенберга на протяжении девяти лет.

Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц "поддерживает назначение Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО", заявил его пресс-секретарь Штеффен Хебестрейт несколькими часами позже.

"С его огромным опытом, большими знаниями в области политики безопасности и тонким чувством дипломатии он является исключительным кандидатом", - написал он в социальной сети X.

Тем не менее борьба за столь важный пост была долгой и омрачалась разногласиями внутри альянса. Румыния, выдвинувшая своего кандидата в лице Клауса Йоханниса, выступает против Марка Рютте.

Другой кандидат, премьер-министр Эстонии Кайя Каллас, также стала частью дискуссии из-за растущих настроений, что этот пост требует женского руководства после многих лет присутствия мужчин у руля НАТО.

Ранее, еще одним кандидатом на пост главы НАТО был Бен Уоллес, однако его приход был омрачен геополитической конъюнктурой, а также внутренним соперничеством. Так, бывшего министра обороны Великобритании широко поддержали европейские страны, за исключением Франции.

В рамках своей челночной дипломатии президент Макрон выступал против кандидатуры Уоллеса, так как считал, что британский политик слишком агрессивен по отношению к России, что может привести к дальнейшей эскалации напряженности между блоком и его заклятым соперником.

По данным британской газеты The Guardian, с подобной точкой зрения Макрон неоднократно делился и с президентом Байденом, и после неустанного лоббирования против Уоллеса американская сторона решила заблокировать его выдвижение.

В то время как европейские проблемы были в центре внимания при назначении, другая важная тема, волновавшая американскую сторону, заключалась в том, чтобы противопоставить потенциальному приходу Дональда Трампа в Белый дом в следующем году такую фигуру, как Марк Рютте.

Важность этого выбора заключается в особом наборе дипломатических навыков, накопленных Рютте за годы работы, и его способности противостоять Дональду Трампу, как это было ранее во время первого президентского срока американского политика.

Пока неизвестно, получит ли Марк Рютте должность генсека альянса. Обсуждения продолжаются, но поддержка Белого дома может стать решающей для назначения голландского политика. Это послужит как "омоложению" организацию, так и максимальному усложнению потенциального возвращения Трампа.

Джамал Мустафаев