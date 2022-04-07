Мирная повестка в Брюсселе: Переход на практический этап

Итоги встречи в Брюсселе соответствуют повестке, которую Азербайджан выдвигал после войны.

Итоги встречи в Брюсселе соответствуют повестке, которую Азербайджан выдвигал после войны.

Об этом Report сказал политический комментатор Асиф Нариманлы.

Он напомнил, что до встречи Азербайджан представил Армении базовые принципы из пяти базовых принципов: "Армения хотела внести в эти принципы такие надуманные добавления, как "статус армян в Карабахе, "право на самоопределение". Их обращение к Минской группе ОБСЕ преследовало ту же цель. Пашинян рассматривал встречу Брюсселе как шанс принять эти пожелания. Ведь, не секрет, что в Европе есть проармянские политики, поддерживающие их абсурдные идеи. Однако итог встречи стал для них прямо противоположным. Во-первых, в заключительном заявлении нет ни слова о "Карабахе" или "статусе". Во-вторых, не упоминается формат Минской группы ОБСЕ".

Политический комментатор отметил, что одним из важнейших моментов по итогам встречи является поручение, данное министрам иностранных дел относительно подготовки мирного соглашения: "То есть, есть согласие на переход процесса на практический этап. Это является подтверждением того, что Армения приняла выдвинутые базовые принципы Азербайджана без дополнительных условий. Эти принципы подразумевают признание Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг-друга. Кроме того, есть договоренность о переходе на двухсторонний формат в переговорах, что устранит дополнительные препятствия в подписании мирного соглашения".

А.Нариманлы отметил, что еще одним важным моментом является согласование конкретной даты создания совместной комиссии по определению границ: "Двусторонняя договоренность нашла отражение в Сочинском заявлении от 26 ноября, однако, до сих пор не было никакого продвижения. Создание совместной комиссии до конца апреля можно считать прорывом. Делимитация снизит напряженность в зоне границы, и в то же время придаст импульс процессу подготовки мирного соглашения, активизации исполнения пунктов соглашения от 10 ноября, в частности, вывод армянских формирований из региона, как отмечено в 4-м пункте. Теперь важно, чтобы договоренность осуществлялась на практике. Имеющийся до сих пор опыт показывает, что Армения за столом соглашается, а на практике же затягивает процесс".