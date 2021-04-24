Между вымыслом и правдой - Байден не должен наносить удар по США - КОММЕНТАРИЙ

Если Джозеф Байден употребит слово "геноцид", то нарушит нормы международного права

Каждый год накануне 24 апреля армяне распространяют ложную информацию о смутном периоде 1915 года, следят за высказываниями глав держав. И непонятно, то ли ведущие государства мира потакают капризам армян, то ли пользуются ими в своих целях.

В США вопрос о "геноциде армян" неизменно присутствует в ряду многочисленных обещаний кандидатов в ходе президентской предвыборной кампании. Нынешний президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, как и его предшественники, обязался удовлетворить просьбы армян в этом вопросе. Предыдущие президенты Барак Обама и Дональд Трамп также давали схожие обещания. Однако они не стали соучастниками армянской фальсификации и не поддержали искажения истории. Комментируя эти события, Барак Обама сказал: "Армяне Османской империи были депортированы, убиты. Произошла большая резня".

Вопреки ожиданиям армян, Дональд Трамп также назвал события 106-летней давности не "геноцидом", а "большой трагедией". Предполагается, что президент США Джозеф Байден использует фразу "геноцид армян" в своем обращении 24 апреля этого года. Отметим, что в своей политической деятельности он также известен своей симпатией к армянам. Это говорит о том, что нынешний хозяин Белого дома не будет принимать никаких объективных решений в связи с международными конфликтами.

Между тем для азербайджанской общественности карабахский вопрос является лакмусовой бумажкой для проверки других на объективность. Произошедшее в 1992 году доказало несправедливость Байдена. Будучи сенатором, он предпринял ряд шагов против Азербайджана. Джозеф Байден сыграл активную роль в принятии Конгрессом США "907-й поправки" к "Акту в поддержку свободы" в 1992 году. Согласно этой поправке, правительству США запрещалось оказывать помощь официальным структурам Азербайджана. Байден также неоднократно выступал против отмены этой поправки. Любовь Байдена к армянам проявляется и в составе его команды. В его администрации работают двое армянского происхождения. Специальным помощником руководителя аппарата Агентства климатических исследований назначен Джефф Марутян, а главой отдела по региональным коммуникациям Белого дома Айк Хаджиназарян.

Кстати, если Джозеф Байден употребит слово "геноцид", то нарушит нормы международного права. Поскольку предвзятый подход к событию 106-летней давности является инструментом политического давления. В течение многих лет армянские претензии используются против Турции. Если президент США подойдет к вопросу с позиции армян, то это будет показателем поддержки 78-летним главой государства фальсификаций, несправедливости, особенно учитывая то, что после Второй Карабахской войны выступления армян и их спонсоров против Азербайджана и Турции не утихают. Так что, если Байден использует слово, которое удовлетворит армян, это можно посчитать составной частью этой кампании.

Тогда можно сделать вывод, что силы, проигравшие Османам в Первой мировой войне, сегодня пытаются взять реванш и мстят Турции, оказывая на нее давление посредством фальшивых армянских претензий. Конечно, мир не без трезвомыслящих, и именно они заявляют, что события подобного рода должны изучаться в первую очередь историками. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своих выступлениях по этому вопросу неоднократно заявлял, что архивные материалы того периода могут быть представлены специалистам. То есть эти события связаны с историей, и с ними должны иметь дело историки. Использование или отказ от термина "геноцид" – последующий этап.

22 апреля 1982 года тогдашний президент США Рональд Рейган в своем обращении к евреям провел параллель между "геноцидом армян" и Холокостом. Это было сделано по инициативе работающих в то время в Белом доме армян. Тогда армянин по имени Кен Хачикян работал в секретариате Рейгана в Белом доме. Он написал большинство выступлений 40-го президента США. Рейган поручил ему написать текст о Холокосте. Хачикян же, воспользовавшись случаем, добавил в доклад президента высказывание "геноцид армян". Сравнивая свой "геноцид" по масштабу с Холокостом, он также напомнил о притязаниях этнической группы, к которой сам принадлежал. Сейчас армяне, ссылаясь на это выступление, пытаются выдать эту речь за признание президентом США фальшивой истории.

В любом случае, если Джозеф Байден поддастся армянской авантюре и встанет на защиту фальсификации, это будет означать не только неуважение к Турции, но и шаг, направленный против Азербайджана, оправдание зверств, совершенных армянами в Карабахе. Когда армяне оккупировали этот регион Азербайджана, они провели этническую чистку, подвергли местных жителей геноциду, разрушили исторические памятники. В Ходжалы, Мешали, Гарадаглы, Баганис Айрыме, Мешали, Керкиджахане, Агдабане и других населенных пунктах мирных жителей подвергли геноциду.

В Нагорном Карабахе и прилегающих районах под оккупацией оставались 13 памятников истории и культуры мирового значения, 292 республиканского (119 архитектурных и 173 археологических) и 330 местного значения (270 архитектурных, 22 археологических, 23 садовых, парковых, монументальных и мемориальных памятников, 15 образцов декоративно-прикладного искусства), 22 музея с более 40 тыс. экспонатов, 927 библиотек с 4,6-миллионным книжным фондом, 808 клубов, 4 театра и 2 концертных зала, 31 мечеть, 9 исторических дворцов, 8 парков культуры и отдыха, 4 картинных галереи, 85 музыкальных школ, 103 200 единиц мебельного оборудования, 5 640 музыкальных инструментов, 481 киноустановка, 20 кинокамер, 423 видеомагнитофона, 5 920 комплектов национальной мужской и женской одежды, 40 комплектов усилителей звука, 25 крупных и 40 малогабаритных аттракционов и т.д. Армения вывезла из Карабаха или разрушила эти исторические памятники так же, как очистила территорию от местных жителей.

На днях пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя предполагаемые шаги США по этому вопросу, заявил о позиции представляемой им организации: "Факт геноцида должен определяться соответствующими судебными инстанциями". Отметим, что 9 декабря 1948 года Генассамблея ООН приняла в Париже Конвенцию о предупреждении и наказании преступлений геноцида. Эта Конвенция вступила в силу 12 января 1951 года. Согласно определению геноцида, событие в Османском государстве не является геноцидом. Потому что тогда вооруженные армяне выступили против государства, государство же подавило этот бунт. Однако зверства, совершенные армянами в марте 1918 года во всех регионах Азербайджана против мирных азербайджанцев, в том числе совершенные в Карабахе за последние 30 лет, являются геноцидом. Кроме того, согласно этому документу, преступления, совершенные США и Францией в Африке, также являются геноцидом.

И наконец, если Джозеф Байден озвучит армянскую фальсификацию, то к международной посреднической миссии США в урегулировании конфликтов не будет доверия. Этим Белый дом нанесет удар по стратегическому партнерству с Турцией и Азербайджаном. Если Байден предпримет этот шаг, защищая фальсификаторов истории, это придаст импульс возникновению новых отношений в регионе. Так что нынешний хозяин Белого дома сдаст экзамен на справедливость. Оценка, которую он получит за этот тест, будет показателем справедливости США.