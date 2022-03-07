Миротворец, не способный сохранить перемирие: Волков идет по стопам Вольского

После капитуляции Армении в 44-дневной войне на территории Азербайджана был размещен российский миротворческий контингент, деятельность которого оговорена в статьях 3, 4 и 5 трехстороннего заявления от 10 ноября. Так, в статье 5 говорится: “В целях повыше

После капитуляции Армении в 44-дневной войне на территории Азербайджана был размещен российский миротворческий контингент, деятельность которого оговорена в статьях 3, 4 и 5 трехстороннего заявления от 10 ноября. Так, в статье 5 говорится: “В целях повышения эффективности контроля за выполнением сторонами конфликта договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня”.

Таким образом, основная функция миротворческого контингента, состоящего исключительно из российских военнослужащих, заключается в контроле за соблюдением сторонами режима прекращения огня. Однако в последние дни члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, в течение суток обстреливают из стрелкового оружия позиции Азербайджана в Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Кяльбаджарском и Ходжалинском направлениях. О нарушениях режима прекращения огня было проинформировано командование российского миротворческого контингента и совместный российско-турецкий центр мониторинга.

Интенсивное, систематическое нарушение режима прекращения огня противоречит сути заявления от 10 ноября. Если учесть, что на территории Азербайджана дислоцированы исключительно российские миротворцы, значит, ответственность в вопросе контроля за соблюдением режима прекращения огня лежит всецело на них. То есть миротворцы либо не справляются с возложенными на них функциями, либо попросту попустительствуют армянам.

Некоторое время назад в СМИ просочились сведения о том, что российские миротворцы проводят военные учения армян на территории Азербайджана, что является вопиющим нарушением трехстороннего заявления. Ведь в нем четко прописано, что параллельно с развертыванием российского миротворческого контингента остатки армянских вооруженных формирований должны покинуть территорию Азербайджана. Так почему же армянские вооруженные формирования все еще пребывают на территории Азербайджана?!

Отметим, что за время командования миротворческим контингентом генерал-майором Андреем Волковым нарушения режима прекращения огня стали более интенсивными. Напомним, что с ноября 2020 года по май 2021 года командование российскими миротворцами возглавлял генерал-лейтенант Рустам Мурадов, позже его сменил на этом посту генерал-лейтенант Геннадий Анашкин. В настоящее время российскими военными руководит генерал-майор Андрей Волков. Кстати, он был одним из руководителей военных операций России в Сирии, Афганистане и Чечне.

Нарушение армянами в последние дни режима прекращения огня с территорий временного размещения миротворцев дает основание говорить о том, что А. Волков не в состоянии выполнять свои функции. Все это наводит на мысли о том, что:

- Миротворцы злоупотребляют военной операцией России в Украине. Волков вооружает армян, попустительствуя нарушению режима прекращения огня;

- Волков предает интересы своего государства в угоду армян;

- Использует миротворческий контингент как инструмент давления;

- Продолжает преемственность традиции российских военных по оказанию армянам помощи в регионе.

Неспособность предотвратить нарушение армянами режима прекращения огня подрывает доверие к российским миротворцам. Тем более учитывая неудачный опыт предшествующих лет аж со времен бывшего СССР. После 10 ноября российские миротворцы могли реабилитироваться, однако неспособность генерал-майора Волкова достойно исполнить свой служебный долг вновь наводит тень на деятельность этой миротворческой миссии.

Чтобы освежить историческую память, уместно совершить небольшой экскурс в прошлое. 12 января 1989 года Президиум Верховного Совета СССР в связи с “продолжающимся напряжением межнациональных отношений в НКАО и вокруг него” и во имя предотвращения происходящего с целью стабилизации обстановки в регионе сохранил за Нагорным Карабахом статус автономной области в составе Азербайджанской ССР. Одновременно был подписан указ о введении в области особой формы правления. Этим же указом в НКАО был создан специальный комитет по управлению, подчинявшийся непосредственно Москве, высшим органам государственной власти и управления бывшего СССР. Комитет действовал вопреки положениям указа. Иными словами, делалось все возможное, чтобы вывести НКАО из подчинения Азербайджану. Руководил этим процессом председатель комитета Аркадий Вольский. Во что все это вылилось всем прекрасно известно…

По прошествии почти 30 лет 44-дневная война восстановила историческую справедливость. Азербайджанцы обрели, наконец, возможность вернуться в отчие края, откуда они были насильственно выдворены в том числе благодаря подрывной, деструктивной деятельности Вольского. И теперь этому препятствуют такие, как Волков, своими действиями бросающий тень на миротворческую миссию России…