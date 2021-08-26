Мехрибан Алиева – первый вице-президент страны-победительницы

На протяжении 30 лет граждане Азербайджана мечтали об освобождении Карабаха. Желание осадить армянских оккупантов одолевало азербайджанцев целое столетие. Заветное желание осуществилось 10 ноября 2020 года

На протяжении 30 лет граждане Азербайджана мечтали об освобождении Карабаха. Желание осадить армянских оккупантов одолевало азербайджанцев целое столетие. Заветное желание осуществилось 10 ноября 2020 года, когда официальный Ереван подписал акт о капитуляции.

Словом и делом

Вслед за обращением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к народу в День Победы азербайджанский народ поздравила первый вице-президент Мехрибан Алиева. За этими идущими от самого сердца словами - переживания супруги, матери, государственного и общественного деятеля, разделявшего боль и тяготы народа в ходе Отечественной войны. Мехрибан ханум Алиева плечом к плечу с супругом объездила освобожденные от оккупации районы, лично участвовала в работах по послевоенному благоустройству этих территорий, что еще раз свидетельствует о ее чутком отношении к чаяниям народа.

Мехрибан Алиева

Никогда не сотрется из памяти, как прослезилась первая леди на встрече с ветеранами, с каким воодушевлением делилась в Instagram видео с освобожденных территорий.

Восстановление памятников и мечетей в Карабахе

Наши земли, наконец, вздохнули свободно. Нога оккупанта больше никогда не ступит сюда. Азербайджан благоустраивает освобожденные районы, строятся дороги, проводятся линии электропередач, вспахиваются земли, возрождается сельское хозяйство, восстанавливаются наши памятники, разрушенные армянскими вандалами...

Возглавляемый Мехрибан ханум Алиевой Фонд Гейдара Алиева под ее непосредственным руководством и контролем приступил к проектам по восстановлению на территории Карабаха религиозных памятников, мечетей, являющихся национальным достоянием азербайджанского народа. С участием отечественных и зарубежных экспертов ведется реставрация, консервация и реконструкция наших святынь.

Уже не за горами возведение в Шуше памятника выдающемуся композитору Узеиру Гаджибейли, восстановление мавзолея Моллы Панаха Вагифа (в настоящее время ведутся реставрационные работы), ремонт мечетей Ашагы Гёвхар Ага, Йухары Гёвхар ага и Саатлы. Ведутся ремонтно-восстановительные работы Центра творчества, Картинной галереи и Галереи ковроткачества. Уже начаты работы по восстановлению разрушенных святынь в Агдамском районе...

Сокрушительный ответ Азербайджана

Все помнят, как Пашинян в пьяном угаре отплясывал на Джидыр дюзю, а его супруга фотографировалась, разлегшись на азербайджанской земле с венком полевых цветов на голове. Так вот все это было до войны... Проведение в Шуше Фондом Гейдара Алиева под руководством Мехрибан ханум музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" стало сокрушительным ответом врагу. Друзья искренне радовались за нас, а враги кусали локти. Это был наш ответ армянским оккупантам, ответ, продемонстрировавший величие азербайджанской культуры и показавший кто есть кто, все было понятно без слов. Азербайджан проводит и будет проводить в Шуше фестивали и разного рода мероприятия без оглядки на семейство Пашинянов и иже с ними. В 2019 году Анна Акопян заявляла о том, что готова исполнить мечту Мехрибан Алиевой - послушать мугам в Карабахе и пригласить ее в качестве гостьи. Так вот фестиваль, проведенный под руководством Мехрибан ханум в Шуше, стал прекрасным ответом на язвительные слова супруги армянского премьера, лучшего ответа и быть не могло. Кстати, после фестиваля "Харыбюльбюль" армянская общественность обрушилась с жесткой критикой на Анну Акопян.

Фестиваль "Харыбюльбюль" завершился совместным исполнением деятелями искусства песни "Азербайджан". После окончания концерта Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с исполнителями и провозгласили на Джидыр дюзю: "Карабах - это Азербайджан!" Это стало апогеем радости друзей Азербайджана и посланием врагам.

Забота о семьях шехидов и ветеранах

Мехрибан ханум Алиева всегда трепетно относится к семьям шехидов и ветеранам. Так было до, во время и после Отечественной войны. Первая леди Азербайджана разделила горе матерей шехидов, окружила их теплом и заботой, интересовалась социальными проблемами ветеранов войны. По ее поручению была оказана всяческая помощь. При содействии Фонда Гейдара Алиева тяжелораненые ветераны Отечественной войны были направлены на лечение и реабилитацию в Турцию. Узнавшие об этом благом поступке из социальных сетей и СМИ восторгались душевной теплотой первой леди Азербайджана, ее добрым сердцем.

Мать солдата страны-победительницы

Этот день своего рождения Мехрибан ханум будет встречать в совершенно другой ипостаси. Она - супруга главы государства-победителя, первый вице-президент государства-победителя, мать солдата армии государства-победителя. Ее поздравление по случаю освобождения Агдама от оккупации это в то же время молитва. Это молитва матери, искренне, от всего сердца любящей родную землю: "Пусть в Азербайджане всегда господствуют мир, стабильность, благополучие и безопасность! Пусть каждый дом в нашей стране будет наполнен светом, добром и счастьем! Пусть Всевышний бережет наш народ, нашу Родину и нашего Президента! Карабах – это Азербайджан!"

Поздравляем Мехрибан ханум Алиеву с днем рождения и желаем ей новых успехов!