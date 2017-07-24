На этой неделе состоятся заседания центробанков Турции и России

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ На этой неделе состоится очередные заседания центробанков Турции и России. Как сообщает Report, заседания Центрального банка Турции (TCMB) 27 июля и Банка России 28 июля связаны с монетарной политикой и изменения учетных ставок на них не ожидаются.

TCMB не намерен снижать учетную ставку до тех пор, пока не снизится показатель инфляции. Основное внимание будет уделяться заявлениям банка. Аналитическая группа Report отмечает, что сохранение учетной ставки позволит в свою очередь удержать стабильным курс турецкой лиры. Курс лиры прогнозируется в диапазоне 3,45-3,65 USD/TRY до очередного заседания, которое состоится через 45 дней. Напомним, что в настоящее время ставка репо, принимаемая TCMB в качестве учетной ставки, составляет 8% годовых.

Банк России также на ближайшем заседании скорее всего оставит без изменений учетную ставку на уровне 9%. Некоторые аналитики ожидают снижения учетной ставки на 0,25 базовых пункта. В заявлении банка говорится, что "к настоящему времени инфляция вплотную приблизилась к целевому уровню и потенциал ее дальнейшего снижения ограничен, в кратко- и среднесрочной перспективе реальные ставки будут снижаться вместе с номинальными".

Аналитическая группа полагает, что повышение Банком России учетной ставки может усилить негативное воздействие на рубль. Ожидаемое завтра принятие новых санкций США в отношении России, наряду с падением цен на нефть, негативно скажется на российской валюте. В России прогнозируется колебание курса доллара в диапазоне 58-62 RUB/USD.