​Месcедж Саргсяна армянской диаспоре и лобби посредством "протокола о нормализации" - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Вчера президент Армении Серж Саргсян принял решение отозвать протоколы о нормализации дипломатических отношений с Турцией.

Как сообщает Report, в направленном президенту Турции обращении президент Армении напомнил о подписании соответствующего документа еще 6 лет назад и его безрезультатности.

Напомним, что протокол о нормализации дипломатических отношений между двумя странами был подписан в Цюрихе в октябре 2009 года. Документ должен был вступить в силу после его утверждения парламентами обеих стран.

Данный шаг президента расценен в каждой из двух стран по-разному. В Турции это расценивается как "диверсионный шаг Армении" и "шокирующее действие".

В интервью турецкой газете " Hürriyət" представитель МИД страны отметил, что это неправильный шаг: "Данный подход далек от искренности".

Представители Армении же связывают это с 24 апреля. Они считают, что до этой даты между двумя странами что-то должно было произойти, и решение Саргсяна об отзыве протоколов является одним из примеров этому. Безусловно, это напрямую связано с происходящими внутри Армении общественно-политическими и экономическими процессами.

Происходящие за последнее время в Армении события, требование оппозицией отставки правительства, убийство российским военнослужащим 7 членов одной семьи в Гюмри, зависимость экономики страны от России и возникший в результате этого кризис создали для правительства Сержа Саргсяна ряд проблем.

Официальный Ереван пошел на этот шаг, чтобы отвлечь внимание от проблем и показать себя независимым (так как процессы, связанные с российской военной базой, подтвердили отсутствие независимости Армении и ее властей).

Отметим, что в данном документе отразились вопросы об открытии границы между Турцией и Арменией и нормализации экономических и дипломатических отношений между двумя странами.

При подписании протокола турецкая сторона поставила перед противоположной стороной свои условия. Официальная Анкара заявила Армении и ее покровителям, что процесс нормализации отношений возможен лишь в случае освобождения Арменией оккупированных азербайджанских территорий.

Об этом во время своего выступления несколько дней назад отметил премьер-министр Турции Ахмед Давутоглу. Он сказал, что вопрос открытия границ был бы возможен даже в случае возвращения Арменией одного из азербайджанских районов.

Данный шаг С.Саргсяна еще раз подтвердил тот факт, что Армения не намерена возвращать азербайджанские земли на основе согласованных международных документов, или же эта страна не обращает внимания на подобные международные принципы.

Было бы к месту напомнить и 4 не соблюдаемые официальным Ереваном известные резолюции Совбеза ООН.

Что же касается подобного поведения Армении, нужно отметить, что эти земли она захватила не самостоятельно, и поэтому маловероятно, что добровольно их вернет.

Если подойти к вопросу с другой стороны, мы должны вспомнить, что существование Армении как государства и ее дальнейшая судьба в основном зависят от диаспоры и Москвы.

Наблюдения показывают, что до сих пор армянская диаспора и лобби согласовывали с Россией свои действия в вопросах, связанных с Арменией. Однако происходящие в последнее время в Украине процессы дают основание думать обратное.

Как известно, самое сильное армянское лобби в Париже. Из-за процессов в восточной Украине отношения между Францией и Арменией немного охладели. Кроме того, видимо, диаспора и лобби также обеспокоены членством Армении в Евразийском экономическом союзе.

Своим поведением Армения показала, что видит себя рядом с Россией, и этим послала своеобразный месседж диаспоре и лобби в Европе.

Таким образом, можно предположить, что борьба диаспоры и лобби за Армению вступила в новый этап, а отзыв "протокола о нормализации" первый признак этого.