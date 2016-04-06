​Миф об армянах развеялся - они бегут даже из Нагорного Карабаха - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В ходе 4-дневного боя в Нагорном Карабахе ясно выслеживались низкий боевой дух и плохая военная подготовка армянских военнослужащих. Безусловно, спустя некоторое время население Армении обратится к себе с таким вопросом: "Зачем и для кого погибают наши сыновья на азербайджанских землях?" Тогда и наступит начало конца власти в Армении и тех, кто пользовался армянами в своих целях.

Проследим за некоторыми фактами, наблюдавшимися в Вооруженных силах Армении.

Поведение офицеров армянской армии подтвердило необоснованность мифа, созданного об армянских военнослужащих.

Это также подтверждают некоторые факты, приобретенные в прошлом месяце Report со ссылкой на армянские СМИ и пользователей соцсетей.

Приводим вашему вниманию несколько примеров, подтверждающих неправдоподобность мифа о дисциплине в армянской армии:

- На одном из застолий завязалась массовая драка. Причиной драки стало оскорбление призванным на воинскую службу из Армении командиром взвода неким Левоном местных армян и военнослужащих курдского происхождения, высказанное во время спора на тему о невыносимости службы в Карабахе. Пострадали в результате инцидента несколько человек, которые были госпитализированы. Левон был помещен в военный госпиталь Ханкенди с переломом носа. Факт был расследован прибывшей из Еревана следственной группой.

- Зверски избитый неким военнослужащим Мареляном Арман Рамбелян также был доставлен в медпункт в тяжелом состоянии.

- Серьезные проблемы были также выявлены в состоянии здоровья призванного на службу из Армении Ерема, избитого перед личным составом армянским командиром из оккупированного Нагорного Карабаха Хроном Гуляном.

- Не выдержавший оскорблений со стороны карабахских армян солдат Альберт Саакян пытался совершить суицид, перерезав себе вены.

- Еще два человека - разведчик Аркадий Матевосян и солдат Левон Акопджанян - самовольно покинули службу, не выдержав издевательств.

- Очередной факт связан со смертью армянского солдата 14 марта на одной из позиций на территории Ноемберянского района. Согласно информации, распространенной сайтом Aravot.am, солдат совершил суицид. Причина смерти была нелепа. Солдат застрелился из автомата во время обеда, не выдержав оскорблений и спора между солдатами и командирами, пытавшимися поделить мясо в консервной банке.

Положение в армянской армии дошло до того, что напуганные армянские военнослужащие часто открывают огонь по своим позициям в левом и правом флангах. При подобных инцидентах также скрываются данные о погибших и раненых.

Проходящие в последние дни в Армении акции протеста солдатских матерей отражают ситуацию и отношение к солдатам в армянской армии.

Уже на протяжении нескольких лет солдатские матери требуют расследования причин гибели военнослужащих в армии и наказания виновных. Однако на их требования никто не реагирует.

Представители армянского общества заявляют о недоверии армянского населения.

Было бы к месту вспомнить слова бежавшего в сентябре прошлого года в Азербайджан вместе с супругой Кариной Мартиросян и малолетним ребенком гражданина Армении, руководителя Армянского общественного движения "Национально-освободительное движение", правозащитника Ваана Мартиросяна.

В Баку в заявлении СМИ он сказал следующее:

"- Из сирийских армян были созданы группы, которые направили на карабахский фронт. Я лично неоднократно был в Карабахе и видел их своими глазами;

- Сегодня в Армении никто не хочет сражаться;

- Армянская армия находится в плачевном состоянии. Армения не в состоянии даже ответить какому-то африканскому государству. У 90% молодежи отсутствует дух патриотизма. Многие стараются избежать воинской службы;

- В случае, если откроется азербайджано-армянская граница, поток беженцев из Армении в Азербайджан будет таким же, как и поток мигрантов в Европу из Ближнего Востока и Африки".

Массовый побег населения Армении из страны после 4-дневного боя может также считаться показателем настроений в армянском обществе.

Как сообщают армянские СМИ со ссылкой на ереванский офис Международного комитета Красного Креста (МККК), по предварительным подсчетам, из-за напряженной ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта около 3 тыс. армян бежали с территорий вдоль линии соприкосновения войск. Чтобы повысить боевой дух граждан, официальные представители Армении прибегают к различным методам. Они заявляют, что Россия не оказывает им помощи, что якобы они борются в одиночку и пр.

Происходящие в последние дни процессы в очередной раз доказали, что навязываемые мысли о высоком морально-психологическом духе и энтузиазме в Армении и среди армян ничто иное, как вздор. Побег размещенных на оккупированных территориях Азербайджана армян в очередной раз доказывает, что Нагорный Карабах не имеет с этой этнической группой ничего общего.