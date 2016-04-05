​Миф развеялся: Армения занята сбором продовольствия для армии - КОММЕНТАРИЙ - ФОТО

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Напряженность, начавшаяся ночью 2 апреля в оккупированном нагорно-карабахском регионе Азербайджана после нарушения Арменией режима прекращения огня, выявила серьезную проблему с нехваткой продовольствия в рядах армянской армии.

Ясно видно, что созданный армянскими СМИ миф развеялся.

В результате четырехдневных военных операций выявилось, что армянские боевики нуждаются в продовольствии и других товарах первой необходимости.

В распространенных армянами в соцсетях плакатах отмечается о сборах для армии продовольствия и прочих товаров.

Как сообщает Report, в объявлениях отмечается, что армия нуждается в аптечках для оказания первой медицинской помощи, спальных принадлежностях, одеялах, посуде для воды, носках, нижнем белье, питьевой воде, соках, колбасных изделиях, чае, кофе, консервированных мясных изделиях и пр.

Отмечается, что на плакатах также указывается номер банковской карты для сбора средств.

В действительности, положение в армянской армии и ее расположенном в Нагорном Карабахе крыле еще более плачевное.

Власти этой страны, прикрываясь Нагорным Карабахом, под видом различных проектов на протяжении долгих лет получают финансовую и другую помощь от США, России, Франции и Китая. Армянские эксперты неоднократно заявляли, что оказываемая помощь не применялась по назначению и тратилась для других целей.

Это подтверждает и отчет, распространенный в феврале этого года Антикоррупционным центром Transparency International. В отчете отмечалось, что в ходе проверок выявился факт хищения министерством обороны Армении крупной суммы денег: "Министр обороны и различные сотрудники министерства либо владеют рядом торговых центров с непрозрачной финансовой деятельностью, либо обладают определенной частью акций".

По этой причине предполагалась возможная отставка министра обороны страны Сейрана Оганяна.

В информации говорится, что члены семьи и близкое окружение министра просят производящих проверки чиновников закрывать глаза на правонарушения.

Таким образом, ясно видно, что Армения не только не имеет юридического, политического, исторического и морального права, чтобы держать под оккупацией Нагорный Карабах, но и не обладает материальной возможностью.