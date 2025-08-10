"Маршрут Трампа" через Зангезурский коридор: Баланс сил на Южном Кавказе меняется

В Вашингтоне состоялась историческая встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом. Саммит завершился подписанием ряда ключевых соглашений, касающихся мирного азербайджано-армянского урегулирования, экономического сотрудничества и транспортной интеграции в регионе.

Результаты вашингтонских переговоров открывают также новый политический и экономический вектор, который способен изменить баланс сил на Южном Кавказе и задать долгосрочную повестку для регионального мира и стабильности.

Одним из важных пунктов подписанной лидерами Азербайджана, США и Армении Совместной декларации стало подтверждение необходимости создания возможностей для беспрепятственного передвижения из основной части Азербайджана в Нахчыван и обратно. Речь идет о том самом Зангезурском коридоре, на создании которого настаивает Баку. И хотя, в США его условно назвали "Маршрут Трампа", суть вопроса от этого не претерпела изменений.

Это событие по праву можно расценить как новый этап в развитии Южного Кавказа и сигнал о начале более активного международного участия в судьбе региона.

Зангезурский коридор: новый геополитический ход

Зангезурский коридор — это не просто важная транспортная артерия, а ключевой шаг к новой геополитической реальности. Он укрепляет позиции Азербайджана в регионе, открывая новые возможности для расширения экономического, культурного и оборонного сотрудничества с ключевыми союзниками в регионе и за его пределами. Этот проект уменьшает зависимость Азербайджана от старых логистических маршрутов и служит важным подтверждением его решимости защищать свою независимость и территориальную целостность.

Для Армении открытие коридора — это шаг к расширению возможностей для диверсификации внешней политики и пересмотру своих подходов к безопасности. Проект требует от Еревана нового отношения к своим альянсам, создавая пространство для гибкости в международной политике и укрепления стабильности в регионе на основе более широких сотрудничеств.

Зангезурский коридор, таким образом, становится символом новых возможностей для всех участников и важным элементом в формировании нового геополитического ландшафта Южного Кавказа.

Отмена 907-й поправки: шаг к стратегическому партнерству

Отмена 907-й поправки, которая ограничивала военные и экономические связи между США и Азербайджаном, стала важным шагом в углублении двустороннего партнерства. Эта поправка, действовавшая на протяжении трех десятилетий, сдерживала развитие всестороннего сотрудничества Баку и Вашингтона, создавая искусственные барьеры между двумя странами. Ее отмена — это не только юридический акт, но и мощный сигнал о готовности США значительно расширить свое влияние в регионе, где Азербайджан - стратегический партнер.

Этот шаг является знаковым для всего Южного Кавказа, так как подтверждает переориентацию региона к более многосторонним альянсам. Для Азербайджана это открывает новые возможности в области безопасности, экономики и технологий, что снижает уязвимость страны перед внешними угрозами и укрепляет его позицию как ключевого игрока на Кавказе.

Отмена поправки также подтверждает, что США намерены стать гарантами в обеспечении стабильности региона, что, в свою очередь, усиливает позиции Азербайджана на международной арене и способствует его экономическому росту более быстрыми темпами.

Ликвидация Минской группы ОБСЕ: изменение дипломатического ландшафта

Обращение о ликвидации Минской группы ОБСЕ стало важным моментом в дипломатическом процессе Южного Кавказа. Эта группа, существовавшая более тридцати лет, не смогла ни коим образом способствовать урегулированию карабахского конфликта, затягивая его решение и укрепляя статус-кво.

В своем выступлении на III Шушинском Глобальном медиафоруме в Ханкенди в июле 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что мирный договор может быть подписан сразу после внесения изменений в Конституцию Армении и роспуска Минской группы ОБСЕ. Одно из этих условий в Вашингтоне уже выполнено, и судя по развитию событий, можно смело предположить, что второе условие президента Ильхама Алиева - именно домашнее задание для Еревана - о внесении изменений в Конституцию Армении, также будет выполнено в ближайшее время.

Ликвидация Минской группы символизирует конец старой дипломатической модели и переход к новым форматам мирного урегулирования, где ведущую роль будут играть более гибкие и оперативные подходы.

Геополитика и баланс сил

В традиционной геополитике, основанной на концепциях стратегических центров и периферийных регионов, Южный Кавказ всегда был важным элементом для России, как евразийской державы. Географическая близость России к региону обеспечивала её доминирование в сфере безопасности и дипломатии. Однако, с развитием новых форм влияния, таких как дипломатические альянсы и экономические взаимодействия, традиционные геополитические модели начинают адаптироваться.

Открытие Зангезурского коридора является наглядным подтверждением этих перемен. Он не только снижает зависимость Азербайджана от прежних маршрутов, но и значительно расширяет транзитные мощности страны, укрепляя экономические связи и диверсифицируя внешнеполитические направления. Этот шаг демонстрирует, что современная геополитика — это не столько борьба за контроль над территориями, сколько умение выстраивать взаимовыгодное партнёрство и использовать стратегическое положение государства.

Как уже отмечалось, Россия на протяжении долгого времени являлась ведущей силой на Южном Кавказе. Однако сейчас ситуация меняется. Усиление таких игроков, как США, и изменения в геополитике приводят к тому, что баланс сил в этом регионе постепенно начинает изменяться.

Когда одно государство становится сильнее, другое, которое теряет влияние, будет стараться вернуть свои позиции и усилить свою роль, и это естественная реакция. В контексте Южного Кавказа, когда США становятся активным актором в процессах, происходящих в регионе, тогда как Россия, стремительно теряющее былое влияние в регионе, вероятно, постарается вернуть свои позиции, в том числе через попытки перехватить посредническую роль у США на последней стадии подписания мирного договора.

Однако большой вопрос — удастся ли Москве вернуть эту роль, особенно с учётом ухудшения отношений с Азербайджаном на фоне инцидента с самолётом AZAL, сбитым в российском воздушном пространстве и ряда других двусторонних напряженностей. Отсутствие чётких объяснений и извинений со стороны Москвы, а также намерение Азербайджана подать иск в международный суд, серьёзно осложняют перспективы восстановления былого доверия. Дополнительным фактором напряжённости стали факты притеснения азербайджанской диаспоры в РФ, что вызвало широкий общественный резонанс в Азербайджане. Все это создает для Москвы дополнительные сложности в сохранении модераторства в регионе.

Заключение: Новый геополитический расклад на Южном Кавказе

Таким образом, процессы, происходящие сегодня на Южном Кавказе, открывают новую главу в истории региона, где старые геополитические модели адаптируются к современным вызовам. Открытие Зангезурского коридора, отмена 907-й поправки, активизация США в мирных переговорах и ликвидация Минской группы ОБСЕ — все эти события отражают значительные изменения в балансе сил и влияют на региональную динамику.

Отдельного упоминания заслуживает вклад президента Азербайджана Ильхама Алиева, чья последовательная дипломатическая линия и умение использовать международную конъюнктуру позволили придать этим инициативам стратегическое значение. Его активная позиция на международной арене превратила каждое из этих событий в реальный шаг по укреплению авторитета и влияния Азербайджана в регионе.

Посредством усиления своего взаимодействия с западными странами и формирования новых экономических альянсов, Азербайджан укрепляет свою роль ключевого игрока в изменяющемся геополитическом ландшафте. Россия, в свою очередь, сталкивается с необходимостью адаптации к новым условиям, поскольку её традиционная роль в регионе постепенно теряет актуальность. В этих условиях Москве придётся искать новые подходы и возможности для сотрудничества со странами региона. И не факт, что она сможет это сделать, особенно с учетом ее консервативного взгляда на регион и отсутствие желание принимать новые реалии.

Эти изменения на Южном Кавказе являются частью более широких тенденций, где геополитика становится гибкой, а взаимодействие между странами зависит от дипломатии, новых экономических альянсов и конструктивного сотрудничества. Важно, чтобы эти изменения способствовали стабильности в регионе и обеспечивали более сбалансированные и взаимовыгодные отношения между всеми его участниками.

Светлана Мустафаева