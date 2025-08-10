О нас

"Маршрут Трампа" через Зангезурский коридор: Баланс сил на Южном Кавказе меняется

"Маршрут Трампа" через Зангезурский коридор: Баланс сил на Южном Кавказе меняется В Вашингтоне состоялась историческая встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом.
Аналитика
10 августа 2025 г. 12:05
Маршрут Трампа через Зангезурский коридор: Баланс сил на Южном Кавказе меняется

В Вашингтоне состоялась историческая встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом. Саммит завершился подписанием ряда ключевых соглашений, касающихся мирного азербайджано-армянского урегулирования, экономического сотрудничества и транспортной интеграции в регионе.

Результаты вашингтонских переговоров открывают также новый политический и экономический вектор, который способен изменить баланс сил на Южном Кавказе и задать долгосрочную повестку для регионального мира и стабильности.

Одним из важных пунктов подписанной лидерами Азербайджана, США и Армении Совместной декларации стало подтверждение необходимости создания возможностей для беспрепятственного передвижения из основной части Азербайджана в Нахчыван и обратно. Речь идет о том самом Зангезурском коридоре, на создании которого настаивает Баку. И хотя, в США его условно назвали "Маршрут Трампа", суть вопроса от этого не претерпела изменений.

Это событие по праву можно расценить как новый этап в развитии Южного Кавказа и сигнал о начале более активного международного участия в судьбе региона.

Зангезурский коридор: новый геополитический ход

Зангезурский коридор — это не просто важная транспортная артерия, а ключевой шаг к новой геополитической реальности. Он укрепляет позиции Азербайджана в регионе, открывая новые возможности для расширения экономического, культурного и оборонного сотрудничества с ключевыми союзниками в регионе и за его пределами. Этот проект уменьшает зависимость Азербайджана от старых логистических маршрутов и служит важным подтверждением его решимости защищать свою независимость и территориальную целостность.

Для Армении открытие коридора — это шаг к расширению возможностей для диверсификации внешней политики и пересмотру своих подходов к безопасности. Проект требует от Еревана нового отношения к своим альянсам, создавая пространство для гибкости в международной политике и укрепления стабильности в регионе на основе более широких сотрудничеств.

Зангезурский коридор, таким образом, становится символом новых возможностей для всех участников и важным элементом в формировании нового геополитического ландшафта Южного Кавказа.

Отмена 907-й поправки: шаг к стратегическому партнерству

Отмена 907-й поправки, которая ограничивала военные и экономические связи между США и Азербайджаном, стала важным шагом в углублении двустороннего партнерства. Эта поправка, действовавшая на протяжении трех десятилетий, сдерживала развитие всестороннего сотрудничества Баку и Вашингтона, создавая искусственные барьеры между двумя странами. Ее отмена — это не только юридический акт, но и мощный сигнал о готовности США значительно расширить свое влияние в регионе, где Азербайджан - стратегический партнер.

Этот шаг является знаковым для всего Южного Кавказа, так как подтверждает переориентацию региона к более многосторонним альянсам. Для Азербайджана это открывает новые возможности в области безопасности, экономики и технологий, что снижает уязвимость страны перед внешними угрозами и укрепляет его позицию как ключевого игрока на Кавказе.

Отмена поправки также подтверждает, что США намерены стать гарантами в обеспечении стабильности региона, что, в свою очередь, усиливает позиции Азербайджана на международной арене и способствует его экономическому росту более быстрыми темпами.

Ликвидация Минской группы ОБСЕ: изменение дипломатического ландшафта

Обращение о ликвидации Минской группы ОБСЕ стало важным моментом в дипломатическом процессе Южного Кавказа. Эта группа, существовавшая более тридцати лет, не смогла ни коим образом способствовать урегулированию карабахского конфликта, затягивая его решение и укрепляя статус-кво.

В своем выступлении на III Шушинском Глобальном медиафоруме в Ханкенди в июле 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что мирный договор может быть подписан сразу после внесения изменений в Конституцию Армении и роспуска Минской группы ОБСЕ. Одно из этих условий в Вашингтоне уже выполнено, и судя по развитию событий, можно смело предположить, что второе условие президента Ильхама Алиева - именно домашнее задание для Еревана - о внесении изменений в Конституцию Армении, также будет выполнено в ближайшее время.

Ликвидация Минской группы символизирует конец старой дипломатической модели и переход к новым форматам мирного урегулирования, где ведущую роль будут играть более гибкие и оперативные подходы.

Геополитика и баланс сил

В традиционной геополитике, основанной на концепциях стратегических центров и периферийных регионов, Южный Кавказ всегда был важным элементом для России, как евразийской державы. Географическая близость России к региону обеспечивала её доминирование в сфере безопасности и дипломатии. Однако, с развитием новых форм влияния, таких как дипломатические альянсы и экономические взаимодействия, традиционные геополитические модели начинают адаптироваться.

Открытие Зангезурского коридора является наглядным подтверждением этих перемен. Он не только снижает зависимость Азербайджана от прежних маршрутов, но и значительно расширяет транзитные мощности страны, укрепляя экономические связи и диверсифицируя внешнеполитические направления. Этот шаг демонстрирует, что современная геополитика — это не столько борьба за контроль над территориями, сколько умение выстраивать взаимовыгодное партнёрство и использовать стратегическое положение государства.

Как уже отмечалось, Россия на протяжении долгого времени являлась ведущей силой на Южном Кавказе. Однако сейчас ситуация меняется. Усиление таких игроков, как США, и изменения в геополитике приводят к тому, что баланс сил в этом регионе постепенно начинает изменяться.

Когда одно государство становится сильнее, другое, которое теряет влияние, будет стараться вернуть свои позиции и усилить свою роль, и это естественная реакция. В контексте Южного Кавказа, когда США становятся активным актором в процессах, происходящих в регионе, тогда как Россия, стремительно теряющее былое влияние в регионе, вероятно, постарается вернуть свои позиции, в том числе через попытки перехватить посредническую роль у США на последней стадии подписания мирного договора.

Однако большой вопрос — удастся ли Москве вернуть эту роль, особенно с учётом ухудшения отношений с Азербайджаном на фоне инцидента с самолётом AZAL, сбитым в российском воздушном пространстве и ряда других двусторонних напряженностей. Отсутствие чётких объяснений и извинений со стороны Москвы, а также намерение Азербайджана подать иск в международный суд, серьёзно осложняют перспективы восстановления былого доверия. Дополнительным фактором напряжённости стали факты притеснения азербайджанской диаспоры в РФ, что вызвало широкий общественный резонанс в Азербайджане. Все это создает для Москвы дополнительные сложности в сохранении модераторства в регионе.

Заключение: Новый геополитический расклад на Южном Кавказе

Таким образом, процессы, происходящие сегодня на Южном Кавказе, открывают новую главу в истории региона, где старые геополитические модели адаптируются к современным вызовам. Открытие Зангезурского коридора, отмена 907-й поправки, активизация США в мирных переговорах и ликвидация Минской группы ОБСЕ — все эти события отражают значительные изменения в балансе сил и влияют на региональную динамику.

Отдельного упоминания заслуживает вклад президента Азербайджана Ильхама Алиева, чья последовательная дипломатическая линия и умение использовать международную конъюнктуру позволили придать этим инициативам стратегическое значение. Его активная позиция на международной арене превратила каждое из этих событий в реальный шаг по укреплению авторитета и влияния Азербайджана в регионе.

Посредством усиления своего взаимодействия с западными странами и формирования новых экономических альянсов, Азербайджан укрепляет свою роль ключевого игрока в изменяющемся геополитическом ландшафте. Россия, в свою очередь, сталкивается с необходимостью адаптации к новым условиям, поскольку её традиционная роль в регионе постепенно теряет актуальность. В этих условиях Москве придётся искать новые подходы и возможности для сотрудничества со странами региона. И не факт, что она сможет это сделать, особенно с учетом ее консервативного взгляда на регион и отсутствие желание принимать новые реалии.

Эти изменения на Южном Кавказе являются частью более широких тенденций, где геополитика становится гибкой, а взаимодействие между странами зависит от дипломатии, новых экономических альянсов и конструктивного сотрудничества. Важно, чтобы эти изменения способствовали стабильности в регионе и обеспечивали более сбалансированные и взаимовыгодные отношения между всеми его участниками.

Светлана Мустафаева

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Магия 8-го числа: От большой победы к большому миру
ФотоМагия 8-го числа: От большой победы к большому миру
9 августа 2025 г. 16:55
Вашингтонский прорыв: Алиев открывает новую страницу Южного Кавказа - АНАЛИТИКА
Вашингтонский прорыв: Алиев открывает новую страницу Южного Кавказа - АНАЛИТИКА
9 августа 2025 г. 13:59
Южный Кавказ открывает новую страницу: мирные инициативы Азербайджана приносят свои результаты - АНАЛИТИКА
Южный Кавказ открывает новую страницу: мирные инициативы Азербайджана приносят свои результаты - АНАЛИТИКА
8 августа 2025 г. 14:02
Дипломатия на американских горках: как менялись отношения Баку и Вашингтона
Дипломатия на "американских горках": как менялись отношения Баку и Вашингтона
7 августа 2025 г. 13:32
Торговля против турбулентности: как Иран и Пакистан ищут стабильность в ITI
Торговля против турбулентности: как Иран и Пакистан ищут стабильность в ITI
6 августа 2025 г. 09:37
Тарифная MAGия Трампа - АНАЛИТИКА
Тарифная MAGия Трампа - АНАЛИТИКА
1 августа 2025 г. 09:59
Стал ли Кенигсберг Калининградом или что стоит за очередными попытками прилепить имя Шаумяна городу Ханкенди
Стал ли Кенигсберг Калининградом или что стоит за очередными попытками прилепить имя Шаумяна городу Ханкенди
31 июля 2025 г. 23:44
Системная тюркофобия и исламофобия в России: от ксенофобских риторик до насилия
Системная тюркофобия и исламофобия в России: от ксенофобских риторик до насилия
25 июля 2025 г. 17:23
Обострение конфликта Таиланда и Камбоджи: Наследие французского колониализма
Обострение конфликта Таиланда и Камбоджи: Наследие французского колониализма
25 июля 2025 г. 12:59
ЕС и Китай нашли точку соприкосновения лишь по климатической повестке
ЕС и Китай нашли точку соприкосновения лишь по климатической повестке
24 июля 2025 г. 19:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi