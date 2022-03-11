Может ли российско-украинская война спровоцировать глобальный продовольственный кризис?

С конца февраля мировые цены на сельскохозяйственную продукцию значительно выросли. На прошлой неделе цены на пшеницу выросли на 40%. В настоящее время цены достигли 14-летнего максимума. Аналогичная ситуация с кукурузным и подсолнечным маслом. Рост цен с

С конца февраля мировые цены на сельскохозяйственную продукцию значительно выросли. На прошлой неделе цены на пшеницу выросли на 40%. В настоящее время цены достигли 14-летнего максимума. Аналогичная ситуация с кукурузным и подсолнечным маслом. Рост цен связан с ограничением предложения на мировом рынке на фоне российско-украинской войны. На долю этих двух стран приходится 30% мирового экспорта пшеницы и 20% кукурузы. Россия и Украина также обеспечивают 80% мирового экспорта подсолнечного масла.

Отгрузки зерна из России снизились более чем в два раза, до 40 тыс. тонн, из-за прекращения судоходства в Азовском бассейне, портах Махачкалы и Таганрога. В настоящее время осуществляются перевозки только по действующим договорным обязательствам. Торговые суда избегают захода в Черное море в связи с высоким риском. Коммерческое судоходство приостановлено во всех портах Украины. Страна больше не может отправлять продукцию в такие регионы, как Юго-Восточная Азия, Ближний Восток и Африка. На долю Украины приходится 40%, на Россию - 70% экспорта пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла в страны Ближнего Востока и Африки.

В развивающихся странах могут возникнуть серьезные проблемы с продовольствием. Для стран, испытывающих нехватку продовольствия, нынешняя ситуация является двойным ударом. Страны Ближнего Востока и Северной Африки особенно уязвимы к росту цен на основные продукты питания по причине низкого уровня собственного сельскохозяйственного производства, а также высокого уровня бедности. Так, например, Йемен, который почти полностью зависит от импорта продовольствия, покупает не менее 27% своей пшеницы в Украине и 8% в России. При этом в стране половина населения (15 млн) уже голодает. Аналогичные проблемы могут возникнуть в Ливане и Египте. Последний является крупнейшим импортером пшеницы в мире, и 90% его поставок приходится на Украину и Россию. По данным Всемирного банка, каждый третий житель Египта живет за чертой бедности.

В Ливане 60% импорта пшеницы приходится на Украину. Экономический кризис в этой стране и резкое падение курса национальной валюты уже привели к дефициту многих товаров первой необходимости. В сложившейся ситуации покупатели из стран Ближнего Востока и Африки стали искать альтернативные источники поставок. Но дело не только в поиске другого поставщика, но и в доступных ценах.

Сегодня замена российского и украинского зерна на американское и австралийское значительно повысит стоимость продукта за счет логистических затрат. Египет, Тунис и Иордания уже отменили последние тендеры на импорт пшеницы из-за высоких цен, в то время как Алжир занял выжидательную позицию.

Война не только парализует традиционные каналы поставок сельскохозяйственной продукции, но и создает очень серьезные угрозы для будущей производительности. Украинские фермеры вынуждены встать на защиту Родины вместо того, чтобы заниматься посевом пшеницы. Скорее всего, большинство сельхозпроизводителей столкнутся с большими проблемами в этом направлении. Существует серьезная обеспокоенность по поводу того, что Украина не сможет собрать высокий урожай в 2022 году.

В России из-за роста затрат на производство вследствие пандемии и проблем с реализацией продукции многие представители агробизнеса уже оказались в тяжелом положении. Вследствие повышения процентной ставки Банком России в два раза (до 20%) существенно ограничится доступ аграрного сектора к кредитным ресурсам. Это приведет к сокращению инвестиций в аграрный сектор, агропромышленный комплекс.

Похоже, что продовольственная инфляция останется главной проблемой и в этом году. Просто на этот раз причины будут другими. Даже если напряженность в отношениях между двумя странами спадет, а поставки возобновятся, резкий рост цен на энергоносители и удобрения будет продолжать оказывать давление на глобальную продовольственную инфляцию. Эти процессы не обойдут стороной и Азербайджан. Наша страна в значительной степени зависит от импорта пшеницы. 95% импорта пшеницы в Азербайджан приходится именно на Россию. Поэтому не исключено, что, по крайней мере, в ближайшей перспективе, будут значительные проблемы в цепочке поставок. В качестве единственной альтернативы в регионе можно отметить Казахстан. В 2022 году страна сократила площадь посевных площадей под пшеницу на 368,1 тыс. га. В любом случае, остается под большим вопросом, сможем ли мы получать казахстанскую пшеницу, поскольку этого не позволит Китай, накопивший более половины мировых запасов пшеницы. Другие альтернативы обещают нам перспективу покупки пшеницы по более высокой цене и, следовательно, удорожание конечного продукта.