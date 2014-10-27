​Мнение: Падение мировых цен на нефть - процесс временный

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Падение мировых цен на нефть в последнее время является процессом временным и обусловлен объективными и субъективными политическими и экономическими факторами. Как известно, с сентября 2014 года цены на нефть на мировом рынке начали снижаться, и уже в начале октября цена черного золота опустилась ниже психологической отметки в 90 долларов/баррель.

Эксперты аналитической группы агентства Report считают, что в долгосрочной перспективе цена на нефть будет только расти: "Во-первых, месторождения нефти в мире ограничены, во-вторых, потребность в энергии ежегодно увеличивается, а нефть не является возобновляемым источником энергии. Наряду с этим, возможности альтернативной энергетики, которая сейчас активно осваивается во многих странах, ограничены и неспособны удовлетворить возрастающие потребности мировой экономики. Кроме того, на сегодня технологии производства альтернативной энергии весьма дорогостоящие, и эта сфера остается дотационной".

Аналитики Report выступают против драматизации ситуации с падением цен на мировом рынке нефти и ее воздействия на бюджетные поступления Азербайджана, который в качестве базовой цены заложил в госбюджет на 2014 год показатель 100 долларов/баррель. "Несмотря на отрицательную динамику цены на мировом рынке, по данным на середину октября 2014 года, средняя цена на азербайджанскую нефть на мировом рынке в текущем году все еще превышает 100 долларов. Т.е. на данный момент реальной опасности для главного финансового документа страны данный процесс не представляет. И можно предположить, что еще долгое время данный показатель будет находиться в комфортном для Азербайджана ценовом коридоре", - отмечают эксперты агентства.

По мнению аналитиков, даже при самом пессимистическом подходе - в случае затяжного процесса падения мировых цен на нефть, Азербайджан располагает достаточным объемом финансовых средств, гарантирующих устойчивость отечественной экономики. Так, по состоянию на 1 октября 2014 года, резервы Госнефтефонда превышают 37,3 млрд. долларов США, а Центрального банка - свыше 15 млрд. долларов, что в совокупности эквивалентно 33-месячному импорту страны.

"Достаточно вспомнить начало мирового экономического кризиса в 2008 году, когда цена нефть упала с отметки в 140 долларов/баррель более чем втрое. Даже при столь сложной ситуации азербайджанская экономика не пошатнулась", - отмечают эксперты Report.

Кроме того, в последние годы правительство страны предпринимает комплексные меры для сокращения зависимости экономики от нефтяного сектора. Так, если в 2013 году доля ненефтяного ВВП составляла 56%, то уже по итогам 9 месяцев 2014 года данный показатель достиг 58%.

С другой стороны, отмечают аналитики агентства, затяжной и глубокий процесс падения цен на нефть не выгоден странам-производителям. По мнению международных наблюдателей, наиболее комфортной ценой для стран-экспортеров ориентировочно является цена в 100 долларов/баррель. В свою очередь, сокращение доходов нефтяных государств не выгодно и развитым странам Запада, которые являются основными импортерами современного оборудования и новых технологий в страны, экспортирующие углеводороды.

Следует также учесть, что страны ОПЕК, контролирующие до 40% мировой нефтедобычи, как и в прежние годы, могут пойти на меры по снижению квот на добычу для стран-участниц картеля.

Помимо этого, в последние годы правительство США уделяет особое внимание освоению сланцевых месторождений нефти и газа в стране. Согласно же расчетам специалистов данной отрасли, разработка сланцевых залежей экономически рентабельна лишь при мировой цене на нефть не ниже 75 долларов/баррель. В ближайшее время к разработке сланцевых месторождений планируют приступить и страны Европы, желающие минимизировать энергозависимость от России.