Московская встреча – путь к сотрудничеству

По инициативе президента России Владимира Путина в Москве состоялась трехсторонняя встреча с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По итогам встречи было подписано совместное заявление.

По инициативе президента России Владимира Путина в Москве состоялась трехсторонняя встреча с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По итогам встречи было подписано совместное заявление.

За время, прошедшее с момента подписания ноябрьского соглашения до нынешнего трехстороннего заявления Армения неоднократно нарушала пункты документа и совершала провокационные действия. Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян совершил незаконный визит в Ханкенди, встретился с сепаратистами.

Пункт 4 о выводе армянских вооруженных сил с территории Азербайджана не выполнен по сей день. Армянские диверсионные группы продолжают свою подрывную деятельность. Вопреки воле населения Армении, официальный Ереван отправляет солдат в Карабах. Армения охвачена волной протестов. С одной стороны, негодуют родители призывников, с другой - реваншисты из оппозиционного лагеря не оставляют попыток добиться отставки Пашиняна. В Армении на различных уровнях ведутся обсуждения по поводу проведения внеочередных парламентских выборов.

8 января 2021 года состоялась встреча между начальником Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики генерал-полковником Али Нагиевым и директором Службы национальной безопасности Армении Арменом Абазяном. Встреча прошла на нейтральной территории на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем через Нахчыванскую Автономную Республику, а 10 января - в приграничных населенных пунктах Воротан и Шурнух Сюникской области Армении. В последней встрече приняли участие начальник Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики генерал-полковник Эльчин Гулиев и руководство пограничной службы противоположной стороны. На встречах были обсуждены вопросы, связанные с совместным расследованием инцидентов, произошедших на государственной границе, безопасностью освобожденных территорий Азербайджанской Республики, определением мест захоронения трупов в зонах боевых действий и обменом пленными, а также выяснением судеб лиц, пропавших без вести и взятых в заложники в Первой Карабахской и Отечественной войнах.

Согласно распространенной информации, безопасность российских миротворцев в Карабахе полностью обеспечена. По словам Владимира Путина, российской стороной было доставлено в Карабах более 800 тонн строительных материалов, в общей сложности 1,5 миллиона тонн гуманитарного груза, очищены от мин 479 гектаров территории, проверены 182 км дорог, 710 зданий и сооружений, уничтожены более 22 тысяч взрывчатых веществ. Тем не менее, общественный контроль за деятельностью российских миротворцев в Карабахе до сих пор не организован, что порождает определенное недоверие.

Визит министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна в Ханкенди противоречит подписанному 10 ноября документу. Официальный Баку довел до сведения России и Армении эти и другие вопросы, связанные с нарушением пунктов подписанных договоренностей. Если первый документ касался вопросов обеспечения прекращения боевых действий, то заявление от 11 января можно считать предвестником дальнейшего сотрудничества.

Если взглянуть на положения заявления, подписанного 10 ноября, становится ясно, что процесс освобождения оккупированных районов за исключением Лачина ведется в соответствии с документом. Однако вопрос с Лачином до сих пор не до конца ясен. Согласно заявлению, в Нагорном Карабахе вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещен российский миротворческий контингент в составе 1 960 военнослужащих, 90 единиц бронетехники, 380 автомобилей и спецтехники. Опыт предшествующих лет дает основание полагать, что размещение миротворцев в заявленном количестве маловероятно. Ожидают своего решения вопросы вывода армянских вооруженных сил, разоружения бандформирований. Январское заседание в большей степени было посвящено выполнению 9-й статьи заявления о прекращении огня. Во втором пункте заявления говорится: "Рабочая группа до 30 января 2021 года проведет первое заседание, по результатам которого сформирует перечень основных направлений работы, вытекающих из реализации пункта 9 Заявления, установив в качестве приоритетов железнодорожное и автомобильное сообщение, а также определит иные направления по согласованию между Азербайджанской Республикой, Республикой Армения и Российской Федерацией, далее именуемые Сторонами".

Третий и четвертый пункты приведены в следующем содержании:

3. В целях реализации основных направлений деятельности сопредседатели Рабочей группы утвердят состав экспертных подгрупп по этим направлениям из числа должностных лиц компетентных органов власти и организаций Сторон. Экспертные подгруппы в месячный срок после заседания Рабочей группы представят перечень проектов с обоснованием необходимых ресурсов и мероприятий для их реализации и утверждения на высшем уровне Сторонами.

4. Рабочая группа до 1 марта 2021 года представит для утверждения на высшем уровне Сторонами перечень и график реализации мероприятий, предполагающих восстановление и сооружение новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для организации, выполнения и обеспечения безопасности международных перевозок, осуществляемых через Азербайджанскую Республику и Республику Армения, равно как и перевозок, осуществляемых Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, при выполнении которых требуется пересечение территорий Азербайджанской Республики и Республики Армения.

Обращает на себя внимание созвучность позиций президентов Азербайджана и России на московской встрече. Накануне встречи Пашинян акцентировал внимание на 8-й статье прошлогодней договоренности, не затронув 9-ю. Январские договоренности сулят региону широкие перспективы. Выполнение положений заявления позволит создать в регионе транспортные коридоры и артерии, выгодные всем сторонам.

Отметив важность трехсторонней встречи в верхах, Президент Ильхам Алиев также отметил близость позиций Азербайджана и России: “Подписанное сегодня заявление отражает наши намерения. Потому что одним из пунктов заявления по итогам прекращения военных действий было разблокирование транспортных коммуникаций. Это та сфера, которая может придать очень большой динамизм развитию региона, а также укрепить безопасность. Потому что открытие транспортных коммуникаций отвечает интересам народов Азербайджана, Армении, России, наших соседей", - сказал Президент Азербайджана, подчеркнув, что карабахский конфликт остался в прошлом.

"Нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом, и мы должны думать о будущем, о том, как жить вместе по соседству, как стремиться к тому, чтобы решать вопросы разблокирования транспортных артерий и в будущем укреплять региональную стабильность и безопасность", - добавил глава азербайджанского государства.

Пора уже Армении признать завершение конфликта, готовить общественность своей страны к сотрудничеству, а не разжигать распри провокационными заявлениями. Так, недавно армянский премьер утверждал о неоконченности нагорно-карабахского конфликта. "К сожалению, конфликт еще не урегулирован. Удалось обеспечить прекращение огня, но осталось еще много вопросов, требующих своего решения. Одним из таких является статус Карабаха”, - заявил Никол Пашинян.

Стоит отметить, что в последнем трехстороннем заявлении, как и в предыдущем, нет ни единого слова о статусе. Позиции Азербайджана и России созвучны, так что, полные печали и сокрушений, слова армянского премьера рассчитаны, скорее, на армянскую аудиторию. И не мудрено, ведь в Армении требуют его отставки. Своими заявлениями Пашинян косвенно обвинил Россию, сигнализировав общественности Армении, что, якобы, он ратовал за статус, но Россия не допустила подобной развязки.

Несмотря на уверения Пашиняна, армянская общественность продолжает считать трехсторонние договоренности антиармянскими. Реваншисты, так и не обнародовав своей позиции по документам, продолжают настаивать на отставке Пашиняна. Не исключено, что благодетели ведут двойную игру с Арменией, поддерживая то одну, то другую сторону в борьбе за власть. Очевидно, что в случае продолжения прежней политики и отказа от сотрудничества Армения останется в стороне от регионального сотрудничества, сулящего широкие перспективы.

Напомним, что в рамках визита президента Азербайджана в Москву состоялась и его двусторонняя встреча с президентом России. "Вне контекста событий, связанных с нагорно-карабахским урегулированием, у нас существует и двусторонняя повестка. И в этой связи хотел бы отметить еще раз и выразить слова благодарности за совместную работу, которая связана с тем, как мы отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это было очень ярким событием для всех наших стран, для всех стран на постсоветском пространстве, потому что все мы принимали участие в борьбе за свободу, независимость тогда нашей общей Родины", - отметил на встрече глава российского государства.

Президент Ильхам Алиев в ответ подчеркнул: "Это нас очень радует, потому что от урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном, который уже остался в истории, во многом будет зависеть позитивная динамика развития ситуации во всем регионе. Открываются совершенно новые перспективы, которые мы даже, может быть, раньше не могли представить. Несмотря на тяжелый год, связанный с пандемией, товарооборот между двумя странами сократился незначительно. В политической сфере давно уже Азербайджан и Россия - стратегические партнеры, и активное участие России в прекращении войны, а также в миротворческой миссии говорит именно о том, что это отношения стратегического партнерства, долгосрочные, которые имеют очень хорошую динамику".