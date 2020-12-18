Гонка вакцин от COVID-19: какую выбрать?

В мире зарегистрировано уже больше 10 вакцин от коронавируса, но насколько они эффективны и безопасны?

Пандемия коронавируса, которая уже охватила всю нашу планету уже почти год, не собирается покидать нас и в наступающем 2021 году. Многие страны, осознавая серьезность данной проблемы, начали разрабатывать свои вакцины от COVID-19. Пока все наши новогодние планы омрачены очередным локдауном, давайте посмотрим, какие вакцины предлагают нам такие страны как Китай, Америка, Великобритания и Россия.

Китайская вакцина, которая "практически уничтожила COVID-19"

Китай, который и стал очагом распространения коронавируса, еще летом начал работать над вакциной и причем не над одной. В КНР на различных стадиях испытаний находятся восемь вакцин от коронавируса. Вакцина от China National Biotec Group (CNBG), например, уже вошла в третий этап испытаний, ее вводят тысячам людей вместе с плацебо для проверки действенности и с целью контроля за побочными эффектами.

Почти миллион жителей КНР получили прививку от коронавируса, сообщает китайская Национальная фармацевтическая группа (Sinopharm). Ее глава Лиу Цзичжи заявил, что до сих пор нет данных о возможных серьезных побочных эффектах экспериментальной вакцины, лишь в некоторых случаях появляются "легкие симптомы".

Экспериментальная вакцинация началась в Китае в июле. Прививки были сделаны госслужащим, студентам из других стран и тем, кто по работе общается с иностранцами. В частности, член Национальной комиссии здравоохранения КНР Чжэн Чжунвэй заявил, что Китай получил "понимание и поддержку" Всемирной организации здравоохранения перед тем, как начать использование вакцины.

Китай уже заявил, что в случае успеха разработки, вакцину, прежде всего, предоставит ее азиатским и африканским странам, где имеются мощности для ее дополнительного массового производства.

Sinovac провела тестирование в Индонезии и Бразилии. Индонезийская государственная фармацевтическая компания Bio Farma сообщила, что промежуточные данные по испытаниям китайской вакцины Sinovac продемонстрировали ее эффективность на уровне до 97%. Как ожидается, цена вакцины от коронавируса компании Sinovac составит около 13,6 долларов США за дозу. Ранее Турция, Индонезия и ряд других государств заявили о том, что скоро начнут закупать данную вакцину для своих граждан.

Американская вакцина с неожиданным "сюрпризом"

Америка решила порадовать мир сразу двумя вакцинами. Первая вакцина родилась в результате тандема американской компании Pfizer c немецким предприятием BioNTech. Вакцина Pfizer показала 90% эффективности в ходе клинических испытаний. Предварительная цена одной дозы этой вакцины от коронавируса составит 19,50 долларов США за дозу (в сумме 39 долларов).

Компании приступили к третьей фазе клинических испытаний еще в конце июля. Их исследования финансирует правительство США. 14 декабря в США стартовала кампания по вакцинации населения от COVID-19. Центр по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовал применять вакцину американо-немецкого производства компаний Pfizer и BioNTech.

Вторую вакцину американского происхождения изготовила компания Moderna. На третьей фазе фаза испытаний вакцины показала эффективность препарата на уровне 94,5 процента, что считается довольно высокой. Американский фармацевтический концерн Moderna намерен до конца 2020 года произвести 20 млн доз вакцины от коронавируса. Цена на препарат составит 25 - 37 долларов США за дозу в зависимости от объема поставки, так что стоимость двукратной прививки составит от 50 до 74 долларов США. На данный момент это самая дорогая вакцина из всех разработанных.

В испытаниях приняли участие более 30 тысяч человек, заражение коронавирусом на промежуточном этапе было выявлено у 95 человек. Отмечается, что 90 случаев пришлось на контрольную группу, представителям которой вводили плацебо. Таким образом, среди тех, кто действительно получил вакцину от COVID-19, заразились лишь пять человек. Большинство участников исследования перенесли вакцинацию без каких-либо заметных последствий.

Но оказалось, что американская вакцина имеет и ряд побочных эффектов, которые заставляют людей усомниться в ее безопасности для человеческой жизни. Так, ранее сообщалось, что медицинского работника в американском штате Аляска госпитализировали с сильной аллергической реакцией после прививки от коронавируса вакциной компаний BioNTech и Pfizer, а 8 декабря стало известно, что в ходе испытаний вакцин умерли шесть участников: два летальных исхода в вакцинируемой группе, четыре — в группе плацебо. Также вакцина имеет свою некоторую особенность: Генетический материал, из которого изготовлена вакцина, необходимо хранить при температуре не выше -70°C, что может быть проблематичным для стран Азии, Африки и Латинской Америки. Как отмечает агентство, жаркий климат и неразвитая инфраструктура в этих регионах затруднит хранение препарата и его доставку в отдаленные сельские районы и на острова. Кроме того, срок годности американских вакцин невелик. Сообщается, что Pfizer не теряет своих свойств всего 5 дней, срок годности препарата Moderna - один месяц.

К американской вакцине проявляют интерес такие страны как Канада, Южная Корея и Украина, хотя нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп заявлял, что делать прививку от коронавируса пока что не собирается.

Самая дешевая вакцина с колеблющейся эффективностью

Вакцина британской компании AstraZeneca Plc сразу привлекла внимание двумя факторами: довольно низкой ценой и неоднозначной эффективностью. Как уверяют разработчики, после вакцинации происходит синтез поверхностного шиповидного белка, что приводит к формированию иммунного ответа на COVID-19 при возможном последующем заражении эти вирусом. С так называемой "оксфордской вакциной" произошло то, что уже не раз случалось в истории мировой науки: важное открытие было сделано в результате случайности и даже ошибки. Однако, если речь идет о медицинских препаратах, то любая лабораторная ошибка сразу же привлекает повышенное внимание. Стало известно, что вакцина британской компании AstraZeneca Plc показала среднюю эффективность 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и Бразилии. При этом один из испытанных вариантов дозировки дал значительно более высокую эффективность: около 90%, что смутило мировую общественность. Повторные проверки были проведены позже из-за жестких комментариев, по поводу того, что разработчики не подошли к изучению данной проблемы достаточно серьезно. Но ученые смогли объяснить причину таких спорных результатов. Их удивило то, что эффективность вакцины оказалась выше, когда пациентам вначале вводилась половина, а затем полная доза вакцины - в этом случае разработчики оценили эффективность вакцины в 90%. Однако при введении двух полных доз эффективность была на уровне 62%.

Однако неоспоримое преимущество британской вакцины состоит в том, что ее можно будет легко транспортировать, поскольку препарат не требует особых условий для хранения – вакцину следует хранить при "температуре холодильника" – плюс 2-8 градусов по Цельсию. Стоимость вакцин AstraZeneca составит 4-5 долларов США.

Это и стало причиной того, что вакцина AstraZeneca выбилась в лидеры рейтинга по числу заказов.

Российский "Спутник V"

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне-июле. После "Спутник V" в России была зарегистрирована еще одна вакцина от коронавируса — "ЭпиВакКорона".

Вакцина "Спутник V" занимает седьмое место в рейтинге с заказами на 537,4 млн доз. Однако европейские страны и США не намерены ее приобретать.

Клинические испытания "Спутник V" объявлены в ОАЭ, Индии, Венесуэле и Беларуси.

По данным Российского фонда прямых инвестиций, спонсировавшего разработку, цена на нее будет "гораздо ниже", чем стоимость вакцин от Pfizer и BioNTech. Стоимость российской вакцины “Спутник V” для международных рынков с февраля 2021 года будет меньше 10 долларов США за дозу, что меньше 20 долларов за две дозы, необходимые для вакцинации.

В настоящее время вакцина "Спутник V" выпускается в виде лиофилизата - сухого порошка, который разводится непосредственно перед введением препарата. Такая форма препарата позволяет хранить его при температуре от +2 до +8 градусов Цельсия.

Эффективность вакцины “Спутник V” в заключительной контрольной точке испытаний составила 91,4 процента.

Решение каждой проблемы порождает новую

Коронавирус кардинально поменял некоторые устои мира. Теперь страны стараются опередить друг друга не в военном потенциале и не в экономическом плане - для многих государств актуальным будет стать первым в производстве самой выгодной, безопасной и эффективной вакцины от нового типа коронавируса. Человечеству придется еще долго бороться с "коронавирусным" вызовом 2020 года, а процесс вакцинации хоть и кажется простым, но в действительности оценивается как процесс довольно затратный и длительный. Для того чтобы вакцинировать все население Земли двухкомпонентными вакцинами, потребуется 15 млрд доз препарата. Произвести такое количество вакцины смогут не ранее чем к 2024 году. Кроме того, бедные страны Африки и Азии вряд ли смогут себе позволить себе такую роскошь, несмотря даже на довольно низкую цену некоторых вакцин.