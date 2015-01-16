Мероприятие 24 апреля: Преподнесенный миру урок истории - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Президентском дворце в Анкаре президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Встречи руководителей обеих государств после приобретения Азербайджаном независимости, как правило, показывают сближение друг к другу тюркского мира и оказание поддержки.

В заявлении СМИ президенты затронули также интересное историческое событие.

"Одним из важных мероприятий этого года является 100-летие битвы при Чанаккале - 24 апреля. Для участия на приуроченных к этой дате мероприятиях мы разослали пригласительные руководителям многих стран и государств мира. 24 апреля мы с моим братом Ильхамом Алиевым будем вместе в Чанаккале", - заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы 24 апреля вместе отметим победу в Чанаккале и я от своего имени и от имени всего азербайджанского народа очень признателен Вам за избрание этой даты. Это - мудрый шаг. Уверен, что наши народы достойно оценят это", - сказал президент Азербайджана.

Кстати, битва при Чанаккале - это морское и сухопутное сражение, происшедшее между Османским государством и Антантой (Великобритания, Франция, Россия) в годы Первой мировой войны (1915-1916 гг.).

Члены блока хотели захватить столицу Османского государства Стамбул, прибрать к своим рукам управление проливами и открыть надежный продовольственный и военно-торговый путь в Россию. Поэтому, чтобы ослабить одного из союзников Германии - Османское государство, первым делом вторглись в Чанаккалинский пролив. Однако их нападение было безуспешным. Обе стороны понести большие потери и страны Антанты были вынуждены отступить. Эта битва стала легендарной и принесла грандиозную победу стране, находящейся на грани уничтожения. Эта битва показала могущество нации и повлияло на войну за независимость Турции.

Как известно из истории, с 18-го марта по 25-ое апреля 1915 года при Чанаккале шли ожесточенные бои. В то время погибли также солдаты, привезенные из находящихся в составе Британской империи Австралии и Новой Зеландии.

В этом году отмечается 100-летие битвы. Турция пригласила на это мероприятие глав 102 государств. Распространилась информация о том, что среди приглашенных есть и президент Армении Серж Саргсян.

Это может расцениваться и как преподнесенный Турцией миру исторический урок. Этим Анкара предлагает защитникам выдвинутой армянами фальсифицированной истории вместе отметить настоящий исторический день.

Как известно, в 1915 году самый сильный удар получили Британская империя и Франция, которые хотели оккупировать территории Османского государства. Видимо поэтому они в отместку за это поражение помогают армянам фальсифицировать историю в их игре против Турции.

Стоит отметить еще один момент. Армяне, как правило, всегда изменяют той стране, в которой они живут и являются ее гражданами. История подтверждает это. Во время Первой мировой войны, когда Османское государство сражалось против Антанты, как оно могло уничтожать армян, являющихся его подданными? Или же почему они, занимая самые высокие позиции, помогали врагам государства, которому принадлежали? Мало того, они вместе с другими этническими меньшинствами начали геноцид против тюрков.

Длительное время потерпевшие поражение при Чанаккале силы оставались равнодушными к подобному коварству армян, или же использовали его в своих целях.

Этому может служить доказательством то, что после этой битвы Британия, Франция и Россия начали использовать армян для геноцида против тюрков в ряде областей Азербайджана, в том числе, Салмасе, Урмие, Хое, на территории Средней Азии.

Проведение мероприятия по случаю битвы при Чанаккале 24-го апреля является своеобразным посланием армянам, чтобы они отказались от идеи враждебности по отношению к тюркам.

Турция подобным шагом доводит до внимания мировой общественности миролюбие тюрков. Проведение этого мероприятия также показывает, что Азербайджан и Турция не являются противниками армян, и призывает армян отказаться от претензий к этим государствам. Из истории известно, что в битве при Чанаккале сражались и азербайджанские тюрки. Они стали шехидами во имя этой победы. Эти события доказали, что единство тюрков позволяет им достичь больших успехов и ведет их к победе против врагов. Это славные страницы истории тюрков. Сейчас Турция разделяет свою радость со своими братьями, друзьями и врагами.

Это также призыв к тем, кто говорит с тюрками на языке агрессии и силы, настраивает различные этнические группы против тюрков.



Мероприятие по случаю битвы при Чанаккале является серьезным ударом по многолетней политике и идеям армян и тех, кто поддерживает их фальсифицированную историю, их пропаганде, а также вопросу, который имеет большое значение во внешнеполитическом курсе, дипломатии Армении.